لماذا "يتهافت" البريطانيون على الجنسية الألمانية؟

قبل أقل من سنة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن حالات التجنس لمواطنين بريطانيين في ألمانيا حققت رقماً قياسياً العام الماضي، بواقع 7500 وبزيادة قدرها 361 بالمئة عن عام 2015.
كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا عن أن الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في زيادة أعدد حالات التجنس لمواطنين بريطانيين في ألمانيا، ليحقق رقماً قياسياً العام الماضي. وأوضح المكتب اليوم الأربعاء (23 أيار/مايو 2018) بمقره في مدينة فيسبادن الألمانية أن نحو 7500 بريطاني حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2017. يشار إلى أنه في عام 2015 حصل 622 بريطانياً فقط على الجنسية الألمانية، فيما وصل عددهم في عام 2016 إلى 2865، أي زاد العدد بنسبة 361 بالمئة.
يذكر أن نحو 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين صوتوا لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو عام 2016. ومن المقرر تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد في ربيع عام 2019.
وبشكل عام حصل نحو 112200 أجنبي على جواز سفر ألماني في عام 2017، هذا العدد الذي لم تشهده ألمانيا منذ عام 2013. ويزيد هذا العدد عما تم رصده في عام 2016 بنسبة 1.7 بالمئة. وأوضح المكتب أن أغلب المجنسين في ألمانيا العام الماضي ينحدرون من تركيا، ويليها بريطانيا. وأشار إلى أنه من اللافت للنظر أن تسعة بالمئة تقريبا من البريطانيين المجنسين لا يعيشون في ألمانيا.
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كان الحديث عن قانون الهجرة من المحظورات بالنسبة للتحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية ميركل. ولكن الأمر أصبح مختلفاً الآن. وينصح خبراء بأن يتم تخفيف قيود هجرة العمال لألمانيا أسوة بالأكاديميين. (24.04.2018)