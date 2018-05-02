ماكرون يشكر رئيس الوزراء الأسترالي و "زوجته اللذيذة"

يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأثر بكرم الضيافة وبالوجبات الاسترالية بشدة، لدرجة أنه توجه بالشكر لرئيس الوزراء الأسترالي و "زوجته اللذيذة" على كرم الضيافة.

"أود أن أشكركم على ترحيبكم، شكرا لك ولزوجتك اللذيذة على كرم الضيافة"، بهذه الجملة عبر ماكرون عن شكره لرئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تيرنبول وزوجته لوسي. وبالرغم من أن الرئيس الشاب معروف بإتقانه للغة الإنجليزية، إلا أن تعبيره قد خانه هذه المرة. وهذا ما يؤكد صعوبة الانتقال من الحديث بالفرنسية إلى اللغة الإنجليزية، حسب ما ذكر موقع إي بي سي الأمريكي.

وَصْف "لذيذة" جعل ماكرون في مواجهة موجة من ردود الفعل الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي العربية والغربية. ففي الوقت الذي يرى البعض الأمر مجرد خطأ في الترجمة، يتساءل آخرون عن نجاح ماكرون في ترجمة كل تصريحاته ما عدا هذه الكلمة.

بعض رواد تويتر ترجم كلمة "delicious" إلى الفرنسية، وذكروا أنها تعني "مبهجة" أيضا في اللغة الفرنسية مبررين خطأ الترجمة الذي وقع فيه الرئيس الفرنسي.

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