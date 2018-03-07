ماتيس: نسعى إلى إنهاء الحرب اليمنية والسعودية جزء من الحل | أخبار | DW | 22.03.2018

أبلغ وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس (22 مارس/آذار 2018) أن على السعودية والولايات المتحدة أن تبذلا "جهودا ملحة" من أجل إنهاء النزاع في اليمن. وقال ماتيس لولي العهد في البنتاغون "علينا أن نبذل جهودا ملحة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن ونحن ندعمك على هذا الصعيد"، مؤكدا أن السعودية "هي جزء من الحل".
وردا على سؤال من الصحفيين في بداية المحادثات، عما إذا كان سيناقش قضية سقوط خسائر في صفوف المدنيين في اليمن، قال ماتيس "نحن نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي. وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن وأيضا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة".
وفي نفس السياق، أكد البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بحثا الوضع في اليمن، بما في ذلك المقاتلون الحوثيون والتحركات الإيرانية والأزمة الإنسانية.
وضع إنساني متدهور
وقال البيت الأبيض في بيان "فيما يتعلق باليمن، بحث الرئيس وولي العهد الخطر الذي يمثله الحوثيون على المنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني". وتابع أنهما "بحثا الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنساني واتفقا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمني".
وفي ما يخص الوضع الإنساني، فقد حل اليمن على رأس الدول الأكثر معاناة من الجوع "الحاد" بسبب الحرب وانعدام الأمن، وفق التقرير العالمي للأزمات الغذائية لسنة 2018. وحسب التقرير يواجه اليمن أكبر أزمة غذائية على مستوى العالم، مرجحا أن يزداد الوضع تدهوراً بسبب "عدم القدرة" على الوصول إلى الغذاء، و"الانهيار الاقتصادي والأوبئة".
ويشهد اليمن حربا عنيفة بين الحوثيين من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة ثانية، منذ نحو ثلاثة أعوام، مخلفة الآلاف من القتلى والجرحى، حسب تقديرات أممية، فضلاً عن تسببها بتدهور الوضع الإنساني في اليمن الذي أصبح على حافة المجاعة.
ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
الحصار يفاقم الأزمة
فاقم الحصار الذي فُرض على اليمن من الأزمة ولم يتمكن العاملون بالإغاثة من الدخول إلى البلد و إيصال شحنات الغذاء والامدادات، كما ارتفعت أسعار الوقود إلى أكثر من 60 بالمئة في صنعاء. وقال مدير فرع منظمة أوكسفام باليمن إنّ ندرة الوقود تعني توقف المولدات التي تضخ المياه النظيفة للأسر، وتضيء المدارس وتحافظ على المستشفيات كما أنه مهم لنقل ما تبقى من غذاء في اليمن.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
مسؤولية التحالف
ودعت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية إلى رفع الحصار عن اليمن ووقف إطلاق النار وفي هذا الصدد قال مدير فرع منظمة أوكسفام باليمن أنه "إن لم تتحرك جميع أطراف النزاع ومن في ايديهم قرار الحرب، فإن التاريخ سيحاسب هذه الدول الخمس بأنها إما كانت متواطئة أو مسؤولة عن القتل غير المبرر لآلاف المدنيين في اليمن".
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
مطالب برفع كامل للحصار
من جانبه دعا مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى رفع كامل للحصار المفروض على اليمن، وقال لوكوك" هذا الحصار رفع جزئياً لكن ليس بالكامل. يتعين رفعه بالكامل لتجنب حدوث مأساة إنسانية فظيعة تشمل موت الملايين لم يشهد لها العالم مثيلاُ منذ عقود".
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
التحالف يخفف الحصار جزئياً
التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى خفف الحصار هذا الأسبوع متيحاً لللسفن ايصال المساعدات والغذاء إلى ميناء الحديدة والصليف على البحر الأحمر، بالإضافة إلى هبوط طائرات إغاثة في مطار صنعاء لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق التحالف بقيادة السعودية المنافذ اليمنية رداً على صاروخ أطلقه الحوثيون على الرياض.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
نحو نصف المعونات الأممية لعام 2018 لسوريا واليمن
وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستخصص للحربين في سوريا واليمن حوالي نصف المبلغ الذي تعتزم إنفاقه على معونات الأزمات الإنسانية لعام 2018 والذي يقدر بـنحو 22.5 مليار دولار. كما سيتم تخصيص 2.5 مليار دولار للحرب الدائرة في اليمن، والتي تصنفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
الحصار بسبب الصواريخ؟
واستخدم التحالف بقيادة السعودية الهجوم الصاروخي الذي وقع في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2017 لتبرير حصار اليمن، الذي دام لأسابيع مؤكداً ضرورة ذلك لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين من إيران.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
صورايخ الحوثيين تبدو إيرانية
وأشار تقرير سري أعده مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة إلى أن بقايا أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون اليمنيون على السعودية هذا العام تبدو من تصميم وتصنيع إيران. من جهتها نفت إيران تزويد الحوثيين بالأسلحة ولم تعلق لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على تقرير مراقبي الأمم المتحدة.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
ماي تحث السعودية على تخفيف الحصار
في خطوة تُوضح حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السعودية عقب لقائها القادة السعوديين في الرياض على تخفيف الحصار المفروض على اليمن بشكل عاجل لتجنب كارثة انسانية، كما جاء في البيان الحكومي البريطاني الذي صدر في الـ 30 تشرين/ نوفمبر2017.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
اتهام التحالف
البيان الحكومي البريطاني نصّ على أن "الجانبين البريطاني والسعودي اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات بشكل ملح لمعالجة هذه المسألة". في المقابل تتهم منظمات إنسانية التحالف البريطاني السعودي بالتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال عمليات القصف التي يقوم بها التحالف على اليمن.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
تفشي المزيد من الأوبئة
ويسير الوضع الإنساني في اليمن من سيء إلى أسوأ، بسبب انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض والأوبئة وارتفاع حدة المجاعة في البلاد. فبعد تفشي وباء الكوليرا الذى راح ضحيته أكثر من ألفي شخص، يحصد مرض الديفتيريا أرواح اليمنيين، خاصة الأطفال منهم. إعداد: إيمان ملوك