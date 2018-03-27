ما هو سر ظهور حساسية حبوب اللقاح فجأة في سن متأخر؟

كان العلماء ولغاية وقت قريب لا يعتبرون الحساسية مرضا يمكنه أن يتطور أو يظهر فجأة عند كبار السن. وذكر كارل – كريستيان بيرغمان رئيس المؤسسة الألمانية لخدمة المعلومات التثقيفية لحساسية حبوب اللقاح لمجلة فوكوس الألمانية أن "من يعاني فجأة بسن الستين من أعراض موسمية مثل العطاس وانغلاق الأنف والحكة وسقوط الدموع من العين لا إراديا، فهذا الشخص في الحالات الاعتيادية كانت قد تطورت عنده الحساسية في مرحلة الطفولة ويحتوي جسمه على مضادات مناعية".
وأضاف البروفيسور بيرغمان وهو اختصاصي أمراض الحساسية والرئة في مستشفى شاريتيه البرليني أيضا:" اليوم نرى بصورة مستمرة مرضى مسنين يعانون من أعراض الحساسية رغم أنهم يقسمون بأنهم لم يتعرضوا للإصابة بأية أمراض حساسية في حياتهم".
ولا يوجد تفسير واضح لهذه الظاهرة، حسب بيرغمان الذي أضاف :" نحن نشهد تزايدا واضحا لحالات الحساسية عند البالغين في المدن الكبيرة. ولذلك نعتقد أن تلوث الهواء يلعب دورا في هذا التزايد. ويبدو أن تجمع ثاني أكسيد الكربون مع حبوب اللقاح يؤدي إلى تكون المضادات المناعية عند البشر". وحبوب اللقاح هذه المشبعة بثاني أكسيد الكربون تسبب ظهور أعراض الحساسية عند الأشخاص اللذين لم يعانوا منها سابقا.
ولمعرفة أسباب ظهور خذا النوع من الحساسية يستخدم خبراء المؤسسة الألمانية لخدمة المعلومات التثقيفية لحساسية حبوب اللقاح "سجل لتوثيق الإصابة بالمرض"، وهو تطبيق يمكن عبره للمصابين لمرض الحساسية في جميع أنحاء أوروبا توثيق أعراضهم، حيث يمكن للباحثين الاستفادة من هذه المعلومات وتحديد نسبة المرض، حسبما نقلت مجلة "فوكوس" الألمانية.
على صعيد متصل، ذكرت دراسة حديثة طويلة الأمد أن أعداد حبوب اللقاح في أوروبا في السنوات الأخيرة ارتفعت بشكل مستمر.
وقالت ريغولا غيهريغ من مؤسسة الأرصاد الجوية السويسرية وإحدى المشاركات في الدراسة، لصحيفة "نيو تسوريخر تسايتونغ" السويسرية "نحن نفترض أن من ضمن أسباب زيادة كميات حبوب اللقاح هو ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون".
وأوضحت غيهريغ أن دراسات البيوت الزجاجية للنباتات بينت أن النباتات تنتج كميات أكبر من حبوب اللقاح مع ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون".
ز.أ.ب/ع.ش
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
صديق للبعض وعدو للبعض
يأتي الربيع ومعه الدفء والنور وتكتسي النباتات بالخضرة وتتفتح الأزهار إنه حقا فصل رائع! لكن ذلك لا ينطبق على أولئك الذين لديهم حساسية لحبوب اللقاح، التي تتطاير بشدة في الجو مع بداية العام. .
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
الجينيات الذكورية
حبوب اللقاح هي في الواقع الجينات الذكورية للنبات، وهي مسؤلة عن تكاثر النبات، وتنتقل عبر الريح، ويمكنها أن تطير حتى مسافة 200 كيلومتر. وعندما تكون الظروف الجوية والرياح مواتية بشكل خاص تصل حتى 400 كيلومتر. وحبوب اللقاح لا ترى بالعين المجردة.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
عدد المرضى في زيادة
وفقا لجمعية الحساسية والربو الألمانية فإن حوالي 16 في المئة من جميع المواطنين الألمان يعانون من حساسية حبوب اللقاح. وقد زاد العدد في السنوات الأخيرة إلى خمسة أضعاف. وما يقرب من 30 في المئة من هؤلاء المرضى تتطور الأمور لديهم ليصبح الربو مزمنا.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
تأتي أبكر مما كان
قبل نحو 25 عاما كان يأتي موسم حبوب اللقاح عادة في شهر فبراير/ شباط. اليوم يأتي مبكرا من 10-11 يوما، ويستمر الموسم وقتا أطول. ويعتقد العلماء أن العوامل البيئية هي السبب في ذلك، فعوادم السيارات مثلا تجعل حبوب اللقاح أكثر شراسة.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
تحذير عبر تطبيق على الهاتف
تقويم حبوب اللقاح هو نظام إنذار مشترك لمرضى الحساسية. وعلى شكل جدول يبين التقويم أنواع حبوب اللقاح وأين ومتى توجد. ويوجد تقويم حبوب اللقاح حاليا في صورة تطبيق للهواتف الجوالة.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
اختبار الحساسية بالوخز
يقوم الأطباء كثيرا بإجراء اختبار الحساسية بالوخز لمعرفة أنواع حبوب اللقاح التي تؤثر في مريض ما. وهنا على الذراع توضع كمية صغيرة من مسببات الحساسية المشتبه بها تحت الجلد لمعرفة رد فعل الجسم عليها. ومن ثم نتعرف على حبوب اللقاح المسببة للحساسية.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
أعداء شرسون
52 في المئة من جميع المصابين بالحساسية في أوروبا يعانون من حساسية حبوب اللقاح الصادرة عن الحشائش، و33 في المئة لحبوب اللقاح التي تأتي من الأشجار و27 في المئة من حبوب اللقاح التي تأتي من أعشاب من بينها عشبة أمبروزيا (دمسيسة) وموطنها الأصلي أمريكا الشمالية، وقد نقلت إلى ألمانيا ويمكن أن تسبب الربو.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
لا مفر
كما توجد في الدول السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الألمان نباتات أخرى يمكن أن تؤدي للإصابة بالحساسية. منها أشجار الدلب وأشجار الزيتون. وهذه الأشجار موجودة مثلا في فرنسا، وايطاليا، واسبانيا والبرتغال.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
احترس من تفاعلات الحساسية
تفاعلات الحساسية مسألة ليست سهلة. فهنا يتفاعل المصاب بالحساسية مع حبوب اللقاح وفي نفس الوقت مع مواد غذائية معينة تسبب الحساسية. على سبيل المثال عند المزج بين البتيولا (تامول) والتفاح. تفاعلات الحساسية يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس في منتهى الخطورة.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
هيا إلى الجبال...
الجبال هي مناطق خالية من حبوب اللقاح. وعلى ارتفاع ألفي متر فوق سطح البحر لا توجد حبوب لقاح خطيرة. لذلك فإن جبال الألب توفر ظروفا مثالية لمرضى الحساسية بحمى القش ، الذين يحتاجون إلى راحة من ردود فعلهم التي توجهها الحساسية.
-
عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
أو إلى البحر...
الهواء النقي عند شواطيء البحار لا يترك أي فرصة لحبوب اللقاح. ومن المعروف منذ وقت طويل أن بحر الشمال له تأثير علاجي بالنسبة للمرضى بالحساسية ومرضى الربو.
الكاتب: غودرون هايزه/ صلاح شرارة