ماكرون يستلم جائزة شارلمان الدولية لمدينة آخن الألمانية

استلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر الخميس (10 مايو/ أيار 2018) جائزة "شارلمان" المرموقة في مدينة آخن الألمانية.
وكانت اللجنة المانحة قد اختارت ماكرون لمنحه جائزة 2018 تكريماً لجهوده ولـ"رؤيته القوية من أجل أوروبا جديدة"، كما جاء في بيان اللجنة الذي أضاف أن "شغف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكفاحه الحاسم ضد أي شكل من أشكال القومية والانعزالية لتجاوز الأزمة الأوروبية كان نموذجياً ورائداً".
وفي كلمتها أثناء مراسم تسليم الجائزة، أثنت المستشارة ميركل على "جهود وشجاعة" الرئيس الفرنسي الذي "أحيى النقاش السياسي حول أوروبا"، مضيفة بالقول: "أنا سعيدة بالعمل سوية على هذا المسار"، وأضافت أن "ألمانيا مقتنعة الى جانب فرنسا بحاجتنا الماسة إلى أوروبا جديدة".
يذكر أن جائزة "شارلمان" من الجوائز الأوروبية الهامة. وقد حصل عليها العام الماضي المؤرخ والكاتب البريطاني تيموثي جارتون، فيما ذهبت نسخة العام الذي سبقه إلى بابا الفاتيكان فرنسيس.
و.ب/ع.غ (د ب أ، ا ب د)
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