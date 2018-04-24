لهذا قد يخفق كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول

ينتظر عشاق كرة القدم بترقب كبير مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين روما وضيفه ليفربول مساء الأربعاء (2 مايو/ أيار) على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية.

ورغم أن ليفربول حقق في مباراة الذهاب فوزا كبيرا وغير متوقع بنتيجة 5-2، إلا أن تلك النتيجة تبقى محيرة، فهناك من يراها مطمئنة وهناك من يراها مقلقة. إذ نجح روما في العودة أمام برشلونة وفاز عليه 3-صفر، بعدما خسر في ذهاب ربع النهائي في كامب نو 1-4.

كان ليفربول متقدما 5- صفر قبل أن يعدل روما النتيجة في نهاية المباراة وقال المدرب يورغن كلوب "الآن يجب أن نعاود العمل في روما، وهذا ليس مشكلة، فقد كان ذلك سيتحتم علينا أيضاً لو كنا فزنا بخمسة أهداف لصفر". أما أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما فقال "الجولة لم تنته بعد، وبإمكاننا أن نعود ومن لا يؤمن بذلك بإمكانه إن يبقى في بيته".

"كلوب ضمان النجاح"

توجد حالة تفاؤل بين عشاق ليفربول بأن يجتاز الفريق عقبة روما، ليس هذا فحسب وإنما أيضا الفوز بالمباراة النهائية، التي ستقام في العاصمة الأوكرانية كييف مساء السبت 26 مايو/ أيار 2018.

ومن أقوى أسباب ترجيح فوز ليفربول هو ثلاثي الهجوم بالفريق: صلاح وفرمينيو ومانيه، الذين سجلوا هذا الموسم في دوري الأبطال 30 هدفاً (28 + هدفين في التصفيات)، وهو ما يزيد عن كل ما سجله لاعبو الريال (28 هدفاً)، سجل رونالدو وحده أكثر من نصفها (15 هدفاً).

ويقول المحلل الرياضي هندريك بوخهايستر بموقع شبيغل الألماني "إن من يملك مثل هذا العنفوان في الهجوم يمكنه أيضا أن يفوز بالشامبيونزليغ، ولذلك يجب عليه أن يصعد للمباراة النهائية".

من يملك ثلاثياً هجومياً مثل "صلاح ومانيه وفيرمينيو يمكنه الفوز بدوري الأبطال" حسب موقع شبيغل الألماني.

غير أن صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" الألمانية ترى أن كلوب نفسه هو ضمان النجاح لأنه "يتمتع بالحماس والشجاعة والإيمان والطاقة، ولذلك فإن ليفربول على عتبة الوصول لنهائي أبطال أوروبا"، حسبما تعتقد الصحيفة.

كل الصفات السابقة يجسدها كلوب بشكل يكاد لا يشبهه فيه أحد، حسب فالصحيفة الألمانية، التي تعترف بأن ليفربول في مباراة روما كان لديه مجموعة من اللاعبين، الذين دفعت فيهم أموال كثيرة بقيمة 350 مليون يورو، وتضيف الصحيفة مستدركة بأن "كلوب هو العامل الحاسم وكان كذلك غالبا، فقد قاد ماينز، الذي كان نادياً من الدرجة الثانية، حتى بطولة الدوري الأوروبي، وجعل من دورتموند، النادي متوسط المستوى، منافساً جادا لبايرن ميونيخ والآن يعيد ليفربول إلى المنصة الكبرى لكرة القدم".

"ليفربول لن يفوز بدوري الأبطال"

وعلى العكس من ذلك هناك من يرى أن ليفربول لن يفوز بدوري الأبطال. فالفريق يفقد في الدقائق الأخيرة من المباريات سيطرته، وظهر هذا في مباراة روما الأخيرة، وقبلها مباشرة تعادل معه ويست برميتش ألبيون 2-2 بعد أن كان ليفربول متقدما 2-صفر حتى الدقيقة 78 من المباراة بالدوي الإنجليزي. ورغم تحسن الأداء الدفاعي للفريق منذ مطلع العام الجاري إلا أن خطأ التمركز لا يزال واضحا، وجاء منه هدف دجيكو في مباراة روما.

"الحماس والشجاعة والإيمان والطاقة، صفات يتمتع بها كلوب ولا يكاد أحد يشبهه فيها، حسب صحيفة فرانكفورتر ألغماينه

كما أن كلوب يفتقد الآن عددا من اللاعبين المهمين وعلى رأسهم أليكس تشامبرلين، نجم خط الوسط، الذي تعرض لإصابة قوية في ركبته اليمنى، انتهى بسببها موسمه مع النادي. وهناك إمرى جان المصاب في ظهره وآدم للاّنا، المصاب بأعلى الفخذ وجويل ماتيب المصاب مثله، ويقول كلوب بحسب موقع بيلد الألماني "علينا أن نجد حلولا وأن نكون مبتكرين وسوف نحاول أن نكون كذلك".

ويرى المحلل الرياض أديتيا أغاروال، بموقع "سبورتسكيدا" أن ليفربول لن يفوز هذا الموسم بدوري الأبطال، وقال إن هناك ثلاثة أسباب لذلك وهي، أولا: نقص خبرة اللاعبين أوروبيا، على عكس ريال مدريد وبايرن موينيخ مثلا. ثانيا أنه لم ينتصر على روما بعد في مجموع المباراتين ولن "يكون روما بسذاجة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد".

أما السبب الثالث بحسب أغاروال فهو أنه حتى لو وصل ليفربول إلى المباراة النهائية فإنه ستنتظره منافسة كبرى، سواء صعد الريال أو بايرن إلى المباراة النهائية. "فهذان الفريقان (الريال وبايرن) هما النموذج في قمة كرة القدم الأوروبية، وفازا بأربعة ألقاب بدوري الأبطال، من أصل خمسة ألقاب" في السنوات الأخيرة.

صلاح شرارة