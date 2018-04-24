 ماكرون: لن نسمح لإيران امتلاك أسلحة نووية أبدا! | أخبار | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ماكرون: لن نسمح لإيران امتلاك أسلحة نووية أبدا!

في كلمته أمام مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ملفات عديدة بينها الاتفاق النووي مع إيران، حيث شدد على ضرورة عدم السماح لطهران امتلاك أسلحة نووية أبدا، فيما رفض إشعال حرب في المنطقة.

USA Capitol Hill in Washington | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich (Reuters/A. Bernstein)

الملف النووي الإيراني والحرب التجارية بين الحلفاء واتفاقية باريس لحماية المناخ كانت أبرز المواضيع التي تناولها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته التي ألقاها أمام اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين اليوم الأربعاء (25 نيسان/أبريل 2018).

ففي شأن الاتفاق النووي مع إيران، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة عدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. وأضاف ماكرون إن الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاءهما لديهم هدف "واضح" مع طهران، موضحا "إيران لن تمتلك أبدا أسلحة نووية.. ليس الآن، وليس خلال خمس سنوات، وليس خلال عشر سنوات .. بل إلى الأبد".

مختارات

بدأ الرئيس الفرنسي ماكرون زيارة للولايات المتحدة ينتظر أن يناقش خلالها مع الرئيس ترامب عدد من القضايا الشائكة على رأسها الاتفاق النووي مع إيران. ماكرون تلقى دعما من القوى الغربية الأخرى لاقناع ترامب بالحفاظ على الاتفاق. (23.04.2018)

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل إن ألمانيا "ستراقب عن كثب" الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني"، فيما قال الرئيس الفرنسي إن ليس لديه خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران وإن على واشنطن أن تظل ضمن الاتفاق ما دام لا يوجد خيار أفضل. (22.04.2018)

وشدد ماكرون على أن "الطموحات النووية الإيرانية" يجب ألا تقودنا أبداً إلى الحرب في الشرق الأوسط... دعونا لا نكون ساذجين من جانب واحد. دعونا لا نخلق حروباً جديدة بأنفسنا، على الجانب الآخر".

وفي شأن العلاقات التجارية عبر الأطلسي، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "حرب تجارية بين الحلفاء"، داعيا الولايات المتحدة إلى "إعادة ابتكار التعددية" على وقع تصفيق أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وأكد ماكرون أن "حربا تجارية بين حلفاء ليست أمرا متجانسا" في إشارة إلى التهديدات الحمائية للرئيس دونالد ترامب والتي تنذر بحرب تجارية.

وإزاء الخلافات بين ترامب ودول العالم حول اتفاقية باريس، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخلافات حول السياسة البيئية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "خلاف  قصير الأجل". وقال ردا على هتافات النواب الأمريكيين " دعونا نواجه الأمر. لا يوجد كوكب آخر غير الأرض". وفي الوقت الذي سحب فيه ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، قال ماكرون : "متأكد من أن الولايات المتحدة ستعود في يوم ما إلى اتفاق باريس". وختتم ماكرون خطابه في سياق المناخ على طريقة شعارات ترامب قائلا: "دعونا نعمل معا من أجل جعل كوكبنا عظيما مرة أخرى".

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/P. Wojazer)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    هل صنعت السيدة الأولى زوجها؟

    أثارت بريجيت ماكرون، زوجة رئيس فرنسا الجديد جدلا منذ أول ظهور لها. فالسيدة التي وقع ماكرون في غرامها بعمر الـستة عشر ربيعاً والتي تكبره بأربعة وعشرين سنة، أصبحت اليوم زوجة أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية. محطات مصورة في حياة السيدة الاولى بريجيت ماكرون.

  • Frankreich Brigitte Trogneux, Gattin von Emmanuel Macron (Getty Images/AFP/M. Bureau)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    زوجة أصغر رئيس جدة لسبع مرات !

    بريجيبت أوزيير ماكرون، أو كما يطلق عليها المقربون "بيبي" ولدت في 13 نيسان/أبريل 1953 في مدينة أميان شمال فرنسا. تنحدر بريجيت من عائلة فرنسية معروفة تعمل في مجال صناعة الشوكولاته. زواجها الأول كان عام 1974 ولديها ثلاثة أبناء وهي اليوم جدة لسبعة أحفاد. عملت بريجيت كمدرسة للغة الفرنسية واللاتينية حيث التقت زوجها الحالي إيمانويل ماكرون.

  • Frankreich - Präsidentschaftswahl: Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte (picture-alliance/AP Images/C. Ena)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    التلميذ يعشق المعلمة!

    التقت بريجيت بزوجها إيمانويل ماكرون أول مرة أثناء ورشة عمل كانت تشرف عليها في مجال المسرح في مدينىة أميان، شمال فرنسا. فُتنت المدرسة الثلاثينية بذكاء تلميذها الشاب إيمانويل، الذي كان آنذاك في الخامسة عشر من عمره.

  • Emmanuel Macron Frankreich (picture alliance/dpa/J-P. Brunet)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    قصة حب فرنسية !

    عند بلوغه الخامسة عشرة من العمر اعترف التلميذ الشاب أول مرة بحبه لمدرسته بريجيت، البالغة آنذاك 39 عاماً. وبضغط من والديه لقطع علاقتهما انتقل ماكرون إلى باريس لإتمام دراسته الثانوية، لكن التواصل بينه وبين مدرسته استمر وتقول بريجيت أنه قبل رحيله همس لها قائلا "مهما فعلت، سأعود وسأتزوجك."

  • Frankreich Präsidentschaftswahl 2017 | Emmanuel Macron & Ehefrau Brigitte Trogneux (picture-alliance/abaca/H. Szwarc)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    البداية- مدرّسة تتزوج مصرفيا

    وفعلا قدمت بريجيت أوزييرعام 2006 طلب الطلاق من زوجها لترتبط في العام التالي بإيمانويل ماكرون، الذي تولى منصبا مصرفيا آنذاك وعملت هي بالتدريس في مدرسة كاثوليكية في باريس.

  • Cover Paris Match Emmanuel und Brigitte Macron (Paris Match)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    العشق لا يعرف عمراً !

    وسبق أن تصدرت قصة الثنائي المثير للجدل عشرات الصفحات الأولى في صور لهما يدا بيد في شوارع باريس أو على شاطئ البحر. وترد بريجيت على التعليقات الساخرة بخصوص فارق السن بينها وبين زوجها إيمانويل ماكرون مازحة: "يجب انتخاب إيمانويل هذا العام، وإلا لن تتخيلوا مظهري بعد خمس سنوات".

  • Frankreich Präsidentschaftswahl 2017 | Emmanuel Macron & Brigitte Trogneux (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Nail)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    ماكرون: "من دونها ما كنت ما أنا عليه الآن".

    في نيسان/ أبريل 2016 تعرّف الفرنسيون على بريجيت ماكرون مع إطلاق زوجها حملته الانتخابية. بريجيت التي تركت مهنة التدريس لتتفرغ لزوجها ماكرون، لعبت دوراً كبيراً في نجاحه سواء على الصعيد المهني أو السياسي. وقال عنها ماكرون: "حاضرة دوما وستبقى أكثر حضورا، ومن دونها ما كنت ما أنا عليه الآن".

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    مفارقة عمرها "ربع قرن" ؟

    بعد فوز زوجها إيمانويل ماكرون، 39 عاماً في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، اصبحت بريجيت ماكرون البالغة من العمر 64 سنة سيدة فرنسا الأولى، ودخلت قصر الإليزيه - والمفارقة هنا- كزوجة لأصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

  • Frankreich Élysée-Palast (AFP/Getty Images)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    إطلالة الزوجين متواضعة بسيطة

    دخل الزوجان قصرالإليزيه يوم الأحد 14 أيار/ مايو 2017، بعد مراسم تسيلم إيمانويل ماكرون مهامه الرئاسية رسميا في فرنسا. وحازت إطلالة الزوجين خلال حفل التنصيب على الإعجاب، بسبب البساطة والتواضع التي تميزت بهما أزياء كل منهما.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

    يداً بيد- قمة الانسجام والحب

    اختار الرئيس الفرنسي ماكرون في حفل تنصيبه بذلة رسمية متواضعة،لا يتجاوز سعرها 500 دولارأمريكي نفذها خياط باريسي. في المقابل استعارت زوجته بريجيت زيّاً من قطعتين باللون السماوي من دار أزياء" لوي فيتون" ونسقت معها حقيبة يد وحذاء بكعب عالٍ بلون لحمي، وظهرالزوجان وهما يدخلان قصرالإليزيه يداً بيد في قمة الانسجام والحب. الكاتب إيمان ملوك


مختارات

بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه

منذ أول ظهور لها، شغلت بريجيت ماكرون، زوجة رئيس فرنسا الجديد الإعلام، بسبب قصة الحب التي جمعتها بزوجها وتلميذها السابق ودعمها له إلى حين وصولهما معاً الإليزيه، فمن هي المرأة التي تقف خلف أصغر رئيس في تاريخ فرنسا؟ (15.05.2017)  

مواضيع ذات صلة

USA Washington - Donald Trump trifft Emmanuel Macron

لتهدئة ترامب .. ماكرون يدعو لتوسيع الاتفاق النووي مع إيران 24.04.2018

فيما أبقى الرئيس الأمريكي ترامب على موقفه تجاه إيران، لم يخف ترامب للرئيس الفرنسي، الذي يزور واشنطن، رفضه للقيادة في طهران وسعيه لتغيير الاتفاق النووي معها. بينما التقى وزير خارجية ألمانيا وزير خارجية إيران في نيويورك.

Berlin PK Merkel und Präsident Emmanuel Macron

قبيل لقاء ترامب.. ميركل وماكرون يتمسكان بالاتفاق النووي مع إيران 22.04.2018

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل إن ألمانيا "ستراقب عن كثب" الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني"، فيما قال الرئيس الفرنسي إن ليس لديه خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران وإن على واشنطن أن تظل ضمن الاتفاق ما دام لا يوجد خيار أفضل.

USA Besuch Präsident Macron und seine Frau

أولها الاتفاق النووي.. ملفات شائكة في مباحثات ماكرون مع ترامب 23.04.2018

بدأ الرئيس الفرنسي ماكرون زيارة للولايات المتحدة ينتظر أن يناقش خلالها مع الرئيس ترامب عدد من القضايا الشائكة على رأسها الاتفاق النووي مع إيران. ماكرون تلقى دعما من القوى الغربية الأخرى لاقناع ترامب بالحفاظ على الاتفاق.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  