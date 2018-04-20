لهذا السبب منع زيدان كريستيانو رونالدو من الركض!

وفق ما كشفت عنه صحيفة "إل كوفيندونسيال" الإسبانية، فإن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان منع "الدون" كريستيانو رونالدو من الركض وراء الكرة. وهذا يعني بالتحديد أنه لا يجوز لنجم ريال مدريد الركض 30 أو 40 مترا وراء الكرة، وإنما مسافة أقصاها 12 مترا. الهدف من وراء ذلك هو ادخار طاقات رونالدو والحفاظ على لياقته إلى غاية نهاية الموسم.

وبالنسبة للملكي وكما هو معلوم فإن المقصود بنهاية الموسم هو ما سيحققه الفريق في مسابقة دوري الأبطال، على أمل أن لا يكون ذلك أقل من الفوز باللقب بعد أن خسر الفريق ألقاب الدوري الإسباني. ومن حظ زين الدين زيدان أنه ومع اقتراب موعد الموقعة النارية المنتظرة بعد غدٍ الأربعاء بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني ضمن إياب نصف نهائي المسابقة الأوروبية، يمر رونالد بفترة مميزة جدَّد فيها تألقه الاستثنائي. والأمثلة عن ذلك كثيرة آخرها حين انتزع الأربعاء الماضي التعادل لفريقه في وقت المباراة القاتل من شباك بيلباو (1-1).

وحسب "إل كوفيندونسيال" فإن ما قام به رونالدو في مباراة الدوري الأخيرة هي من ثمار خطة زيدان هذه. فبفضل منعه لكريستيانو رونالدو الركض لمسافات طويلة، زادت دقة التهديف لدى الأخير، ففي المباريات 11 الأخيرة التي خاضها أحرز هدفا واحدا على الأقل ومن بينها بطبيعة الحال الهدف المثير في شباك يوفينتوس الإيطالي، وهنا ليس الحديث عن ضربة الجزاء المثيرة للجدل في ذهاب ربع نهائي الأبطال الذي فاز فيه اليوفي (3-1)، وإنما عن دور الإياب الذي حسمه الريال لصالحه بثلاثية نظيفة.

ولا شك أن رونالدو بأعلى درجات اللياقة سيكون سلاحا أكثر خطرا على بايرن ميونيخ الألماني. فهذا اللاعب بالذات لا يكترث كثيرا بالفرق الألمانية ولا يخشاها، فيكفي أنه سجل في شباكها وفي 22 مباراة مختلفة 26 هدفا، أي بمعدل 1,18 هدف في المباراة الواحدة.

وفي الموسم الماضي فقط، وتحديدا في دور الثمانية لدوري الأبطال، سجل رونالدو خمسة من أصل ستة أهداف في شباك بايرن ميونخ في مباراتي الذهاب (2 / 1) والعودة (4 / 2)، وكانت المحطة التي أنها منها آنذاك البافاري مشواره الأوروبي.

و.ب