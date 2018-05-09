 ماكرون يستلم جائزة شارلمان الدولية لمدينة آخن الألمانية | أخبار | DW | 10.05.2018
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أخبار

ماكرون يستلم جائزة شارلمان الدولية لمدينة آخن الألمانية

تسلم الرئيس الفرنسي ماكرون الخميس جائزة "شارلمان" الألمانية المرموقة التي مُنحت له تكريماً لـ "رؤيته القوية من أجل أوروبا جديدة".
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ماكرون لـDW: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي "خطأ"

استلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر الخميس (10 مايو/ أيار 2018) جائزة "شارلمان" المرموقة في مدينة آخن الألمانية.

وكانت اللجنة المانحة قد اختارت ماكرون لمنحه جائزة 2018 تكريماً لجهوده ولـ"رؤيته القوية من أجل أوروبا جديدة"، كما جاء في بيان اللجنة الذي أضاف أن "شغف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكفاحه الحاسم ضد أي شكل من أشكال القومية والانعزالية لتجاوز الأزمة الأوروبية كان نموذجياً ورائداً".

وفي كلمتها أثناء مراسم تسليم الجائزة، أثنت المستشارة ميركل على "جهود وشجاعة" الرئيس الفرنسي الذي "أحيى النقاش السياسي حول أوروبا"، مضيفة بالقول: "أنا سعيدة بالعمل سوية على هذا المسار"، وأضافت أن "ألمانيا مقتنعة الى جانب فرنسا بحاجتنا الماسة إلى أوروبا جديدة". 

يذكر أن جائزة "شارلمان" من الجوائز الأوروبية الهامة. وقد حصل عليها العام الماضي المؤرخ والكاتب البريطاني تيموثي جارتون، فيما ذهبت نسخة العام الذي سبقه إلى بابا الفاتيكان فرنسيس.

و.ب/ع.غ (د ب أ، ا ب د) 

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  • Mali Macron fordert mehr Einsatz von Deutschland und Europa (Reuters/C. Petit Tesson)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

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  • Frankreich Emmanuel Macron spricht während eines Sonderkongresses - Versailles (picture alliance/dpa/abaca/C. Liewig)

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  • Belgien internationale Presseschau zur Frankreich Wahl (Getty Images/AFP/E. Dunand)

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  • Japan französische Präsidentschaftswahl in Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

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  • Frankreich Macron nimmt Friedensgespräche für Libyen auf (Reuters/P. Wojazer)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    نجح ماكرون في بداية رئاسته بجمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، حيث استطاع جمع خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" مع رئيس حكومة التوافق الوطني فايز السراج واتفاقهما على وقف إطلاق النار، في لقاء كان فيه الرئيس الفرنسي هو المستفيد الأكبر، بطرحه فكرة إنشاء مخيمات للاجئيين على الأراضي الليبية. وهو ما انتقدته منظمات حقوقية.

  • Frankreich Nationalfeiertag in Paris | Trump & Macron (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

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  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    فاجأ ماكرون المتابعين للسياسة الفرنسية تجاه الأزمة السورية، حين صرح في لقاء صحفي بأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد شرطا فرنسيا لإيجاد حل للصراع القائم في سوريا. إعداد: فريدة تشامقجي


 

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