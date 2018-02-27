 لهذا السبب قررت آبل إصدار آيفون باللون الأحمر! | عالم المنوعات | DW | 10.04.2018
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منوعات

لهذا السبب قررت آبل إصدار آيفون باللون الأحمر!

أطلقت شركة آبل وفي حالة نادرة، "الإصدار الأحمر" من نسختي آيفون8 وآيفون بلاس8، بالإضافة إلى إصدارها أغلفة حمراء لمنتجات أخرى. تأتي هذه الخطوة ضمن شراكة مع منظمة خيرية، فما السر وراء اللون الأحمر؟

Apple Iphone8 Red (apple.com)

أطلقت شركة آبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات، "الإصدار الأحمر" لهاتفيها آيفون8 وآيفون بلاس8 ، إذ تطرح الشركة النسخة الجديدة اعتبارا من يوم غد الأربعاءعبر الإنترنت، على أن يتم طرحها في الأسواق بداية من الجمعة المقبل.

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وذكر موقع شركة آبل، أن جزء من ريع مبيعات الهاتف ستذهب لصندوق دولي خاص لمكافحة مرض الإيدز، وذلك في إطار شراكتها التي تمتد لنحو11 سنة مع حملة "برودكت ريد" الخيرية لصندوق"غلوبال فوند". وطرحت الشركة أيضا غلافا جلديا وآخرا مطاطيا باللون الأحمر، يناسبا موديلات "آيفون أكس" و"آيفون 8" و"آيفون بلاس"، وكذلك موديلات سابقة من آيفون 7 وآيفون 6. وسيبلغ سعر آيفون الأحمر 799 يورو في ألمانيا، أما سعر الغلاف الجلدي فسيكون 109 يوروهات.

وقدمت الشركة في حملتها هذه لمكافحة مرض الإيدز، ساعاتها الذكية  "آبل واتش" بسوار جلدي أحمر. بالإضافة إلى سماعاتها "بيتس سولو3" اللاسلكية وسماعات "بيتس بيل" باللون الأحمر.

وأشار موقع آبل إلى أن التبرع بدولار أمريكي واحد فقط  لمدة ثلاثة أيام، قد يوفر دواء مهما لإنقاذ حياة إنسان في أفريقيا. وتشمل مساعدات صندوق "غلوبال فوند" دعم الاستشارات والأدوية لمرضى الإيدز في غانا وليسوتو ورواندا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وكينيا وزامبيا. وذكر موقع آبل أن الشركة ستتبرع بجزء من ريع البيع للصندوق، وأشارت الشركة إلى أنها جمعت حتى الآن 160 مليون دولار دعما للصندوق.

ز.أ.ب/أ.ف 

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    الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات

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    الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات

    تغير مظهر الهواتف الذكية على مر الـ20 سنة، حيث أصبحت الهواتف الحديثة أقل وزنا وسمكا على خلاف سابقاتها. ومع ذلك تتوفر النماذج الحالية على نفس مواصفات القدرة الحاسوبية كأي كمبيوتر شخصي يُستخدم للوصول إلى القمر.

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    الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات

    تتوفر الهواتف الذكية على تطبيقات عديدة سهلت على المستهلكين حياتهم اليومية وجعلتهم لا يشعرون بأي ملل. وهناك تطبيقات لها فوائد عديدة، ففي أندونيسيا تتوفر الهواتف الذكية على تطبيق يتعرف، بمساعدة برنامج خاص، على أصوات المناشير. ومن خلال دقة المنشار يمكن للهاتف التعرف على ما إذا كان قطع أشجار الغابات الإستوائية قانونيا أم لا.

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    مطورو الشبكة الاجتماعية "OpenSignal" اكتشفوا أن أجهزة الاستشعار لقياس درجة حرارة البطارية، في أجهزة الهواتف الذكية بنظام أندرويد، بوسعها قياس سطوع الضوء وضغط الهواء وكذلك تقديم معلومات دقيقة جدا عن حالة الطقس.

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    الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات

    طور علماء من إنجلترا خلية وقود بإمكانها تحويل بكتيريا في البول، عند دخول المرحاض للتبول، إلى طاقة يستفيد منها الهاتف الذكي. ويرى العلماء أن لهذه التكنولوجيا مستقبل بالفعل نظرا لقلة تكاليف تصنيع هذه الخلايا، التي مصدرها البول، بالإضافة إلى توفر هذه المادة الخام بكثرة.

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    الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات

    الأمريكية سيلين أرونس من جنوب فلوريدا تصدرت قبل بضع سنوات عناوين الصحف عندما وصلت فاتورة مكالماتها رقما قياسيا عالميا، حيث كان عليها دفع حوالي 180 ألف يورو. والسبب في ذلك الكمية الكبيرة من الرسائل النصية التي أرسلتها بكثرة أثناء عطلتها الصيفية في كندا ورسوم التجوال.

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    الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات

    يوجد ما يقرب من ملياري مستخدم للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم والعدد في ارتفاع مستمر وعلى ما يبدو لا يمكن وقفه. ففي الربع الأول من عام 2016 تم بيع 349 مليون هاتف ذكي جديد، أي أكثر من أربعة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويتصدر الهاتف الذكي "Samsungs Galaxy S 7" حاليا المبيعات.

    الكاتب: ديرك كاوفمان/ عبد الكريم اعمارا


مختارات

الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات

لا أحد كان يتوقع هذا التطور السريع للهاتف الذكي وتأثيره على جميع نواحي الحياة، حيث أصبح مليار شخص حول العالم لا يتخيلون حياتهم بدونه. تعرف في هذه الجولة المصورة على حقائق عن الهاتف الذكي ربما لا تعرفها! (15.08.2016)  

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