 ليفربول وبرشلونة يقتربان من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا | أخبار | DW | 04.04.2018
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أخبار

ليفربول وبرشلونة يقتربان من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا

قطع ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني خطوة كبيرة نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقاد المصري صلاح ليفربول لفوز عريض على مانشستر سيتي، بينما استفاد برشلونة من أخطاء لاعبي روما الإيطالي وتغلب عليه برباعية.

Champions League Liverpool vs Manchester City (Reuters/A. Yates)

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول لوضع قدما في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على ضيفه مانشستر سيتي في القمة الانجليزية التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء (الرابع من أبريل/ نيسان 2018) على ملعب (آنفيلد) في ذهاب دور الثمانية للمسابقة. افتتح صلاح، الذي تعرض لإصابة عضلية في الشوط الثاني اضطرته لعدم استكمال المباراة، التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله أليكس أوكسلايد تشمبرلين الهدف الثاني عبر قذيفة مدوية في الدقيقة 21، فيما تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة عرضية من صلاح. رفع الفرعون المصري رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 38 هدفا في 43 مباراة لعبها مع الفريق، الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي، في مختلف البطولات.

برشلونة يستفيد من أخطاء روما

Championsleague FC Barcelona vs AS Roma (Reuters/J. Medina)

سواريز سجل في فوز برشلونة على روما 4-1 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

وخطا برشلونة الإسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه الكبير على ضيفه روما الإيطالي 4-1 مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الثمانية. وسجل دانييلي دي روسي (38 خطأ في مرمى فريقه) واليوناني كوستاس مانولا (56 خطأ في مرمى فريقه) وجيرار بيكيه (59) والأورغوياني لويس سواريز (87) لبرشلونة، والبوسني إدين دزيكو (80) لروما. ويلتقي الفريقان إيابا في روما الثلاثاء المقبل.

ص.ش/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona Ivan Rakitic

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    كان راكيتيتش أحد مفاتيح الفوز الكتالوني، ليس فقط بسبب الهدف المبكر الذي أحرزه في الدقيقة الرابعة، وإنما بفضل تحركاته الخطيرة وخاصة في الهجمات المرتدة.

  • Marc-André ter Stegen mit Champions-League-Pokal

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    الألماني تير ستيغن، حارس مرمى برشلونة، تألق في اللقاء هو الآخر، وتصدى لعدة كرات خطرة من لاعبي يوفنتوس. ورغم تلقيه هدفا وحيدا، إلا أن تير ستيغن قدم أداء كبيرا في بلده ألمانيا.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    دخل تشافي إلى أرض الملعب في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، في لفتة رمزية من المدرب لويس انريكي، كي يتيح للنجم الإسباني حمل كأس البطولة، لتكون هذه اللقطة مسك الختام في مسيرة الأسطورة تشافي مع برشلونة. حيث سيغادر اللاعب إلى الدوحة للالتحاق بنادي السد القطري.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    في أول موسم له كمدرب مع الفريق الأول لبرشلونة، نجح لويس انريكي في قيادة النادي إلى مجد محلي وقاري، بعد أن أحرز معه كل الألقاب الممكنة هذا الموسم، ليعوض برشلونة خيبة الموسم الماضي.

  • FC Barcelona Andres Iniesta

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    لم يكمل المباراة لآخرها، وخرج في الدقيقة 78، فاسحا المجال لرفيق دربه تشافي، ورغم ذلك اختار الاتحاد الأوروبي أندريس انييستا كأفضل لاعب في المبارة النهائية لدوري أبطال أوروبا لعام 2015.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    وبالمقابل سادت خيبة أمل في معسكر اليوفي. وكان هناك نجم مخضرم يمني النفس بحمل كأس البطولة وهو بهذه السن المتقدمة، والمقصود هو أندريا بيرلو، مهندس هجمات اليوفي. ولكن برشلونة تمكن من فرض رقابة لصيقة عليه، كبلت حركته في أغلب مراحل اللقاء.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    الحزن لم يقتصر على لاعبي يوفنتوس، بل امتد إلى الجماهير الإيطالية. هذا الطفل كان يتابع المباراة في ساحة سان كارلو في مدينة تورينو الإيطالية معقل نادي اليوفي، ولكن النتيجة لم تأت في صالح فريقه.

    الكاتب: ف.ي


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