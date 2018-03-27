ليفاندوفسكي يطلب الرحيل عن بايرن ميونيخ وبنزيما في خطر!

منذ عدة سنوات تربط العديد من التقارير الصحفية اسم المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي بنادي ريال مدريد الإسباني، الذي عبر في أكثر من مرة عن رغبته في انتداب قناص نادي بايرن ميونيخ الألماني.
وقبل بضعة أيام أكد كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أنه يراهن على بقاء روبرت ليفاندوفسكي في الفريق البافاري بنسبة 100% الموسم المقبل، وهو ما اعتبر رسالة مبطنة إلى "الميرنغي"، بضرورة البحث عن مهاجم آخر للفريق يحل مكان بنزيما، الذي من المحتمل مغادرته للأبيض الملكي في نهاية الموسم.
بيد أن صحيفة "آس" أعادت النقاش مُجددا عن مستقبل هداف الدوري الألماني مع الفريق البافاري، فقد أوضحت الصحيفة الإسبانية اليوم الخميس ( 29 مارس/آذار 2018) أن روبرت ليفاندوفسكي طلب الرحيل عن نادي بايرن ميونيخ، والانتقال إلى فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.
وفي حال صحة ما ذهبت إليه صحيفة "آس"، فإن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما سيكون أكبر المتضررين من قدوم المهاجم البولندي إلى القلعة المدريدية، في حين يستوجب على بايرن ميونيخ التعاقد مع مهاجم جديد يسد فراغ ليفاندوفسكي.
ليفاندوفسكي مدريدي!
وحاول ريال مدريد التعاقد مع ليفاندوفسكي (29 عاما) في أكثر مرة، بيد أن نادي بايرن ميونيخ ظل يتمسك بلاعبه الهداف، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى سنة 2021. كما أن المهاجم البولندي أكد في أكثر من تصريح عن سعادته داخل أروقة النادي البافاري.
وربما يرغب ليفاندوفسكي خوض تجربة كروية جديدة، خاصة وأنه في آخر مرحلة في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات مع أبرز الأندية الألمانية بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ. كما يعلم المهاجم البولندي أن اللعب بقميص الريال حلم الكثير من اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، إذ يفوز "الأبيض الملكي" بالألقاب بشكل شبه دائم، وهو ما سيرفع من أسهم ليفاندوفسكي بشكل أكبر في بورصة اللاعبين.
هل يعيش بنزيما آخر أيامه مع ريال مدريد، صورة من الأرشيف.
بنزيما في خطر
ويعني تعاقد ريال مدريد مع ليفاندوفسكي رحيل كريم بنزيما عن "الميرنغي" بنسبة كبيرة، فالمهاجم الفرنسي يتعرض منذ مدة لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النادي، التي أطلقت في الكثير من المرات صافرات الاستهجان ضده.
كما أن بنزيما يُعاني من عقم تهديفي واضح، إذ سجل ثمانية أهداف فقط في كل المسابقات هذا الموسم، فضلا عن إهداره العديد من الفرص السانحة للتسجيل، بالإضافة إلى مشاكله مع مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، الذي استبعد إلحاق بنزيما بكتيبته المشاركة في كأس العالم صيف هذه السنة في روسيا.
من سيقود هجوم البايرن؟
ويشير موقع "spox" أن العديد من الأسماء توجد على طاولة نادي بايرن ميونيخ من أجل قيادة هجوم الفريق البافاري في الموسم المقبل في حال رحيل ليفاندوفسكي، ويُضيف أن مهاجم فريق لايبزيغ الشاب تيمو فيرنر يُعد أحد الخيارات المتاحة أمام النادي البافاري، كما أن مهاجم باريس سان جيرمان إديسون كافاني قد يحل محال ليفاندوفسكي، خاصة وأن المهاجم الأوروغوياني يُعاني من مشاكل مع نجم الفريق الباريسي نيمار دا سيلفا.
ويتابع نفس المصدر أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أحد الخيارات المتاحة أيضا أمام بايرن، فمهاجم تشيلسي يمتلك خبرة في أقوى البطولات الأوروبية، فضلا عن قدرته التهديفية الكبيرة أمام المرمى.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
سقوط مرمى مدريد
في الأول من أبريل/ نيسان 1998 وقبل انطلاق صافرة مقابلة الذهاب في نصف نهائي البطولة الأوروبية بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، تسلق مشجعون إسبان السياج وأسقطوه مع المرمى المثبت به. واستمر الوقت طويلا إلى حين استبدال المرمى. وانطلقت المباراة بعد تأخير دام 76 دقيقة، وانهزم دورتموند حينها باثنين لصفر.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
ليفاندوفسكي يسجل أربعة أهداف
في نصف نهائي نسخة 2012/2013 تحسن المستوى الكروي بالنسبة لبروسيا دورتموند، فتوالت الأهداف على ملعبة. وبأربعة أهداف هزم دورتموند "الملكيين" في مقابلة الذهاب في أبريل/ نيسان 2013. وفي كل مرة كان الهداف هو روبرت ليفاندوفسكي. وفي مقابلة الإياب انتصر ريال بهدفين لصفر، لكن دورتموند تأهل لمقابلة بايرن ميونيخ في النهائي.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
شفاينشتايغر يحتفظ بأعصاب هادئة
