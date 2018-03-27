ليفاندوفسكي يطلب الرحيل عن بايرن ميونيخ وبنزيما في خطر!

منذ عدة سنوات تربط العديد من التقارير الصحفية اسم المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي بنادي ريال مدريد الإسباني، الذي عبر في أكثر من مرة عن رغبته في انتداب قناص نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقبل بضعة أيام أكد كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أنه يراهن على بقاء روبرت ليفاندوفسكي في الفريق البافاري بنسبة 100% الموسم المقبل، وهو ما اعتبر رسالة مبطنة إلى "الميرنغي"، بضرورة البحث عن مهاجم آخر للفريق يحل مكان بنزيما، الذي من المحتمل مغادرته للأبيض الملكي في نهاية الموسم.

بيد أن صحيفة "آس" أعادت النقاش مُجددا عن مستقبل هداف الدوري الألماني مع الفريق البافاري، فقد أوضحت الصحيفة الإسبانية اليوم الخميس ( 29 مارس/آذار 2018) أن روبرت ليفاندوفسكي طلب الرحيل عن نادي بايرن ميونيخ، والانتقال إلى فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي حال صحة ما ذهبت إليه صحيفة "آس"، فإن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما سيكون أكبر المتضررين من قدوم المهاجم البولندي إلى القلعة المدريدية، في حين يستوجب على بايرن ميونيخ التعاقد مع مهاجم جديد يسد فراغ ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي مدريدي!

وحاول ريال مدريد التعاقد مع ليفاندوفسكي (29 عاما) في أكثر مرة، بيد أن نادي بايرن ميونيخ ظل يتمسك بلاعبه الهداف، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى سنة 2021. كما أن المهاجم البولندي أكد في أكثر من تصريح عن سعادته داخل أروقة النادي البافاري.

وربما يرغب ليفاندوفسكي خوض تجربة كروية جديدة، خاصة وأنه في آخر مرحلة في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات مع أبرز الأندية الألمانية بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ. كما يعلم المهاجم البولندي أن اللعب بقميص الريال حلم الكثير من اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، إذ يفوز "الأبيض الملكي" بالألقاب بشكل شبه دائم، وهو ما سيرفع من أسهم ليفاندوفسكي بشكل أكبر في بورصة اللاعبين.

هل يعيش بنزيما آخر أيامه مع ريال مدريد، صورة من الأرشيف.

بنزيما في خطر

ويعني تعاقد ريال مدريد مع ليفاندوفسكي رحيل كريم بنزيما عن "الميرنغي" بنسبة كبيرة، فالمهاجم الفرنسي يتعرض منذ مدة لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النادي، التي أطلقت في الكثير من المرات صافرات الاستهجان ضده.

كما أن بنزيما يُعاني من عقم تهديفي واضح، إذ سجل ثمانية أهداف فقط في كل المسابقات هذا الموسم، فضلا عن إهداره العديد من الفرص السانحة للتسجيل، بالإضافة إلى مشاكله مع مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، الذي استبعد إلحاق بنزيما بكتيبته المشاركة في كأس العالم صيف هذه السنة في روسيا.

من سيقود هجوم البايرن؟

ويشير موقع "spox" أن العديد من الأسماء توجد على طاولة نادي بايرن ميونيخ من أجل قيادة هجوم الفريق البافاري في الموسم المقبل في حال رحيل ليفاندوفسكي، ويُضيف أن مهاجم فريق لايبزيغ الشاب تيمو فيرنر يُعد أحد الخيارات المتاحة أمام النادي البافاري، كما أن مهاجم باريس سان جيرمان إديسون كافاني قد يحل محال ليفاندوفسكي، خاصة وأن المهاجم الأوروغوياني يُعاني من مشاكل مع نجم الفريق الباريسي نيمار دا سيلفا.

ويتابع نفس المصدر أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أحد الخيارات المتاحة أيضا أمام بايرن، فمهاجم تشيلسي يمتلك خبرة في أقوى البطولات الأوروبية، فضلا عن قدرته التهديفية الكبيرة أمام المرمى.