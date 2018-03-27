ما هو سر ظهور حساسية حبوب اللقاح فجأة في سن متأخر؟

كان العلماء ولغاية وقت قريب لا يعتبرون الحساسية مرضا يمكنه أن يتطور أو يظهر فجأة عند كبار السن. وذكر كارل – كريستيان بيرغمان رئيس المؤسسة الألمانية لخدمة المعلومات التثقيفية لحساسية حبوب اللقاح لمجلة فوكوس الألمانية أن "من يعاني فجأة بسن الستين من أعراض موسمية مثل العطاس وانغلاق الأنف والحكة وسقوط الدموع من العين لا إراديا، فهذا الشخص في الحالات الاعتيادية كانت قد تطورت عنده الحساسية في مرحلة الطفولة ويحتوي جسمه على مضادات مناعية".

وأضاف البروفيسور بيرغمان وهو اختصاصي أمراض الحساسية والرئة في مستشفى شاريتيه البرليني أيضا:" اليوم نرى بصورة مستمرة مرضى مسنين يعانون من أعراض الحساسية رغم أنهم يقسمون بأنهم لم يتعرضوا للإصابة بأية أمراض حساسية في حياتهم".

ولا يوجد تفسير واضح لهذه الظاهرة، حسب بيرغمان الذي أضاف :" نحن نشهد تزايدا واضحا لحالات الحساسية عند البالغين في المدن الكبيرة. ولذلك نعتقد أن تلوث الهواء يلعب دورا في هذا التزايد. ويبدو أن تجمع ثاني أكسيد الكربون مع حبوب اللقاح يؤدي إلى تكون المضادات المناعية عند البشر". وحبوب اللقاح هذه المشبعة بثاني أكسيد الكربون تسبب ظهور أعراض الحساسية عند الأشخاص اللذين لم يعانوا منها سابقا.

ولمعرفة أسباب ظهور خذا النوع من الحساسية يستخدم خبراء المؤسسة الألمانية لخدمة المعلومات التثقيفية لحساسية حبوب اللقاح "سجل لتوثيق الإصابة بالمرض"، وهو تطبيق يمكن عبره للمصابين لمرض الحساسية في جميع أنحاء أوروبا توثيق أعراضهم، حيث يمكن للباحثين الاستفادة من هذه المعلومات وتحديد نسبة المرض، حسبما نقلت مجلة "فوكوس" الألمانية.

على صعيد متصل، ذكرت دراسة حديثة طويلة الأمد أن أعداد حبوب اللقاح في أوروبا في السنوات الأخيرة ارتفعت بشكل مستمر.

وقالت ريغولا غيهريغ من مؤسسة الأرصاد الجوية السويسرية وإحدى المشاركات في الدراسة، لصحيفة "نيو تسوريخر تسايتونغ" السويسرية "نحن نفترض أن من ضمن أسباب زيادة كميات حبوب اللقاح هو ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون".

وأوضحت غيهريغ أن دراسات البيوت الزجاجية للنباتات بينت أن النباتات تنتج كميات أكبر من حبوب اللقاح مع ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون".

ز.أ.ب/ع.ش