ماذا وراء تخفيف لهجة ترامب تجاه كوريا الشمالية؟  

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بعد إلغاء ترامب أمس قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية وتحذيره له الرئيس الأمريكي يعود اليوم ليقول إن انعقاد القمة ممكن.. فماذا وراء هذا التراجع؟ وأي تداعيات على الأزمة في شبه الجزيرة الكورية؟
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بعد إلغاء ترامب أمس قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية وتحذيره له الرئيس الأمريكي يعود اليوم ليقول إن انعقاد القمة ممكن.. فماذا وراء هذا التراجع؟ وأي تداعيات على الأزمة في شبه الجزيرة الكورية؟
يعتبر الخبير في الشؤون الأسيوية أحمد قنديل أن ترمب يريد سحب القوات الأمريكية من اليابان وكوريا الجنوبية لأسباب اقتصادية بحتة وارتفاع تكلفة ابقاءها في تلك المنطقة .
لكن من جانب آخر ، لا يتفق الخبير في الشؤون الألمانية هانيس موسلر مع هذا الرأي ، ويؤكد أنه وحتى بعد تحقيق السلام بين الكوريتين فإن ترمب سيبقي على التواجد الأميركية في تلك المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي
قبل أيام لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية عدم عقد القمة التي كانت مقررة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم يون أون. اليوم أعلن ترامب إلغاء القمة في رسالة موجهة لكيم نشرها البيت الأبيض.
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