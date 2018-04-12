محكمة ألمانية: اللجوء الكنسي لا يمنع ترحيل اللاجئين المرفوضين

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ بألمانيا اليوم الخميس (3أيار/ مايو 2018)حكماً يؤكد بأن الاحتماء بالكنائس لا يمنع السلطات من تنفيذ عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم. وأكد القاضي الذي ترأس الجلسة أن: "حرم الكنيسة لا يمنع السلطات من القيام بمهامها". وهذا يشمل ترحيل اللاجئين، الذين يلجؤون إلى الكنائس بهدف إعاقة عملية ترحيلهم من قبل السلطات.

وقد أكدت المحكمة أن الحماية، التي تقدمها الكنائس لا تستند إلى النظام القانوني في ألمانيا، حتى وإن كانت السلطات لا تنفذ القانون في حرمها. وبالرغم من ذلك، فإن المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ، برأت طالب لجوء نيجيري رفض عملية ترحيله واحتمى بالحرم الكنسي في مدينة فريسينغ الواقعة في ولاية بافاريا في عام 2016، غير أن القاضي أكد على أن اللجوء والاحتماء بالكنيسة ليس حقاً معترفاً به قانونياً في ألمانيا، وأن لدى السلطات كامل الصلاحيات بتنفيذ القانون وترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم في أي وقت كان، موضحاً أن اتخاذ قرار تنفيذ الإجراءات القانونية يرجع أساساً إلى السلطات المعنية.

ر.ض/ع.ج.م ( د ب أ )