مواجهات ساخنة جمعت بين بايرن والريال: في 2012 انتقل الفريقان في نصف النهائي إلى لعب ركلات الترجيح. وبعدما لم تدخل الكرة الشباك في خمس من بين الركلات الثماني الأولى، أحرز قائد فريق بايرن شفايشتايغر الركلة الحاسمة ليفوز البافاري 3-1 ويصعد إلى النهائي، الذي خسره بعد بضع أسابيع أمام تشيلسي بضربات الجزاء أيضا.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
أنيلكا في تألق انفرادي
هزيمة مريرة سُجلت قبل اثني عشر عاما كذلك في النصف النهائي: البافاريون أرادوا بعد الهزيمة في المقابلة النهائية أمام مانشستير يونايتد في الموسم قبلها الظفر بالكأس. لكن ريال وضع حدا لهذه الأحلام بشخص نيكولا أنيلكا، الذي كان هدفه حاسما في مقابلة الإياب التي انتهت بهدفين لواحد لصالح الإسبان.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
انتقام ينس جرميس
إلى جانب أنيلكا في مايو 2000 سُجل اسم ينس جرميس في قائمة الهدافين. لاعب الوسط أخطأ بتسديد هدف في مرمى فريقه. وبعد سنة نجده ينتقم: في نصف النهائي قابل بايرن الريال. وفي مقابلة الإياب سجل جرميس الهدف الحاسم في المقابلة التي انتهت بهدفين مقابل واحد. البافاريون يصلون إلى النهائي ويفوزون بالبطولة الأوروبية على حساب فالنسيا الإسباني.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
مواجهة بارزة في ملعب بيرنابيو
مقابلة لا تُنسى جمعت بين بايرن وريال مدريد في عام 1987. كلاوس أوغنتالر يسجل هدفا في شباكه خطأ، ويغادر الملعب مبكرا بعد تلقيه البطاقة الحمراء. كما تطايرت أشياء أخرى، بينها قضيب حديدي ومطواة كادت أن تصيب حارس مرمى بايرن جان ماري بفاف. بايرن خسر المقابلة بصفر لواحد، لكنه تأهل بعد ذلك بفضل الفوز، الذي حققه في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
الهداف مولر يتلقى لكمات
اللاعب غيرد مولر يحسم ميزان القوة في الكأس الأوروبية لصالح البافاريين. في 1976 سجل في مقابلة الإياب في نصف النهائي هدفي النصر. وكأنه يرد بذلك على ما وقع ضده في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث اقتحم مشجع للريال الملعب ووجه لكمات له وللحكم أيضا.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
تسديدة زيدان
الجميع كان يترقب صافرة الاستراحة في نهائي البطولة الأوروبية عام 2002 بين مدريد وليفركوزن. إلا أن زين الدين زيدان تلقى كرة في منطقة العمليات ليسددها في الشباك ويحرز هدف الانتصار. وحاول لاعبو ليفركوزن بعد الاستراحة تدارك الموقف لكن النتيجة انتهت 2-1 للريال. ليحل ليفركوزن ثانيا أوروبيا مثلما فعل في الدوري والكأس الألمانيين.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
نظرة من زاوية خاصة
فريق مونشنغلادباخ مر تقريبا فقط بتجارب مريرة مع ريال. في مارس 1976 واجه غلادباخ الفريق الملكي في ربع نهائي الأندية أبطال الدوري. وبعد تعادل بهدفين لمثلهما في الذهاب بألمانيا، لعب حكم مقابلة الإياب، الهولندي ليو فان دير كروفت، دورا حاسما. حيث إنه لم يحتسب هدفين صحيحين لمونشنغلادباخ وانتهت المقابلة بالتعادل بهدف لمثله، ليخرج غلادباخ من السباق.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
الفوز بخمسة أهداف ليس كافيا
بوروسيا مونشنغلادباخ نجح في إحراز خمسة أهداف مقابل واحد في ذهاب ثمن النهائي بكأس الاتحاد الأوروبي 1985. لكن أمل المفاجئة اندثر بالنسبة إلى المدرب يوب هاينكس وفريقه في ملعب بيرنابيو، حيث سجل "الملكيون" أربعة أهداف لصفر وتأهلوا في آخر المطاف إلى النهائي.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
حمل ثقيل
وفي النهائي قابل ريال فريقا من الدوري الألماني، إنه فريق كولونيا، الذي سيطر على مجريات لقاء الإياب أمام جمهوره وانتصر بهدفين لصفر. لكن الوقت كان متأخرا للحلم جديا بأول لقب أوروبي. حيث إن كولونيا خسر مباراة الذهاب بـ1-5 بعدما كان متقدما بهدف لصفر. وبهذا يبقى الفوز في مقابلة الإياب مجرد عملية تجميل.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
مهرجان أهداف في كايزرسلاوترن
بعد هزيمة في الذهاب بثلاثة لواحد في مدريد، الوضع لم يكن إيجابيا بالنسبة إلى كايزرسلاوترن في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1982. لكن في مقابلة الإياب تمكن اللاعب فريدهيلم فونكل من تسجيل هدفين في الشوط الأول. وبعد فترة الاستراحة استمر مهرجان الأهداف ليفوز كايزرسلاوترن في النهاية بخمسة أهداف لصفر، ويعود كاماتشو وشتيليكه وزملاؤهم إلى مدريد يملأهم الخجل.
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في صور- أندية ألمانية ومواجهات لاتُنسى مع ريال مدريد
فارق كبير في الأداء
أينتراخت فرانكفورت لم تكن أمامه أية فرصة في 1960 في نهائي كأس أوروبا للأندية البطلة. فريق فرانكفورت سجل فعلا أمام 128 ألف متفرج ثلاثة أهداف، لكن ريال سجل سبعة. لم يكن هناك فريق ألماني في نفس مستوى الفريق الإسباني. والمقابلة تُعد إلى يومنا هذا إحدى أجمل المقابلات في تاريخ الكرة. الكاتب: أندرياس شتن-زيمونس/ م.أ.م