 لماذا يتمسك حكيمي بريال مدريد رغم إبقائه على دكة البدلاء؟ | عالم الرياضة | DW | 29.03.2018
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عالم الرياضة

لماذا يتمسك حكيمي بريال مدريد رغم إبقائه على دكة البدلاء؟

اعترف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي أنه كان يُمني النفس باللعب في مباراة ريال مدريد ضد سان جيرمان في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فيما شدد على أن مهمة "أسود الأطلس" صعبة في مونديال روسيا 2018 لكن ليست مستحيلة.

Hakimi Achraf Marokko (picture-alliance/AP Images/A. Bounhar)

أشرف حكيمي، صورة من الأرشيف.

بمجرد بداية الموسم الكروي، تمكن لاعب ريال مدريد أشرف حكيمي من جلب اهتمام العديد من متابعي كرة القدم، فالدولي المغربي يلعب في واحد من أكبر الأندية الأوروبية، التي تقف على منصات التتويج بشكل شبه دائم.

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بهدفين نظيفين تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ عشرين عاماً وذلك بعد فوزه المثير على كورت ديفوار. كما ترافق تونس المغرب والسعودية ومصر إلى المونديال بعد تعادلها بلا أهداف على أرضها مع ليبيا. (11.11.2017)

مع توالي مراحل الدوري الألماني، تمكن المغربي أمين حارث (20 عاماً) المنتقل بداية الموسم الحالي إلى صفوف نادي شالكه الألماني من فرض نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة المدرب دومينيكو تيديسكو. فكيف نجح في ذلك في وقت قياسي؟ (14.12.2017)

ومع توالي جولات الدوري الإسباني خفت وهج حكيمي (19 عاما)، وأصبح حبيس دكة بدلاء "الميرنغي"، وهو ما حرمه من تحقيق رغبة كان يتمنى تحقيقيها على المستطيل الأخضر، خاصة وأن أنظار عشاق الساحرة المستديرة، كانت تنتظر ذلك النزال الكروي الكبير.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ماركا" أن أشرف حكيمي كان يأمل في مواجهة البرازيلي نيمار دا سيلفا، في لقاء ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وأضاف الدولي المغربي أنه يتفهم قرار المدرب زين الدين زيدان، أشرك زميله في الفريق ناتشو عوضا عنه.

وأفاد اللاعب الشاب أن ريال مدريد كان يتوقع لقاء صعبا ضد العملاق الفرنسي، بيد أن "الميرنغي" كان عازما على التأهل إلى الدوري المقبل من مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

وعن مستقبله داخل أروقة النادي الملكي، أكد أشرف حكيمي أنه يرى نفسه دائما يحمل قميص النادي الإسباني العريق، مضيفا أنه يتمنى البقاء لسنوات عديدة في فريق ريال مدريد.

أما عن المنتخب المغربي، فأكد أشرف حكيمي أن "أسود الأطلس" يأملون في تقديم "أداء جيد في نهائيات كأس العالم في روسيا صيف هذه السنة وإسعاد الجماهير المغربية"، وأضاف أن "أسود الأطلس" سيحاولون تجاوز دوري المجموعات، رغم صعوبة المهمة في العرس الكروي العالمي.

  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Namibia (Imago/Xinhua)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    فوز بعد طول انتظار

    فاز المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم يوم الأحد، 4 شباط/ فبراير 2018، في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. تغلبه على نظيره النيجيري برباعية نظيفة مكّنه من الحصول على لقب النسخة الخامسة من المسابقة.

  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    جمع المجد من طرفيه: أفضل لاعب وهداف

    توّج مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، أيوب الكعبي، بجائزة أفضل لاعب وهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. إذ تمكن من هز شباك الخصوم في 9 مباريات لعبها. وكان آخرها هدف سجله في المباراة النهائية التي جمعت الفريق المغربي بنظيره النيجيري.

  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    رجل المباراة

    استطاع زكرياء حدراف أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. كما توج بلقب "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في المباراة النهائية، وكذلك قيادة المنتخب المغربي لحيازة اللقب.

  • Russland Moskau Fußball WM Trophäe (picture-alliance/GES-Sportphoto/A. Golovanov)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    التحدي القادم: مونديل روسيا

    لأول مرة منذ عام 1998، تأهل "أسود الأطلس" إلى كأس العالم المنظم في روسيا هذه السنة. وجاء المغرب ضمن مجموعة صعبة تضم كل من منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.

  • Herve Renard Trainer (Picture-Alliance/dpa/EPA/STR)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    "الثعلب" رينار

    استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نجاحات عديدة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار. إذ كان أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا سنة 2017. كما قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم في روسيا. وكان رينار، الملقب بـ"الثعلب"، قد حصل على لقب كأس أفريقيا سنة 2012 مع منتخب زامبيا، وبعده مع المنتخب ساحل العاج سنة 2015.

  • CAF Champions League Al-Ahly - Wydad Casablanca (Getty Images/AFP/F. Senna)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017

    حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف. ليخطف بفوزه هذا اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.

  • Africa Cup of Nations 2013 (picture-alliance/dpa/N. Bothma)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    الجماهير تقول هل من مزيد!

    لم يذق عشاق الساحرة المستديرة بالمغرب الفرحة الغامرة منذ أن توج المنتخب المغربي سنة 1976 بلقب كأس الأمم الأفريقية. ومنذ تلك السنة تتوق الجماهير المغربية إلى الفوز بلقب القارة السمراء، لينضاف بذلك انتصار جديد إلى خزينة انتصارات "أسود الأطلس". إعداد: مريم مرغيش


مختارات

تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

تعيش كرة القدم المغربية هذه الأيام فترة ذهبية؛ فقد نجح "أسود الأطلس" في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب عشرين عاماً، وأكد فوز المنتخب المحلي بكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين صحوة الكرة المغربية. (05.02.2018)  

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