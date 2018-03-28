مترو_الأنفاق – عنوان الغضب المصري من ارتفاع أسعار التذاكر

غضب المصريين من ارتفاع أسعار تذاكر القطار جعلهم يشنون حملة من الاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الوقت الذي يعبر فيه معظم رواد "السوشيال ميديا" عن غضبهم من ارتفاع الأثمنة إلى ثلاث جنيهات (17 سنتا أمريكيا) لتسع محطات، وخمس جنيهات لـ16 محطة، وسبع جنيهات لأكثر من 16 محطة، ينتقد آخرون الزيادة من خلال لقطات ساخرة لفنانين معروفين، كعادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية".

بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدوا قرار وزارة النقل المصرية، تحت هاشتاغ: #مترو_الأنفاق، في حين اكتفى جزء منهم بهاشتاغ: #مترو، للتعبير عن سخطه من الإجراءات التقشفية التي تقوم بها السلطات المصرية، والتي طالت عدة مجالات حيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات التقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تم توقيعها في أواخر عام 2016، كما أنها ستشمل تخفيضات في دعم الطاقة وزيادات في الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة، فضلا عن اجتذاب المستثمرين الأجانب الذين أحجموا عن الاستثمار في مصر بعد ثورات ما يٌعرف بالربيع العربي.

وبالرغم من أن القرار لم يمس أسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلا أن المصريين عاودوا رفع شعارات الرفض التي رفعوها في يوليو/ تموز 2017، جراء مضاعفة سعر تذكرة المترو أيضا.

م.م/ع.ش (رويترز/DW)