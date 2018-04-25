 لوف يستدعي نوير للتشكيلة الألمانية الأولية لمونديال روسيا | عالم الرياضة | DW | 15.05.2018
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عالم الرياضة

لوف يستدعي نوير للتشكيلة الألمانية الأولية لمونديال روسيا

ضمت القائمة الأولية للمنتخب الألماني لكرة القدم التي أعلنها المدير الفني يواخيم لوف استعدادا لمونديال روسيا 2018، نجم حراسة المرمى مانويل نوير الغائب عن الملاعب منذ أيلول/ سبتمبر الماضي بسبب إصابته بكسر في القدم.

UEFA EURO 2016 Deutschland Training (Reuters/D. Balibouse)

استدعى مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف، حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير الغائب منذ أشهر للتعافي من الاصابة، الى التشكيلة الأولية المؤلفة من 27 لاعبا تحضيرا لنهائيات مونديال 2018 في روسيا.

 وضمت اللائحة التي أعلنها لوف اليوم (الثلاثاء 15 مايو/ ايار 2018) ثلاثة حراس آخرين هم مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة الاسبانية)، وبيرند لينو (باير ليفركوزن الألماني) وكيفن تراب (باريس سان جرمان الفرنسي). وسيكون أحد هؤلاء الحراس الأربعة، خارج التشكيلة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا، والتي من المقرر ان يتم الاعلان عنها بحلول الرابع من حزيران / يونيو المقبل كحد أقصى، قبيل انطلاق منافسات المونديال الروسي المقام بين 14 حزيران / يونيو و15 تموز/يوليو.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Fußball Torwart Manuel Neuer (Bongarts/Getty Images/L. Baron)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    يعد مانويل نوير (30 عاما) أفضل حارس مرمى في تاريخ ألمانيا، فهو فعلا أسطورة في تمتيع الجماهير بأدائه الراقي. ولا يكاد يوجد لاعب آخر مثل نوير فاز بالألقاب التي حصل عليه هذا الأخير. فقد حصد كأس العالم بالبرازيل، ودوري أبطال أوروبا. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم ثلاث مرات، وقد صعد نجمه بالخصوص عام 2014، حيث حصل فيه على عدد كبير من الجوائز. كما إنه تولى أيضا مهمات جديدة في الفريق، مثل الدفاع.

  • Flash-Galerie deutsche Fußballkapitäne (picture-alliance/Sven Simon)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    حتى وقت قريب كان العملاق أوليفر كان (47 عاما) أفضل حارس ألماني في رأي الكثيرين. فقد فاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، واختير عام 2002 كأفضل لاعب في مونديال كوريا واليابان، رغم خسارة النهائي أمام البرازيل. ويعد أوليفركان الحارس الوحيد الذي حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم. ألقابه مع بايرن ميونيخ كثيرة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

  • Bildergalerie Sepp Maier (STAFF/AFP/Getty Images)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    سيب ماير (72 عاما) هو صاحب الرقم القياسي لحراسة مرمى منتخب ألمانيا حيث خاض معه 95 مباراة. وكان يمثل مع غيرد مولر وبكنباور ثلاثي الأحلام في بايرن ومنتخب ألمانيا. حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب الوطني وبايرن أبرزها الفوز بكأس العالم في ميونيخ 1974، وكأس الأمم الأوروبية 1972. وقد أجبر عام 1979 على الاعتزال بسبب حادث سيارة. تم اختياره كحارس القرن في ألمانيا، وحل رابعا على قائمة حراس القرن في العالم.

  • Harald Toni Schumacher (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توني شوماخر (62 عاما) كان يعد أحد أفضل حراس المرمى في العام في الثمانينيات. لعب 76 مباراة دولية، حيث وصل لنهائي مونديال إسبانيا 1982 ومونديال المكسيك 1986. وفاز قبل ذلك مع بلده بكأس الأمم الأوروبية 1980. أثار الكثير من الجدل بسبب ارتطامه باللاعب الفرنسي باتيستو في مونديال إسبانيا. بعد خروجه من المنتخب ومن فريق كولونيا ذهب لتركيا وفاز مع فنربخشه بالدوري هناك.

