 مانشستر يونايتد يُضحي بلاعبين لضم أنطوان غريزمان | عالم الرياضة | DW | 08.05.2018
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عالم الرياضة

مانشستر يونايتد يُضحي بلاعبين لضم أنطوان غريزمان

أوضحت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد قد يُضحي بلاعبين في الفريق، من أجل جلب النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى "مسرح الأحلام"، في ظل توقعات باحتدام المنافسة على نجم الأتلتيكو، الذي يرغب برشلونة في ضمه أيضا.

Fußball Antoine GRIEZMAN (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

صورة أرشيفية.

ذكر موقع جريدة "إكسبريس" أن اهتمام فريق أتلتيكو مدريد، بضم نجمي مانشستر يونايتد أندير هيريرا وأنتوني مارسيال، قد يفتح الطريق أمام قدوم نجم فريق العاصمة المدريدية أنطوان غريزمان إلى "الشياطين الحمر"، الذي يتربص بالدولي الفرنسي منذ مدة طويلة.

مختارات

في الموسمين الماضيين كان أنطوان غريزمان متألقا مع ناديه الإسباني أتليتكو مدريد ومحط أنظار كبار أوروبا. لكن مستواه في الموسم الحالي أثار زملائه ضده، حسب تقارير صحفية. والآن ربما يرحل عن الفريق وخليفته جاهز منذ فترة. (07.11.2017)

بينما يبدي فريق برشلونة رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، أكدت تقارير صحفية أن أنطوان غريزمان أدار ظهره للفريق الكتالوني وقرر اختيار وجهة كروية جديدة. فما هي يا ترى؟ ولماذا لا يرغب الأخير في حمل قميص برشلونة؟ (19.04.2018)

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يرغب في تعزيز كتيبة الفريق بغريزمان، الذي يُقدم مستوى رائعا هذه الموسم مع أتلتيكو مدريد، وأضاف أن فريق "الشياطين الحمر" قد يبيع متوسط ميدان النادي هيريرا ( 30 مليون يورو) و المهاجم الفرنسي مارسيال (50 مليون يورو)، من أجل تمويل صفقة غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية.

في المقابل، أكد موقع "EL Gol Digital" أن أتلتيكو مدريد يرغب بشدة في الاستفادة من خدمات متوسط الميدان الإسباني أندير هيريرا، الذي لازم دكة بدلاء مانشستر يونايتد كثيرا في هذا الموسم، فيما يبدو يوفنتوس الإيطالي قريبا من خطف المهاجم أنتوني مارسيال.

هذا، واعترف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتيمو برغبة النادي الكتالوني في ضم غريزمان إلى الفريق الإسباني العملاق، كما أن مهاجم "البلوغرانا" لويس سواريز رحب بقدوم أنطوان غريزمان إلى الفريق، مؤكدا أنه لاعب من الطراز العالمي.

جدير بالذكر أن أنطوان غريزمان (27 عاما) سجل في هذا الموسم 27 هدفا في جميع المسابقات الكروية، وتبلغ قيمة شرطه الجزائي 100 مليون يورو، وهو مبلغ في متناول الفريق الكتالوني، الذي يطمح إلى استقدام لاعبين جدد، من أجل الوقوف على منصة التتويج الأوروبية في الموسم القادم.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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