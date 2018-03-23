ماذا بعد تصعيد بروكسل ضد موسكو وتحذير واشنطن لها؟ | أخبار | DW | 23.03.2018

بعد تجاهل روسيا.. بريطانيا ترد على تسميم العميل المزدوج

بريطانيا تتخذ إجراءات ضد روسيا من بينها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية، بعد أن أكدت تيريزا ماي مسؤولية موسكو عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال، الأمر الذي وصفته روسيا بالإجراء "العدائي وغير المقبول".