  • DeutschlandFußball Torhüter Bodo Illgner (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    بودو إلغنر (49 عاما) كان الحارس الاحتياطي لشوماخر في كولونيا وبعدما طرد شوماخر أصبح أساسيا وخاض مع كولوينا 326 مباراة. انتقل إلى ريال مدريد وخاض معه 91 مباراة حيث فاز مرتين بدوري أبطال أوروبا. خاض مع منتخب ألمانيا 54 مباراة وفاز معه بكأس العالم 1990 بإيطاليا، وهو أصغر حارس مرمى يفوز بكأس العالم. وكان ثلاث مرات من بين أفضل ثلاثة حراس للمرمى في العالم.

  • Fußball Euro 2008 Finale Deutschland Spanien Jens Lehmann (AP)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    ينس ليمان (46 عاما) لعب لشالكه 10 أعوام. وهو أول حارس مرمى في ألمانيا يسجل هدفا أثناء اللعب، عندما سجل في مرمى دورتموند. انتقل إلى ميلانو ثم إلى دورتموند ليفوز معه بالدوري وانتقل إلى أرسنال وخاض معه 147 مباراة. اختاره كلينسمان بديلا عن أوليفر كان ليحرس مرمى ألمانيا في مونديال 2006. ومازال حاضرا في الأذهان تصديه لركلات الترجيح أمام الأرجنتين، حيث أوصل ألمانيا لنصف النهائي الذي خسرته أمام إيطاليا.

  • Fußball EM 1996 Deutschland England Köpke (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    أندرياس كوبكه (54 عاما) أو "أندي" هو أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ ألمانيا. ويدرب حراس مرمى المنتخب منذ كأس القارات عام 2005. لعب 59 مباراة دولية، كما احترف في فريق أوليمبك مرسيليا الفرنسي. فاز مع ألمانيا كلاعب بكأس أمم أوروبا 1996، وهو العام الذي حصل فيه على لقب أفضل حارس مرمى في العالم. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في ألمانيا أربع مرات.

  • Der deutsche Torhüter Toni Turek (vorn) schaut dem in seinem Tor einschlagenden Ball hinterher (picture-alliance/ dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توني توريك، توفي عام 1984، وعمره 65 عاما. كانت مهنته أصلا خبازا وشارك في الحرب العالمية الثانية ووقع في الأسر، وقد خاض أول مباراة له مع ألمانيا وهو في سن 31 عاما، وهو رقم قياسي لحارس مرمى صمد أكثر من 60 عاما. كان ذلك عام 1950 في أول مباراة دولية يلعبها منتخب ألمانيا بعد الحرب.لعب للمنتخب 20 مباراة دولية فقط واستطاع مع زملائه الفوز بكأس العالم عام 1954 في سويسرا.

  • Fußball Legendäre Duelle Deutschland England Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    هانز تيلكوفسكي (81 عاما) خاض مع المانشافت 39 مباراة في الفترة بين 1957 و 1967، وهو الحارس الذي احتسب ضده "هدف شهير" في ملعب ويمبلي 1996 (الصورة)، رغم أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، في رأي الكثيرين. وبذلك خسرت ألمانيا نهائي كأس العالم أمام انغلترا. قبلها بعام تم اختياره كأفضل رياضي في ألمانيا وكان يتميز بتمركزه الجيد خلال اللعب.

  • Deutschland Fußball Geschichte Torhüter Bernd Trautmann (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توفي بيرت تراوتمان عام 2013 عن عمر 89 عاما. اختارته جماهير مانشستر سيتي 2007 كأفضل لاعب في تاريخ النادي، الذي لعب له 639 مباراة من عام 1949 حتى 1964. تم تكريمه من طرف الملكة إليزابيث عام 2004 والاتحاد الألماني للكرة 2008 لدوره في التصالح بين ألمانيا وإنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية. وقع له كسر في العنق عندما اصطدم مع مهاجم بيرمينغهام في نهائي كأس عام 1956، لكنه واصل اللعب ليحقق لفريقه اللقب.

  • Robert Enke (Getty Images)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    كان الحضور الجماهيري في حفل تأبين روبيرت إنكه كبيرا جدا روبيرت إنكه. فخلال لحظة يأس من الحياة بسبب مشاكل نفسية ألقى إنكه بنفسه أمام قطار فلقي مصرعه في الحال في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وكان عمره 32 عاما. وقد أقام نادي هانوفر حفل تأبين له في ملعب كرة القدم حضره نحو 40 ألف شخص وشارك في حمل نعشه زملاؤه في هانوفر ومن المنتخب الألماني، في منظر حزين سيبقى عالقا في ذاكرة محبيه.

    الكاتب: صلاح شرارة


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