محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

الاتفاق النووي الإيراني- هل تقنع أوروبا ترامب بأهمية الحفاظ عليه؟

كلما اقترب موعد إنذار الرئيس الأمريكي وتهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، تزداد حدة الجدل حوله والتأكيد الأوروبي على أهمية الحفاظ عليه. فهل تستطيع أوروبا ثني ترامب عن موقفه وتبعد شبح حرب تحذر منها إسرائيل؟