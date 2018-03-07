ماتيس: نسعى إلى إنهاء الحرب اليمنية والسعودية جزء من الحل | أخبار | DW | 22.03.2018

أبلغ وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس (22 مارس/آذار 2018) أن على السعودية والولايات المتحدة أن تبذلا "جهودا ملحة" من أجل إنهاء النزاع في اليمن. وقال ماتيس لولي العهد في البنتاغون "علينا أن نبذل جهودا ملحة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن ونحن ندعمك على هذا الصعيد"، مؤكدا أن السعودية "هي جزء من الحل".

وردا على سؤال من الصحفيين في بداية المحادثات، عما إذا كان سيناقش قضية سقوط خسائر في صفوف المدنيين في اليمن، قال ماتيس "نحن نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي. وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن وأيضا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة".

وفي نفس السياق، أكد البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بحثا الوضع في اليمن، بما في ذلك المقاتلون الحوثيون والتحركات الإيرانية والأزمة الإنسانية.

وضع إنساني متدهور

وقال البيت الأبيض في بيان "فيما يتعلق باليمن، بحث الرئيس وولي العهد الخطر الذي يمثله الحوثيون على المنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني". وتابع أنهما "بحثا الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنساني واتفقا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمني".

وفي ما يخص الوضع الإنساني، فقد حل اليمن على رأس الدول الأكثر معاناة من الجوع "الحاد" بسبب الحرب وانعدام الأمن، وفق التقرير العالمي للأزمات الغذائية لسنة 2018. وحسب التقرير يواجه اليمن أكبر أزمة غذائية على مستوى العالم، مرجحا أن يزداد الوضع تدهوراً بسبب "عدم القدرة" على الوصول إلى الغذاء، و"الانهيار الاقتصادي والأوبئة".

ويشهد اليمن حربا عنيفة بين الحوثيين من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة ثانية، منذ نحو ثلاثة أعوام، مخلفة الآلاف من القتلى والجرحى، حسب تقديرات أممية، فضلاً عن تسببها بتدهور الوضع الإنساني في اليمن الذي أصبح على حافة المجاعة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)