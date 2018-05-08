ماذا لو قرر غريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد؟

ليس خافيا أن فريق برشلونة يعتزم التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، الذي قاد مؤخرا فريق العاصمة الإسبانية إلى منصة التتويج الأوروبية (بطولة الدوري الأوروبي)، عقب تسجيله لهدفين من أصل ثلاثة في شباك فريق مارسيليا الفرنسي. ويضغط "البلوغرانا" بقوة من أجل ضم النجم الفرنسي إلى القلعة الكتالونية، خاصة وأنه من أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة في مركز الهجوم، فضلا عن إجادته لعدة أدوار تكتيكية فوق المستطيل الأخضر.

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن برشلونة، ينوي كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان والبالغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى تقديمه للنجم الفرنسي راتبا سنويا قدره 15 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

تحذير بيريز

بيد أن انتقال صاحب القدم اليسرى الساحرة إلى برشلونة لا يخلو من مخاطر، خصوصا وأن الكثيرين من النجوم، الذين انتقلوا إلى برشلونة، قد فشلوا في إثبات علو كعبهم مع "البلوغرانا"، ولازموا دكة البدلاء طيلة الموسم.

وأكد أسطورة المنتخب الفرنسي روبير بيريز (44 عاما)، أن انتقال مواطنه غريزمان إلى برشلونة مغامرة محفوفة بالمخاطر. وأضاف نجم أرسنال السابق في تصريحات صحفية نقلها موقع "ديلي ستار"، أن برشلونة ليس فريق أتلتيكو مدريد، الذي يشعر فيه غريزمان الآن بالراحة.

وتابع الفائز بكأس العالم مع فرنسا سنة 1998 أن اللعب بقميص برشلونة شيء مغاير، إذ ترتفع درجة المنافسة كثيرا في الفريق الكتالوني، الذي يضم كوكبة من نجوم العالم يتقدمهم ليونيل ميسي ولويس سواريز. وأشار إلى أن النجاح ليس بالسهل في برشلونة بعكس أتلتيكو مدريد، الذي سيصبح فيه غريزمان نجم الفريق الأول، في حال ما إذا قرر البقاء معه والعدول عن انتقاله إلى الفريق الكتالوني.

غريزمان أمام قرار صعب، صورة من الأرشيف.

غريزمان بين نارين!

ويجد غريزمان نفسه في موقع صعب للغاية. فمن جهة، يُدرك النجم الفرنسي أن انتقاله إلى برشلونة سيرفع كثيرا من أسهمه في بورصة اللاعبين، ويُساعده على الفوز بالكثير من الألقاب سواء المحلية أو القارية، خاصة وأن الفريق الكتالوني يعتلي منصة التتويج بشكل شبه دائم، علاوة على ذلك، فإن حمل قميص برشلونة واللعب بجوار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فرصة لا تُتاح لكل اللاعبين.

ومن جهة آخرى، يعرف غريزمان مكانته الكبيرة في قلوب جماهير أتلتيكو مدريد، التي هتفت باسمه في أكثر من مرة. كما أطلقت أيضا جماهير نادي العاصمة الإسبانية مؤخرا وسم "ابق يا غريزمان"، وهو الوسم الأكثر تداولا في إسبانيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وفي نفس السياق، طالب أسطورة أتلتيكو مدريد فيرناندو توريس من زميله في الفريق أنطوان غريزمان بالبقاء، مؤكدا له أن جماهير النادي تحتاج النجم الفرنسي في الفريق، فيما يُرتقب أن يُفصح غريزمان قريبا عن قراره النهائي.