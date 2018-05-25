ماذا وراء تخفيف لهجة ترامب تجاه كوريا الشمالية؟  

هل من مصلحة الولايات المتحدة الانسحاب عسكريا من اليابان وكوريا الجنوبية ؟

يعتبر الخبير في الشؤون الأسيوية أحمد قنديل أن ترمب يريد سحب القوات الأمريكية من اليابان وكوريا الجنوبية لأسباب اقتصادية بحتة وارتفاع تكلفة ابقاءها في تلك المنطقة . لكن من جانب آخر ، لا يتفق الخبير في الشؤون الألمانية هانيس موسلر مع هذا الرأي ، ويؤكد أنه وحتى بعد تحقيق السلام بين الكوريتين فإن ترمب سيبقي على التواجد الأميركية في تلك المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي