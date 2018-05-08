 ماذا لو قرر غريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد؟ | عالم الرياضة | DW | 22.05.2018
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عالم الرياضة

ماذا لو قرر غريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد؟

تدل كل المؤشرات أن برشلونة بات قريبا جدا من ضم مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، فيما تتشبث جماهير النادي بخدمات النجم الفرنسي الموهوب. لكن ماذا لو قرر غريزمان تلبية نداء الجماهير والبقاء في فريق العاصمة الإسبانية؟

Fußball Europa League Olympique Marseille - Atletico Madrid (Reuters/C. Hartmann)

صورة من الأرشيف.

ليس خافيا أن فريق برشلونة يعتزم التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، الذي قاد مؤخرا فريق العاصمة الإسبانية إلى منصة التتويج الأوروبية (بطولة الدوري الأوروبي)، عقب تسجيله لهدفين من أصل ثلاثة في شباك فريق مارسيليا الفرنسي.  ويضغط "البلوغرانا" بقوة من أجل ضم النجم الفرنسي إلى القلعة الكتالونية، خاصة وأنه من أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة في مركز الهجوم، فضلا عن إجادته لعدة أدوار تكتيكية فوق المستطيل الأخضر.

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن برشلونة، ينوي كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان والبالغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى تقديمه للنجم الفرنسي راتبا سنويا قدره 15 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

تحذير بيريز

مختارات

يسعى نادي برشلونة إلى ضم مهاجم فريق أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان إلى صفوفه. وفي حال نجح النادي الكتالوني في مسعاه، فإن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز قد يضطر إلى مغادرة برشلونة، بحسب تقارير صحفية إسبانية. (10.05.2018)

يقترب فريق برشلونة من إعلان تعاقده من لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان. وسيفرض قدوم النجم الفرنسي إلى القلعة الكتالونية على المدرب فالفيردي تغيير خططه التكتيكية. ثلاثة خيارات بارزة متاحة أمام فالفيردي مع قدوم غريزمان. (12.05.2018)

بيد أن انتقال صاحب القدم اليسرى الساحرة إلى برشلونة لا يخلو من مخاطر، خصوصا وأن الكثيرين من النجوم، الذين انتقلوا إلى برشلونة، قد فشلوا في إثبات علو كعبهم مع "البلوغرانا"، ولازموا دكة البدلاء طيلة الموسم.

وأكد أسطورة المنتخب الفرنسي روبير بيريز (44 عاما)، أن انتقال مواطنه غريزمان إلى برشلونة مغامرة محفوفة بالمخاطر. وأضاف نجم أرسنال السابق في تصريحات صحفية نقلها موقع "ديلي ستار"، أن برشلونة ليس فريق أتلتيكو مدريد، الذي يشعر فيه غريزمان الآن بالراحة.

وتابع الفائز بكأس العالم مع فرنسا سنة 1998 أن اللعب بقميص برشلونة شيء مغاير، إذ ترتفع درجة المنافسة كثيرا في الفريق الكتالوني، الذي يضم كوكبة من نجوم العالم يتقدمهم ليونيل ميسي ولويس سواريز. وأشار إلى أن النجاح ليس بالسهل في برشلونة بعكس أتلتيكو مدريد، الذي سيصبح فيه غريزمان نجم الفريق الأول، في حال ما إذا قرر البقاء معه والعدول عن انتقاله إلى الفريق الكتالوني.

UEFA Europa League 2017/18 Halbfinale | Atletico Madrid vs. FC Arsenal | Antoine Griezmann (Reuters/S. Vera)

غريزمان أمام قرار صعب، صورة من الأرشيف.

غريزمان بين نارين!

ويجد غريزمان نفسه في موقع صعب للغاية. فمن جهة، يُدرك النجم الفرنسي أن انتقاله إلى برشلونة سيرفع كثيرا من أسهمه في بورصة اللاعبين، ويُساعده على الفوز بالكثير من الألقاب سواء المحلية أو القارية، خاصة وأن الفريق الكتالوني يعتلي منصة التتويج بشكل شبه دائم، علاوة على ذلك، فإن حمل قميص برشلونة واللعب بجوار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فرصة لا تُتاح لكل اللاعبين.

ومن جهة آخرى، يعرف غريزمان مكانته الكبيرة في قلوب جماهير أتلتيكو مدريد، التي هتفت باسمه في أكثر من مرة. كما أطلقت أيضا جماهير نادي العاصمة الإسبانية مؤخرا وسم "ابق يا غريزمان"، وهو الوسم الأكثر تداولا في إسبانيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وفي نفس السياق، طالب أسطورة أتلتيكو مدريد فيرناندو توريس من زميله في الفريق أنطوان غريزمان بالبقاء، مؤكدا له أن جماهير النادي تحتاج النجم الفرنسي في الفريق، فيما يُرتقب أن يُفصح غريزمان قريبا عن قراره النهائي.

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    حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.

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    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.

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    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

أول مرة في تاريخ تصنيفات فوربيس استطاع لاعب كرة قدم تصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بعد أن كان هذا المركز حكراً على رياضيي لعبة التنس والغولف والملاكمة وفورمولا وان، لكن المركز الثاني كان ايضا من نصيب ميسي. (08.12.2016)  

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