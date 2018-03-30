 مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان بشأن غزة وغوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل | أخبار | DW | 31.03.2018
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أخبار

مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان بشأن غزة وغوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل

فشل مجلس الأمن في الاتفاق على بيان مشترك حول الأوضاع على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد مقتل 16 فلسطينياً في مظاهرات "يوم الأرض"، وغوتيريش يدعو إلى إجراء "تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة".

Sitzung UN Sicherheitsrat zu Gaza-Unruhen Riyad Mansour Vertreter Palästinenser (picture-alliance/AP/M. Altaffer)

رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة

عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة (30 آذار/مارس 2018) جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل إثر مقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات بمناسبة "يوم الأرض"، لكن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.

والتأم مجلس الأمن بدعوة من الكويت لمناقشة آخر التطورات في غزة، حيث اندلعت مواجهات مع خروج عشرات الآلاف من سكان القطاع في مسيرة قرب الحدود الإسرائيلية في احتجاجات واسعة أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين في أسوأ يوم من أعمال العنف منذ حرب غزة عام 2014.

وخلال الجلسة حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تايي- بروك زيريهون بأن "هناك خشية من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة"، داعيا إلى أقصى حدود ضبط النفس.

من جهتهما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن أسفهما لموعد انعقاد الاجتماع بسبب تزامنه مع الفصح اليهودي الذي بدأ الاحتفال به مساء الجمعة، ما حال دون حضور أي دبلوماسي إسرائيلي للجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى مساعدي السفراء. بدوره قال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة إن "خطر التصعيد حقيقي. هناك إمكانية لاندلاع نزاع جديد في قطاع غزة".
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انطلاق "مسيرات العودة الكبرى" في غزة

وقال ممثل الولايات المتحدة خلال الجلسة "إنه لأمر حيوي أن يكون هذا المجلس متوازنا"، مشددا على أنه "كان يجدر بنا أن نتوصل إلى ترتيب يتيح لكل الأطراف أن يشاركوا (في الاجتماع) هذا المساء". وأضاف الدبلوماسي الأمريكي "نشعر بحزن بالغ للخسائر في الأرواح البشرية التي وقعت اليوم" وتابع "أن أطرافا أشرارا يستخدمون التظاهرات غطاء لإثارة العنف، يعرضون أرواح الأبرياء للخطر".

أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون فأصدر قبيل التئام مجلس الأمن بيانا اتهم فيه حركة حماس بالوقوف خلف أعمال العنف. وقال دانون في وقت لاحق "فيما يجتمع اليهود في أنحاء العالم مع عائلاتهم ... لإحياء عيد الفصح، ينزل الفلسطينيون إلى مستوى جديد من المراوغة كي يتمكنوا من استخدام الأمم المتحدة لنشر أكاذيب حول إسرائيل". 

وبمناسبة إحيائهم "يوم الأرض" تدفّق عشرات آلاف الفلسطينيين، خصوصا من الأطفال والنساء، أمس الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أٌطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى". ومن المقرر أن تستمر حركة الاحتجاج هذه ستة أسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وبحسب مسعفون في غزة، فإن القوات الإسرائيلية التي كانت تواجه واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية في السنوات الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وغزة يوم الجمعة، فقد قُتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا وأُصيب أكثر من 1400 آخرين في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

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ارتفعت حصيلة القتلى المتظاهرين الفلسطينيين بـ"مسيرة العودة" إلى 12 شخصاً ومئات الجرحى خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أكد المنظمون لهذه المسيرات أنها ستستمر لأسابيع. (30.03.2018)

تدفق آلاف الفلسطينيين قرب الحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية اطلق عليها فلسطينيا "مسيرة العودة" وإسرائيليا "مسيرة الفوضى". وأسفرت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة المئات، حسب مصادر فلسطينية. (30.03.2018)

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان إن الأمين العام دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة يوم الجمعة. وأضاف حق أن الأمين العام "دعا أيضا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا ولاسيما أي إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين".

وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الضحايا الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي "بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل"، وأعلن حدادا عاما اليوم السبت.

وتزامنت "مسيرة العودة الكبرى" مع إحياء "يوم الأرض" الذي يخلّد كل 30 آذار/مارس مقتل 6 فلسطينيين دفاعا عن أراضيهم المصادرة من سلطات إسرائيل سنة 1976.

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Jerusalem - Ölberg, Touristen (Reuters/R. Zvulun)

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  • Jerusalem al-Aqsa-Moschee (Reuters/A. Awad)

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  • Jerusalem 1967 - al-Aqsa-Moschee (Reuters/)

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    الأقصى هو أكبر مسجد في المدينة شُيد في بداية القرن الثامن. وتعتبر الباحة المحيطة به بحدائقها ونافوراتها وبناياتها القديمة أماكن مقدسة. ويتسع المسجد الأقصى لحولي 4.000 مصلي.

  • Jerusalem - Damaskustor (Reuters/R. Zvulun)

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  • Jerusalem 1967 Damascus Gate (Reuters/)

    خمسون عاما على حرب الأيام الستة ـ القدس في الماضي والحاضر

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    خمسون عاما على حرب الأيام الستة ـ القدس في الماضي والحاضر

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    المدينة القديمة سابقا

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  • Jerusalem Klagemauer (Reuters/R. Zvulun)

    خمسون عاما على حرب الأيام الستة ـ القدس في الماضي والحاضر

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    حائط المبكى الشهير هو أكبر مكان مقدس عند اليهود. هنا تُقام الصلوات مع الفصل بين الجنسين. ويتم قراءة صلوات أو خزن أوراق الأمنيات في شقوق الحائط، وكذلك من طرف أشخاص من ديانات أخرى. إمكانية عملية: هذا يمكن القيام به عبر الانترنيت، إذ يتم طبع تلك الأماني على الورق في القدس ويتم وضعها في شقوق حائط المبكى.

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    خمسون عاما على حرب الأيام الستة ـ القدس في الماضي والحاضر

    حائط المبكى سابقا

    الصورة من الأول سبتمبر 1967 تُظهر إسرائيليين أمام حائط المبكى، وهو يُسمى أيضا الحائط الغربي. وكان بالإمكان في تلك الفترة المرور مجددا إلى الحائط بعدما كان قبلها طوال 19 سنة تحت رقابة أردنية.


مختارات

خمسون عاما على حرب الأيام الستة ـ القدس في الماضي والحاضر

مع دونالد ترامب يقوم رئيس أمريكي في هذا المنصب لأول مرة بزيارة حائط المبكى. والقدس تُعتبر أهم رمز للتوترات القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فكيف تبدو هذه المدينة بعد خمسين سنة على حرب حزيران/ يونيو 1967. (23.05.2017)  

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