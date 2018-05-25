 ماذا وراء تخفيف لهجة ترامب تجاه كوريا الشمالية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 25.05.2018

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سياسة واقتصاد

ماذا وراء تخفيف لهجة ترامب تجاه كوريا الشمالية؟

بعد إلغاء ترامب أمس قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية وتحذيره له الرئيس الأمريكي يعود اليوم ليقول إن انعقاد القمة ممكن.. فماذا وراء هذا التراجع؟ وأي تداعيات على الأزمة في شبه الجزيرة الكورية؟

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ماذا وراء تخفيف لهجة ترامب تجاه كوريا الشمالية؟

   

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ماذا وراء تخفيف لهجة ترامب تجاه كوريا الشمالية؟  

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