 لمحة تاريخية عن موجات اللجوء السابقة إلى ألمانيا | ثقافة ومجتمع | DW | 09.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

لمحة تاريخية عن موجات اللجوء السابقة إلى ألمانيا

توصف موجة اللجوء الأخيرة إلى ألمانيا، حوالي 1.5 مليون طلب لجوء منذ عام 2015، بأنها "غير مسبوقة". لكن هل هذا صحيح؟ هنا نلقي نظرة على أكبر موجات اللجوء السابقة إلى ألمانيا، بعد الحرب العالمية الأولى وحتى أوائل التسعينيات.

Flüchtlingstreck in Ostpreussen 1944 (picture-alliance/akg-images)

ألمانيا هي دولة حديثة فتية نسبيا مقارنة بالدول الأوروبية الكبيرة الأخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة، إذ تأسست "الإمبراطورية الألمانية" عام 1871، من خلال اتحاد العديد من الممالك والإمارات والدوقيات الصغيرة. شهدت البلاد أول تدفق كبير للاجئين خلال وبعد الحرب العالمية الأولى.

الروس الفارون من الثورة والحرب الأهلية

بعد الثورة الشيوعية ونشوب الحرب الأهلية في روسيا، فرّ حوالي 1.5 مليون شخص من البلاد، ومن بينهم أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال والمسؤولون الحكوميون السابقون والسياسيون.

في أوج هجرة اليهود، كان هناك 600 ألف لاجئ روسي يعيشون في ألمانيا في عامي 1922 و1923، أكثر من نصفهم في العاصمة برلين. كانت ألمانيا بالنسبة لمعظمهم مجرد محطة توقف في طريقهم إلى الغرب. فبعد خمس سنوات، أي عام 1927، لم يكن هناك سوى 150 ألف روسي يعيشون في ألمانيا، والسبب يرجع بشكل كبير إلى تقييد حريتهم ونقص الدعم القانوني أو الاقتصادي للاجئين، بحسب منظمة Mediendienst Integration.

يهود أوروبا الشرقية الفارون من الاضطهاد

في أوائل القرن العشرين، كان اليهود الذين يهربون من التمييز والاضطهاد في أوروبا الشرقية يفرون غالباً إلى ألمانيا وعبرها، وكان كثيرون يأملون في الاستقرار في فرنسا أو الولايات المتحدة في نهاية المطاف. فالعنف ضد اليهود في روسيا، على سبيل المثال، كان متفشياً في ظل نظام التساريست الاستبدادي واستمر في ظل النظام الشيوعي. في عام 1925 كان 90 ألف يهودي من أوروبا الشرقية يعيشون في ألمانيا، أي ما كان يعادل 15 بالمائة من مجموع السكان اليهود، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية. وبموجب القانون الألماني، كان اليهود متساوون مع المسيحيين حتى تولي النازيين الحكم في عام 1933. لكن وبالرغم من ذلك، فقد كانت معاداة السامية مشكلة في ألمانيا حتى قبل عام 1933.

خلال فترة حكم النازية من عام 1933 وحتى عام 1945، فرّ حوالي نصف اليهود الذين كانوا يعيشون في ألمانيا والذين كان يزيد عددهم عن 500 ألف، من الاضطهاد ومعسكرات الإبادة. فقط 34 ألف من اليهود الذين كانوا في ألمانيا نجوا من المحرقة.

الألمان النازحون داخليًا 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان أكثر من 12 مليون ألماني نازحين. وكان معظمهم يعيشون في الأجزاء الشرقية من ألمانيا التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية. بعد الحرب العالمية الثانية، تم إعادة رسم الخريطة الأوروبية بشكل دائم، وفقدت ألمانيا العديد من الأراضي في الشرق والتي كانت موضع نزاع منذ فترة طويلة. شرق بروسيا، على سبيل المثال، أصبحت جزءاً من روسيا وبولندا وليتوانيا، وسيليزيا أصبحت جزءاً من بولندا وجمهورية التشيك. ولهذا السبب، فقد أصبحت الكثافة السكانية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ضعف ما كانت عليه قبل بدء الحرب.

الألمان الفارون من ألمانيا الشرقية إلى الغربية 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حتى عام 1990، تم تقسيم ألمانيا إلى دولتين: ألمانيا الغربية، الديمقراطية والمبنية على اقتصاد السوق، وألمانيا الشرقية، الشيوعية ذات العلاقات الوثيقة مع روسيا السوفياتية. بين عامي 1949 و 1961، غادر 2.7 مليون شخص ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية. وفي عام 1961، أغلقت ألمانيا الشرقية الحدود مع الغربية لمنع الناس من الرحيل، ولذلك بنت جدار برلين.

وعلى الرغم من أن عبور الجدار كان صعباً جداً وغير قانونيّ، إلا أن 5075 شخصا تمكّنوا من عبور الجدار في برلين وحدها بين عام 1961 وسقوط الجدار في تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. وفقًا لمنظمة Mediendienst Integration، انتقل 700 ألف شخص من ألمانيا الشرقية إلى الغربية بين عامي 1961 و1989، وكثيرون منهم بشكل غير قانوني.

نتيجة الحرب العالمية الثانية أصبح أكثر من 12 مليون ألماني نازحين داخلياً - كثير منهم أطفال.

نتيجة الحرب العالمية الثانية أصبح أكثر من 12 مليون ألماني نازحين داخلياً - كثير منهم أطفال.

