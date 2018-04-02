ليبرمان: أية احتجاجات قادمة قرب الحدود مع غزة ستقابل بقوة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تحذيرات للفلسطينيين الثلاثاء (الثالث من أبريل/ نيسان 2018) من أن مزيداً من الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ستُقابل بقوة على غرار الاحتجاجات قبل بضعة أيام التي قُتل فيها 19 فلسطينياً.
وقال ليبرمان: "أحذرهم من مواصلة الاستفزاز. وضعنا قواعد واضحة ولا نعتزم تغييرها. كل شخص يقترب من السياج يعرض نفسه للخطر وأنصح سكان غزة بتكريس جهودهم ليس للاحتجاج ضد إسرائيل ولكن لتغيير القيادة داخل القطاع".
وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين قد تجمعوا بمحاذاة السياج الحدودي لقطاع غزة، البالغ طوله 65 كيلومتراً، يوم الجمعة (30 مارس/ آذار 2018) بمناسبة ذكرى يوم الأرض للمطالبة بكسر الحصار عن القطاع وللتأكيد على حق اللاجئين في العودة.
وقتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينياً وأصابت المئات في مظاهرات يوم الجمعة. وارتفع عدد القتلى أمس الاثنين إلى 19 بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وقالت حركة حماس إن خمسة من القتلى أعضاء في جناحها المسلح. لكنها نفت إطلاق مقاتليها النار على القوات الإسرائيلية واستخدام الحشود كستار. ورفض ليبرمان دعوات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وآخرين لإجراء تحقيق مستقل في الوفيات. واتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل باستخدام القوة المفرطة "غير المشروعة"، في ردها الأسبوع الماضي على الاحتجاجات الجماهيرية الفلسطينية بإطلاق الرصاص الحي عليهم.
وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء إنه رغم وقوع أعمال عنف في احتجاجات يوم الجمعة الماضية، مثل رشق الحجارة وإحراق الإطارات، إلا إنه لا يوجد دليل على أن المتظاهرين "هددوا بشكل خطير" الجنود الإسرائيليين.
وفي ذات السياق، أكد إريك غولدشتاين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لم يستخدم الجنود الإسرائيليون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا يعملون على أوامر يبدو أنها جميعها كانت تكفل رداً عسكرياً دموياً على المظاهرات الفلسطينية".
وتجرى المواجهات في إطار "مسيرات العودة"، التي بدأت الجمعة الماضية بمشاركة آلاف الفلسطينيين بدعوة من لجنة تنسيقية تضم الفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوقية وأهلية. ويريد القائمون على الفعالية استمرار الاعتصام الشعبي حتى منتصف الشهر المقبل، الذي يصادف يوم النكبة الفلسطينية وموعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا، أ ف ب، رويترز)
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
"يوم الغضب"
شهدت الأراضي الفلسطينية عقب صلاة يوم الجمعة (8 ديسمبر/ كانون الأول 2017) مظاهرات عارمة في مدن فلسطينية مختلفة. كما شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في عدد من الدول العربية والإسلامية وحول العالم في الاحتجاج على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
مظاهرات أمام المسجد الاقصى
ومع انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى شق المصلون طريقهم صوب أبواب البلدة القديمة مرددين هتافات مثل "القدس لنا.. القدس عاصمتنا". وكانت إسرائيل قد نشرت المئات من ضباط الشرطة عقب الدعوات الفلسطينية إلى الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
قنابل الغاز في مواجهة المتظاهرين
وفي الخليل وبيت لحم ونابلس ألقى عشرات من الفلسطينيين الحجارة على الجنود الإسرائيليين، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
جرحى بالمئات
وأسفرت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين عن مقتل فلسطينيين وإصابة نحو 700 آخرين الجمعة في مواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن "جمعة الغضب" نصرة للقدس. وقالت مصادر فلسطينية إن شابا (30 عاما) قتل جراء إصابته بعيار ناري من قوات إسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
الأردن
وتابع اللاجئون الفلسطنيون في المخيمات بالأردن الأربعاء الماضي خطاب الرئيس الأمريكى، الذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وشارك اليوم الجمعة أكثر من 20 ألف شخص في مظاهرة عقب الصلاة، من أمام المسجد الحسني الكبير وسط عمان. كما نفذ العشرات وقفة احتجاجية عصر الجمعة قرب السفارة الأمريكية وسط اجراءات أمنية مشددة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
العراق
في بغداد، تظاهر مئات العراقيين في مدينة الصدر شرق العاصمة، بعدما أقاموا صلاة الجمعة في الشارع. كما شهدت العديد من المناطق العراقية مظاهرات نددت بقرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس. وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب ترامب بسحب قراره، معتبرينه أمراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
لبنان
وشهد المسجد الأموي في بعلبك اعتصاما بعد صلاة الجمعة، تلبية لدعوة مشتركة من مفتي بعلبك الهرمل و"تيار المستقبل"، بمشاركة فاعليات دينية وهيئات من المجتمع المدني. كما نفذ شباب طرابلس اعتصاماً. وخرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات مدينة صور في مسيرات غضب، ورددوا شعارات وهتافات شجب للقرار الامريكي وما أسموه "الصمت العربي". يذكر أن نحو400 ألف لاجئ فلسطيني متواجدون في 12 مخيماً في أنحاء لبنان.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
مصر
في مصر تظاهر المئات في ساحة الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للقرار الأمريكي، وأكدوا على ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية ضد العدوان الإسرائيلي وضد القرار الأمريكي وتنفيذ مقاطعة تجارية واقتصادية للولايات المتحدة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
تونس
وفي تونس استمرت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي. وانطلقت مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في تونس، في وسط العاصمة تونس شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ومحامون وقضاة وطلاب مدارس وجامعات وجابت شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس أكبر شوارع العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
تركيا
وخرج آلاف الأشخاص عقب صلاة الجمعة في إسطنبول في مسيرة من مسجد الفاتح وسط المدينة التركية حيث هتفوا "القدس لنا وستبقى كذلك". ويُذكر أن تركيا وإسرائيل قد أعلنتا العام الماضي انتهاء أزمة بينهما تسبب فيها اقتحام وحدة من القوات الإسرائيلية سفينة مساعدات كانت متوجهة نحو غزة في 2010، ما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء أتراك.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
إيران
كما تظاهر إيرانيون في أنحاء مختلفة من البلاد، وأذاع التلفزيون الرسمي في إيران لقطات لمتظاهرين يتحركون في مسيرة ويهتفون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" ويرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "القدس للمسلمين". وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن متظاهرين في عدة مدن أحرقوا دمى تمثل ترامب.
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بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس
برلين
وشهدت برلين مظاهرة احتجاجاً على إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتجمع الجمعة حوالي 1200 شخص أمام بوابة براندنبورغ بالعاصمة الألمانية. ولوح المحتجون، الذين احتشدوا قرب السفارة الأمريكية ببرلين بالعديد من الأعلام الفلسطينية. وقالت الشرطة إن المسيرة مرت دون إزعاج كبير. وأمنت مكان المسيرة بـ 450 من رجالها. إعداد: إيمان ملوك