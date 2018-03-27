 ما هو سر ظهور حساسية حبوب اللقاح فجأة في سن متأخر؟ | عالم المنوعات | DW | 04.04.2018
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منوعات

ما هو سر ظهور حساسية حبوب اللقاح فجأة في سن متأخر؟

يعاني البعض من حساسية حبوب اللقاح في مرحلة ما من حياتهم رغم أنهم لم يعانوا منها إطلاقا في السابق، فما سبب ذلك؟ وهل تتطور الحساسية أو تختفي تلقائياً فيما بعد؟ وما هو سر تزايد كميات حبوب اللقاح في المدن الكبيرة؟

Gesundheit Frau mit Heuschnupfen Symbolbild (Fotolia/Patrizia Tilly)

كان العلماء ولغاية وقت قريب لا يعتبرون الحساسية مرضا يمكنه أن يتطور أو يظهر فجأة عند كبار السن. وذكر كارل – كريستيان بيرغمان رئيس المؤسسة الألمانية لخدمة المعلومات التثقيفية لحساسية حبوب اللقاح لمجلة فوكوس الألمانية أن "من يعاني فجأة بسن الستين من أعراض موسمية مثل العطاس وانغلاق الأنف والحكة وسقوط الدموع من العين لا إراديا، فهذا الشخص في الحالات الاعتيادية كانت قد تطورت عنده الحساسية في مرحلة الطفولة ويحتوي جسمه على مضادات مناعية".

وأضاف البروفيسور بيرغمان وهو اختصاصي أمراض الحساسية والرئة في مستشفى شاريتيه البرليني أيضا:" اليوم نرى بصورة مستمرة مرضى مسنين يعانون من أعراض الحساسية رغم أنهم يقسمون بأنهم لم يتعرضوا للإصابة بأية أمراض حساسية في حياتهم".

ولا يوجد تفسير واضح لهذه الظاهرة، حسب بيرغمان الذي أضاف :" نحن نشهد تزايدا واضحا لحالات الحساسية عند البالغين في المدن الكبيرة. ولذلك نعتقد أن تلوث الهواء يلعب دورا في هذا التزايد. ويبدو أن تجمع ثاني أكسيد الكربون مع حبوب اللقاح يؤدي إلى تكون المضادات المناعية عند البشر". وحبوب اللقاح هذه المشبعة بثاني أكسيد الكربون تسبب ظهور أعراض الحساسية عند الأشخاص اللذين لم يعانوا منها سابقا.

ولمعرفة أسباب ظهور خذا النوع من الحساسية يستخدم خبراء المؤسسة الألمانية لخدمة المعلومات التثقيفية لحساسية حبوب اللقاح "سجل لتوثيق الإصابة بالمرض"، وهو تطبيق يمكن عبره للمصابين لمرض الحساسية في جميع أنحاء أوروبا توثيق أعراضهم، حيث يمكن للباحثين الاستفادة من هذه المعلومات وتحديد نسبة المرض، حسبما نقلت مجلة "فوكوس" الألمانية.

مختارات

الدكتور رالف هارتمان يوضح كيف يمكن علاج الحساسية ولماذا يعد من الضروري أن يعالج المرء نفسه من هذا المرض؟ لقاح الحساسية هو علاج فعال للقضاء على الحساسية. فما هو مبدأ هذا العلاج؟ (08.07.2016)

انسداد الأنف والعطس واحمرار العين، أعراض يعرفها المصابون بحساسية حبوب اللقاح التي تظهر في الربيع وتحرمهم من الاستمتاع بهذا الفصل. وفي حين يصعب الحديث عن علاج قاطع للحساسية إلا أن معرفة طبيعتها تساعد في تخفيف حدتها. (05.03.2015)

على صعيد متصل، ذكرت دراسة حديثة طويلة الأمد أن أعداد حبوب اللقاح في أوروبا في السنوات الأخيرة ارتفعت بشكل مستمر.

وقالت ريغولا غيهريغ من مؤسسة الأرصاد الجوية السويسرية وإحدى المشاركات في الدراسة، لصحيفة "نيو تسوريخر تسايتونغ" السويسرية "نحن نفترض أن من ضمن أسباب زيادة كميات حبوب اللقاح هو ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون".

وأوضحت غيهريغ أن دراسات البيوت الزجاجية للنباتات بينت أن النباتات تنتج كميات أكبر من حبوب اللقاح مع ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون".

ز.أ.ب/ع.ش

  • Deutschland Gesundheit Frau mit Heuschnupfen Symbolbild Pollen Pollenallergie

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    صديق للبعض وعدو للبعض

    يأتي الربيع ومعه الدفء والنور وتكتسي النباتات بالخضرة وتتفتح الأزهار إنه حقا فصل رائع! لكن ذلك لا ينطبق على أولئك الذين لديهم حساسية لحبوب اللقاح، التي تتطاير بشدة في الجو مع بداية العام. .

