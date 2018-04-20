 لهذا السبب منع زيدان كريستيانو رونالدو من الركض! | عالم الرياضة | DW | 23.04.2018
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عالم الرياضة

لهذا السبب منع زيدان كريستيانو رونالدو من الركض!

كشف تقرير إعلامي إسباني أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان منع "الدون" كريستيانو رونالدو من الجري وراء الكرة لمسافات طويلة من أجل الحفاظ على لياقته. ويعتقد أن هذه الخطة آتت أُكُلها.

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain (Reuters/P.Hanna)

وفق ما كشفت عنه صحيفة "إل كوفيندونسيال" الإسبانية، فإن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان منع "الدون" كريستيانو رونالدو من الركض وراء الكرة. وهذا يعني بالتحديد أنه لا يجوز لنجم ريال مدريد الركض 30 أو 40 مترا وراء الكرة، وإنما مسافة أقصاها 12 مترا. الهدف من وراء ذلك هو ادخار طاقات رونالدو والحفاظ على لياقته إلى غاية نهاية الموسم.

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في الوقت الذي يتواصل فيه مفعول سحر مقصية رونالدو الرائعة في شباك الحارس الإيطالي الكبير، تساءل مدرب سبورتينغ لشبونة خورخي خيسوس عما إذا كان ليونيل ميسي قادرا على البقاء في مستواه الحالي في عمر (33) على غرار رونالدو. (05.04.2018)

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وبالنسبة للملكي وكما هو معلوم فإن المقصود بنهاية الموسم هو ما سيحققه الفريق في مسابقة دوري الأبطال، على أمل أن لا يكون ذلك أقل من الفوز باللقب بعد أن خسر الفريق ألقاب الدوري الإسباني. ومن حظ زين الدين زيدان أنه ومع اقتراب موعد الموقعة النارية المنتظرة بعد غدٍ الأربعاء بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني ضمن إياب نصف نهائي المسابقة الأوروبية، يمر رونالد بفترة مميزة جدَّد فيها تألقه الاستثنائي. والأمثلة عن ذلك كثيرة آخرها حين انتزع الأربعاء الماضي  التعادل لفريقه في وقت المباراة القاتل من شباك بيلباو  (1-1).

وحسب "إل كوفيندونسيال" فإن ما قام به رونالدو في مباراة الدوري الأخيرة هي من ثمار خطة زيدان هذه. فبفضل منعه لكريستيانو رونالدو الركض لمسافات طويلة، زادت دقة التهديف لدى الأخير، ففي المباريات 11 الأخيرة التي خاضها أحرز هدفا واحدا على الأقل ومن بينها بطبيعة الحال الهدف المثير في شباك يوفينتوس الإيطالي، وهنا ليس الحديث عن ضربة الجزاء المثيرة للجدل في ذهاب ربع نهائي الأبطال الذي فاز فيه اليوفي (3-1)، وإنما عن دور الإياب الذي حسمه الريال لصالحه بثلاثية نظيفة.

ولا شك أن رونالدو بأعلى درجات اللياقة سيكون سلاحا أكثر خطرا على بايرن ميونيخ الألماني. فهذا اللاعب بالذات لا يكترث كثيرا بالفرق الألمانية ولا يخشاها، فيكفي أنه سجل في شباكها وفي 22 مباراة مختلفة 26 هدفا، أي بمعدل 1,18 هدف في المباراة الواحدة.

وفي الموسم الماضي فقط، وتحديدا في دور الثمانية لدوري الأبطال، سجل رونالدو خمسة من أصل ستة أهداف في شباك بايرن ميونخ في مباراتي الذهاب (2 / 1) والعودة (4 / 2)، وكانت المحطة التي أنها منها آنذاك البافاري  مشواره الأوروبي.

و.ب

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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