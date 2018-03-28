لماذا يتمسك حكيمي بريال مدريد رغم إبقائه على دكة البدلاء؟

بمجرد بداية الموسم الكروي، تمكن لاعب ريال مدريد أشرف حكيمي من جلب اهتمام العديد من متابعي كرة القدم، فالدولي المغربي يلعب في واحد من أكبر الأندية الأوروبية، التي تقف على منصات التتويج بشكل شبه دائم.
ومع توالي جولات الدوري الإسباني خفت وهج حكيمي (19 عاما)، وأصبح حبيس دكة بدلاء "الميرنغي"، وهو ما حرمه من تحقيق رغبة كان يتمنى تحقيقيها على المستطيل الأخضر، خاصة وأن أنظار عشاق الساحرة المستديرة، كانت تنتظر ذلك النزال الكروي الكبير.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ماركا" أن أشرف حكيمي كان يأمل في مواجهة البرازيلي نيمار دا سيلفا، في لقاء ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وأضاف الدولي المغربي أنه يتفهم قرار المدرب زين الدين زيدان، أشرك زميله في الفريق ناتشو عوضا عنه.
وأفاد اللاعب الشاب أن ريال مدريد كان يتوقع لقاء صعبا ضد العملاق الفرنسي، بيد أن "الميرنغي" كان عازما على التأهل إلى الدوري المقبل من مسابقة "الكأس ذات الأذنين".
وعن مستقبله داخل أروقة النادي الملكي، أكد أشرف حكيمي أنه يرى نفسه دائما يحمل قميص النادي الإسباني العريق، مضيفا أنه يتمنى البقاء لسنوات عديدة في فريق ريال مدريد.
أما عن المنتخب المغربي، فأكد أشرف حكيمي أن "أسود الأطلس" يأملون في تقديم "أداء جيد في نهائيات كأس العالم في روسيا صيف هذه السنة وإسعاد الجماهير المغربية"، وأضاف أن "أسود الأطلس" سيحاولون تجاوز دوري المجموعات، رغم صعوبة المهمة في العرس الكروي العالمي.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
فوز بعد طول انتظار
فاز المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم يوم الأحد، 4 شباط/ فبراير 2018، في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. تغلبه على نظيره النيجيري برباعية نظيفة مكّنه من الحصول على لقب النسخة الخامسة من المسابقة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
جمع المجد من طرفيه: أفضل لاعب وهداف
توّج مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، أيوب الكعبي، بجائزة أفضل لاعب وهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. إذ تمكن من هز شباك الخصوم في 9 مباريات لعبها. وكان آخرها هدف سجله في المباراة النهائية التي جمعت الفريق المغربي بنظيره النيجيري.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
رجل المباراة
استطاع زكرياء حدراف أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. كما توج بلقب "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في المباراة النهائية، وكذلك قيادة المنتخب المغربي لحيازة اللقب.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
التحدي القادم: مونديل روسيا
لأول مرة منذ عام 1998، تأهل "أسود الأطلس" إلى كأس العالم المنظم في روسيا هذه السنة. وجاء المغرب ضمن مجموعة صعبة تضم كل من منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
"الثعلب" رينار
استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نجاحات عديدة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار. إذ كان أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا سنة 2017. كما قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم في روسيا. وكان رينار، الملقب بـ"الثعلب"، قد حصل على لقب كأس أفريقيا سنة 2012 مع منتخب زامبيا، وبعده مع المنتخب ساحل العاج سنة 2015.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017
حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف. ليخطف بفوزه هذا اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
الجماهير تقول هل من مزيد!
لم يذق عشاق الساحرة المستديرة بالمغرب الفرحة الغامرة منذ أن توج المنتخب المغربي سنة 1976 بلقب كأس الأمم الأفريقية. ومنذ تلك السنة تتوق الجماهير المغربية إلى الفوز بلقب القارة السمراء، لينضاف بذلك انتصار جديد إلى خزينة انتصارات "أسود الأطلس". إعداد: مريم مرغيش