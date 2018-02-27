لهذا السبب قررت آبل إصدار آيفون باللون الأحمر!

أطلقت شركة آبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات، "الإصدار الأحمر" لهاتفيها آيفون8 وآيفون بلاس8 ، إذ تطرح الشركة النسخة الجديدة اعتبارا من يوم غد الأربعاءعبر الإنترنت، على أن يتم طرحها في الأسواق بداية من الجمعة المقبل.

وذكر موقع شركة آبل، أن جزء من ريع مبيعات الهاتف ستذهب لصندوق دولي خاص لمكافحة مرض الإيدز، وذلك في إطار شراكتها التي تمتد لنحو11 سنة مع حملة "برودكت ريد" الخيرية لصندوق"غلوبال فوند". وطرحت الشركة أيضا غلافا جلديا وآخرا مطاطيا باللون الأحمر، يناسبا موديلات "آيفون أكس" و"آيفون 8" و"آيفون بلاس"، وكذلك موديلات سابقة من آيفون 7 وآيفون 6. وسيبلغ سعر آيفون الأحمر 799 يورو في ألمانيا، أما سعر الغلاف الجلدي فسيكون 109 يوروهات.

وقدمت الشركة في حملتها هذه لمكافحة مرض الإيدز، ساعاتها الذكية "آبل واتش" بسوار جلدي أحمر. بالإضافة إلى سماعاتها "بيتس سولو3" اللاسلكية وسماعات "بيتس بيل" باللون الأحمر.

وأشار موقع آبل إلى أن التبرع بدولار أمريكي واحد فقط لمدة ثلاثة أيام، قد يوفر دواء مهما لإنقاذ حياة إنسان في أفريقيا. وتشمل مساعدات صندوق "غلوبال فوند" دعم الاستشارات والأدوية لمرضى الإيدز في غانا وليسوتو ورواندا وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وكينيا وزامبيا. وذكر موقع آبل أن الشركة ستتبرع بجزء من ريع البيع للصندوق، وأشارت الشركة إلى أنها جمعت حتى الآن 160 مليون دولار دعما للصندوق.

ز.أ.ب/أ.ف