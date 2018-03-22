لماذا نستمتع كثيرا بأكل رقائق البطاطس؟

بمجرد أن تبدأ بأكلها بالكاد يمكنك أن تتوقف، فبعض الأطعمة مغرية للغاية. لذلك قام باحثون ألمان بدراسة لكشف أسباب تلك الظاهرة باستخدام رقائق البطاطس أو الشيبسي، وتوصلوا إلى بعض الخلاصات التي أوردها موقع "شبيغل دي إيه" الألماني.

بحث علماء من إرلانغن الألمانية في هذه الظاهرة لفترة من الوقت وقاموا بإجراء تجارب على فئران، إذ قدموا لهم صيغة غذائية مغرية جدا وهي خليط من النشويات والدهون. وحسب موقع "شبيغل دي إيه" فإن نسبة الدهون والنشويات في الطعام تلعب دورا في الإقبال على هذه الأطعمة، فالفئران كانت تفضل الطعام الذي يحتوي على 35 في المئة من الدهون و45 في المئة من النشويات. وهذه النسب توجد في أطعمة مثل الشوكولاطة أوالشيبسي.

كما توصل الباحثون إلى نتيجة أخرى وهي أنه كلما زاد مؤشر كتلة الجسم (BMI) - مؤشر سمنة - كلما تم تنشيط مركز المكافأة في الدماغ عند تناول رقائق البطاطس.

خلال هذه الدراسة أعطى الباحثون لعشرين رجلا وامرأة رقائق البطاطس وبعد ثلاثة أيام أعطوهم القرع الأخضر أو الكوسا. وقد خلصوا إلى أن الدماغ تفاعل بقوة فقط مع استهلاك الشيبسي، بطريقة مشابهة لتلك التي لوحظت أيضا على الفئران. ويقول المشرف على الدراسة أندرياس هيس إن هذه المنطقة تسمى مركز مكافأة الدماغ، لكن لماذا يحدث ذلك بالضبط؟ العلماء لا يعرفون السبب حتى الآن.

خلال هذه الدراسة قارن بعض الباحثين تأثير الطعام على الدماغ مع تأثير المخدر، إذ تلعب مادة الدوبامين دورا رئيسيا في هذا التأثير، فهذه المادة تخلق نوعا من الحلقة المفرغة: فيحتاج المرء إلى المزيد والمزيد من مادة معينة للحصول على نفس الحالة الباعثة على السعادة وهو ما يصبح إدمانا.

ر.ن/هـ.د