  • Flash-Galerie Frühlingsboten

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    الجينيات الذكورية

    حبوب اللقاح هي في الواقع الجينات الذكورية للنبات، وهي مسؤلة عن تكاثر النبات، وتنتقل عبر الريح، ويمكنها أن تطير حتى مسافة 200 كيلومتر. وعندما تكون الظروف الجوية والرياح مواتية بشكل خاص تصل حتى 400 كيلومتر. وحبوب اللقاح لا ترى بالعين المجردة.

  • Homöopathie - Die alternative Behandlungsmethode

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    عدد المرضى في زيادة

    وفقا لجمعية الحساسية والربو الألمانية فإن حوالي 16 في المئة من جميع المواطنين الألمان يعانون من حساسية حبوب اللقاح. وقد زاد العدد في السنوات الأخيرة إلى خمسة أضعاف. وما يقرب من 30 في المئة من هؤلاء المرضى تتطور الأمور لديهم ليصبح الربو مزمنا.

  • Flash-Galerie Frühlingsboten

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    تأتي أبكر مما كان

    قبل نحو 25 عاما كان يأتي موسم حبوب اللقاح عادة في شهر فبراير/ شباط. اليوم يأتي مبكرا من 10-11 يوما، ويستمر الموسم وقتا أطول. ويعتقد العلماء أن العوامل البيئية هي السبب في ذلك، فعوادم السيارات مثلا تجعل حبوب اللقاح أكثر شراسة.

  • Pollenflugkalender

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    تحذير عبر تطبيق على الهاتف

    تقويم حبوب اللقاح هو نظام إنذار مشترك لمرضى الحساسية. وعلى شكل جدول يبين التقويم أنواع حبوب اللقاح وأين ومتى توجد. ويوجد تقويم حبوب اللقاح حاليا في صورة تطبيق للهواتف الجوالة.

  • Bildergalerie Nahrungsmittelintoleranzen FLASH Galerie

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    اختبار الحساسية بالوخز

    يقوم الأطباء كثيرا بإجراء اختبار الحساسية بالوخز لمعرفة أنواع حبوب اللقاح التي تؤثر في مريض ما. وهنا على الذراع توضع كمية صغيرة من مسببات الحساسية المشتبه بها تحت الجلد لمعرفة رد فعل الجسم عليها. ومن ثم نتعرف على حبوب اللقاح المسببة للحساسية.

  • Bildergalerie nach Europa eingeschleppte Tiere und Pflanzen Beifuß Ambrosia Traubenkraut

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    أعداء شرسون

    52 في المئة من جميع المصابين بالحساسية في أوروبا يعانون من حساسية حبوب اللقاح الصادرة عن الحشائش، و33 في المئة لحبوب اللقاح التي تأتي من الأشجار و27 في المئة من حبوب اللقاح التي تأتي من أعشاب من بينها عشبة أمبروزيا (دمسيسة) وموطنها الأصلي أمريكا الشمالية، وقد نقلت إلى ألمانيا ويمكن أن تسبب الربو.

  • Platanenallee

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    لا مفر

    كما توجد في الدول السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الألمان نباتات أخرى يمكن أن تؤدي للإصابة بالحساسية. منها أشجار الدلب وأشجار الزيتون. وهذه الأشجار موجودة مثلا في فرنسا، وايطاليا، واسبانيا والبرتغال.

  • Markplatz Bonn Äpfel

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    احترس من تفاعلات الحساسية

    تفاعلات الحساسية مسألة ليست سهلة. فهنا يتفاعل المصاب بالحساسية مع حبوب اللقاح وفي نفس الوقت مع مواد غذائية معينة تسبب الحساسية. على سبيل المثال عند المزج بين البتيولا (تامول) والتفاح. تفاعلات الحساسية يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس في منتهى الخطورة.

  • Symbolbild Bergwandern

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    هيا إلى الجبال...

    الجبال هي مناطق خالية من حبوب اللقاح. وعلى ارتفاع ألفي متر فوق سطح البحر لا توجد حبوب لقاح خطيرة. لذلك فإن جبال الألب توفر ظروفا مثالية لمرضى الحساسية بحمى القش ، الذين يحتاجون إلى راحة من ردود فعلهم التي توجهها الحساسية.

  • Glückliche Frau

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    أو إلى البحر...

    الهواء النقي عند شواطيء البحار لا يترك أي فرصة لحبوب اللقاح. ومن المعروف منذ وقت طويل أن بحر الشمال له تأثير علاجي بالنسبة للمرضى بالحساسية ومرضى الربو.

    الكاتب: غودرون هايزه/ صلاح شرارة


مختارات

عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

سيلان العينين وحكة في الأنف والعطس المفاجئ علامات مؤكدة لمن يعاني من الحساسية بأن موسم حبوب اللقاح قد عاد من جديد. وما تسمى بحمى القش هي رد فعل مبالغ فيه من قبل الجهاز المناعي للإنسان على حبوب اللقاح المتطايرة في الجو. (10.05.2014)  

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