ليفربول وبرشلونة يقتربان من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول لوضع قدما في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على ضيفه مانشستر سيتي في القمة الانجليزية التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء (الرابع من أبريل/ نيسان 2018) على ملعب (آنفيلد) في ذهاب دور الثمانية للمسابقة. افتتح صلاح، الذي تعرض لإصابة عضلية في الشوط الثاني اضطرته لعدم استكمال المباراة، التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله أليكس أوكسلايد تشمبرلين الهدف الثاني عبر قذيفة مدوية في الدقيقة 21، فيما تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة عرضية من صلاح. رفع الفرعون المصري رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 38 هدفا في 43 مباراة لعبها مع الفريق، الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي، في مختلف البطولات.

برشلونة يستفيد من أخطاء روما

سواريز سجل في فوز برشلونة على روما 4-1 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

وخطا برشلونة الإسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه الكبير على ضيفه روما الإيطالي 4-1 مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الثمانية. وسجل دانييلي دي روسي (38 خطأ في مرمى فريقه) واليوناني كوستاس مانولا (56 خطأ في مرمى فريقه) وجيرار بيكيه (59) والأورغوياني لويس سواريز (87) لبرشلونة، والبوسني إدين دزيكو (80) لروما. ويلتقي الفريقان إيابا في روما الثلاثاء المقبل.

ص.ش/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)