الفارون من البلدان الشيوعية إلى ألمانيا الغربية 

على الرغم من أنه كان من الصعب مغادرة البلدان الشيوعية في شرقي أوروبا ومنها ألمانيا الشرقية، فقد هرب عدد قليل منهم إلى ألمانيا الغربية خلال فترة حكم الاتحاد السوفييتي، والتي استمرت حتى عام 1991.

وفقاً لمنظمة "بروأزويل" الألمانية المهتمة بحماية حقوق اللاجئين، فقد استقبلت ألمانيا الغربية 13 ألف من طالبي اللجوء المضطهدين سياسياً من المجر بعد فشل الانتفاضة المعادية للسوفييت في عام 1956. وبعد النهاية الدموية لـ "ربيع براغ" في عام 1968، استقبلت الدول الغربية 100 ألف شخص هربوا من جمهورية التشيك، وطلب أكثر من 10 آلاف منهم اللجوء في ألمانيا. كما استقبلت ألمانيا الشرقية بدورها طالبي اللجوء السياسيين، وتحديداً من الدول التي تعرض فيها الشيوعيون أو الاشتراكيون للاضطهاد، بما في ذلك عدة آلاف من التشيليين بعد انقلاب بينوشيه عام 1973.

مختارات

"أناس القوارب" من فيتنام 

في أواخر عام 1978، اتخذت الحكومة الألمانية قرارا باستقبال اللاجئين الفيتناميين الهاربين من النظام الشيوعي وحرب فيتنام، حيث كان معظمهم يهربون بالسفن. وتسببت معاناة ما يسمى بـ "أناس القوارب" بموجة غضب عالمية. واستقبلت ألمانيا 40 ألف شخص.

الهاربون من الانقلابات العسكرية في بولندا وتركيا

الانقلابات العسكرية في بولندا (1981-1983) وتركيا (1980) إلى جانب الثورة الإسلامية في إيران (1979)، والحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) أدى إلى زيادة كبيرة في عدد طلبات اللجوء في أوائل الثمانينات، ففي عام 1980، تجاوز عدد طلبات اللجوء في ألمانيا 100 ألف طلب لأول مرة.

تشرد مئات الآلاف نتيجة الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة

تشرد مئات الآلاف نتيجة الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة

الفارون من الحرب اليوغسلافية

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، اندلعت في يوغسلافيا السابقة سلسلة من الحروب العرقية، ما أدى إلى نزوح الملايين من البلقان. وأدت الحروب في كرواتيا والبوسنة والهرسك إلى زيادة طلبات اللجوء في ألمانيا، حيث بلغت 438 ألف طلب للمرة الأولى في عام 1992. بما يساوي 80 بالمائة من طلبات اللجوء التي تم تقديمها في أوروبا في ذلك العام.

خلال أوائل التسعينات، زادت المشاعر المناهضة للاجئين والمهاجرين في ألمانيا، حيث أن هجمات عنيفة من اليمين المتطرف صدمت البلاد. ففي عام 1991، أصيبت فتاتان لبنانيتان بجروح بالغة عندما أضرم شبان من النازيين الجدد النار في نزل للاجئين في منطقة هونكسه في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. في بلدة مولن ( (1992وفي زولينغن (1993) قام متطرفون يمينيون بإشعال النار في منازل المهاجرين الأتراك، مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص.

واليوم ، لا يزال اسم "ليشتينهاجن" - وهو اسم حي في مدينة روستوك – مرادفاً لحصار نزل للاجئين من قبل يمينيين متطرفيين والسكان المحليين عام 1992.

في عام 1993، عدّل البرلمان الدستور الألماني وفرض شروطاً أكثر صرامة على طالبي اللجوء في ألمانيا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد طلبات اللجوء بشكل كبير في السنوات التالية. ومنذ ذلك الحين، يُسمح للأشخاص بتقديم طلبات اللجوء إذا لم يسافروا عبر بلد آمن آخر للوصول إلى ألمانيا.

مارا بيرباخ/ محي الدين حسين

المصدر: مهاجر نيوز

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Ungarn Wahlen Viktor Orban Wahlsieg Jubel

المجر - أوربان المناوئ للهجرة واللاجئين يحقق فوزا "تاريخيا" 09.04.2018

كما كان متوقعا فاز رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المناوئ للهجرة واللاجئين، في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية التي تشير إلى فوزه بنحو 50 بالمائة من الأصوات وثلثي مقاعد البرلمان.

Deutschland Flüchtlingsunterkünfte in Bochum

"مراكز المرساة".. احتجاز للاجئين أم تسريع للبت بطلباتهم؟ 31.03.2018

تخطط الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة لإقامة مراكز استقبال مركزية لطالبي اللجوء إلى حين البت بطلبات لجوئهم. وحسب الحكومة فإن تلك الخطوة تهدف لجعل عملية البت بالقرار أكثر فاعلية، غير أن مراقبين ينتقدون الخطوة.

Irak Rückkehr von Omar Ali

عراقي عائد من اللجوء بألمانيا: أرهقتني الغربة وعدت لأستقر في بلدي 29.03.2018

تقدم الحكومة الألمانية منحاً ماليةً لتشجيع اللاجئين المرفوضين على "العودة طواعية" إلى بلدانهم. ومن بين هؤلاء عمر العراقي، من محافظة بابل. لقد تعب من الغربة والمصير المجهول، فعاد إلى زوجته وأولاده وحكي قصته لـDW عربية.

Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار