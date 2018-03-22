 لماذا نستمتع كثيرا بأكل رقائق البطاطس؟ | عالم المنوعات | DW | 24.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

لماذا نستمتع كثيرا بأكل رقائق البطاطس؟

قد يكون العشاء لذيذا ويبعث على الشبع ومع ذلك فإن كيس رقائق البطاطس يصبح فارغا بعد مشاهدة مسلسلك المفضل، إذ لا يمكنك التوقف عن أكله بمجرد أن تبدأ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على بعض الوجبات الخفيفة، لكن لماذا؟

Symbolbild Privatparty (picture-alliance/dpa/M. Airio)

بمجرد أن تبدأ بأكلها بالكاد يمكنك أن تتوقف، فبعض الأطعمة مغرية للغاية. لذلك قام باحثون ألمان بدراسة لكشف أسباب تلك الظاهرة باستخدام رقائق البطاطس أو الشيبسي، وتوصلوا إلى بعض الخلاصات التي أوردها موقع "شبيغل دي إيه" الألماني.

بحث علماء من إرلانغن الألمانية في هذه الظاهرة  لفترة من الوقت وقاموا بإجراء تجارب على فئران، إذ قدموا لهم صيغة غذائية مغرية جدا وهي خليط من النشويات والدهون. وحسب موقع "شبيغل دي إيه" فإن نسبة الدهون والنشويات في الطعام تلعب دورا  في الإقبال على هذه الأطعمة، فالفئران كانت تفضل الطعام الذي يحتوي على 35 في المئة من الدهون و45 في المئة من النشويات. وهذه النسب توجد في أطعمة مثل الشوكولاطة أوالشيبسي.

كما توصل الباحثون إلى نتيجة أخرى وهي أنه كلما زاد مؤشر كتلة الجسم (BMI) - مؤشر سمنة - كلما تم تنشيط مركز المكافأة في الدماغ عند تناول رقائق البطاطس.

خلال هذه الدراسة  أعطى الباحثون لعشرين رجلا وامرأة رقائق البطاطس وبعد ثلاثة أيام أعطوهم القرع الأخضر أو الكوسا. وقد خلصوا إلى أن الدماغ تفاعل بقوة فقط مع استهلاك الشيبسي، بطريقة مشابهة لتلك التي لوحظت أيضا على الفئران. ويقول المشرف على الدراسة أندرياس هيس إن هذه المنطقة تسمى مركز مكافأة الدماغ، لكن لماذا يحدث ذلك بالضبط؟  العلماء لا يعرفون السبب حتى الآن.

خلال هذه الدراسة قارن بعض الباحثين تأثير الطعام على الدماغ مع تأثير المخدر، إذ تلعب مادة الدوبامين دورا رئيسيا في هذا التأثير، فهذه المادة تخلق نوعا من الحلقة المفرغة: فيحتاج المرء إلى المزيد والمزيد من مادة معينة للحصول على نفس الحالة الباعثة على السعادة وهو ما يصبح إدمانا.

ر.ن/هـ.د

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    رقائق البطاطا المقلية (الشبس) تحضر في زيت مقلي تتجاوز درجة حرارته الـ 120 مئوية وتتكون عندئذ الدهون غير المشبعة. ويعتبر العلماء هذه الدهون الأسوأ بالنسبة لصحة الإنسان لأنها تسبب ارتفاع البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) في الجسم، والتي يطلق عليها تسمية الكولسترول السيئ، وهي على النقيض من البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة (HDL) التي يطلق عليها تسمية الكولسترول الجيد.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    المعجنات المنتجة صناعيا تكون في الغالب رخيصة وسريعة التصنيع ويمكن حفظها لفترة طويلة، لكنها خطرة على صحة الإنسان لاحتوائها على نسب عالية من الدهون غير المشبعة. فمعجنات كرواسون مثلا نصف دهونها يمكن أن تتحول إلى دهون غير مشبعة، إذ تصنع الكرواسون عبر عملية صناعية تستبدل فيها الدهون النباتية السائلة بمواد مائية لجعل المعجنات صلبة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    حبوب الإفطار تؤكل غالبا في الصباح وتمزج مع الحليب أو العصير، و تتكون من الألياف والشوفان وتعد طعاما مناسبا لمن يتبع الحمية لفوائدها الكثيرة وسعراتها الحرارية العالية. لكن بعض هذه الحبوب تحتوي على دهون نباتية متصلبة صناعيا لجعلها مرنة، وهذه الدهون ضارة وغير مشبعة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    جميع المواد الغذائية المقلية كأصابع البطاطا، تحتوي على دهون غير مشبعة. وتعتمد نسبة الدهون غير المشبعة على نوع الزيت المستخدم في القلي وعلى طريقة التحضير. وتستعمل المطاعم غالبا زيوتا نباتية صناعية تحتوي على نسب عالية من الدهون غير المشبعة. وحتى الزيوت النباتية غير الصناعية تحتوي على نسب منخفضة من الدهون غير المشبعة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    الزبدة مادة غذائية طبيعية لكنها تحتوي على دهون غير مشبعة أيضا. وتنشأ هذه الدهون عبر بكتريا التخمير. وكشفت دراسة علمية ألمانية حديثة بأن الزبدة تحتوي على 2.5 إلى 3 بالمائة من الدهون غير المشبعة لكل 100 غرام من الزبدة، وأجري الفحص المخبري على عدة أنواع من الزبدة. أما الزبدة النباتية فتحتوي على أقل من 1 بالمائة من الدهون غير المشبعة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    الجبنة أيضا ورغم أنها مادة غذائية مهمة وطبيعية، إلا أنها تحتوي على نسب عالية من الحليب الذي يحتوي على دهون غير مشبعة. وتتكون الدهون غير المشبعة خلال طريقة تحضير الجبنة عبر عملية البسترة. ويحتوي كل ربع لتر من الحليب كامل الدسم على 4 إلى 5 غرامات من الدهون غير المشبعة، وهو ضعف ما ينبغي تناوله يوميا من هذه الدهون.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    كريم الشوكولاته يتكون من الدهون والسكريات، وخلال صنعه تتم عملية تصليب الدهون وحينها تتكون دهون غير مشبعة. القليل من الشركات المصنعة لكريم الشوكولاته تقوم بإعادة عملية التصنيع باستمرار للتخلص من الدهون غير المشبعة، فلذلك يُنصح بقراءة التفاصيل المكتوبة على علبة كريم الشوكولاته بعناية قبل شرائها.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    الذرة المحمصة (الفشار) هو أحد اكثر المواد الغذائية احتواء على دهون غير مشبعة، كون أن المصنعين للذرة المحمصة يفضلون استعمال دهون نباتية صلبة غير مشبعة، للمحافظة على صلابة الذرة لغاية انتهاء عملية التحميص. ويكتب عادة على علب الذرة أن الدهون المستعملة هي دهون نباتية صلبة، لكن القليل من الناس ينتبه إلى ذلك.

  • Tiefkühlpizza Produktion

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    أغلب الأغذية الجاهزة التي تحفظ في الثلاجات تحتوي على دهون غير مشبعة وبنسب عالية، لأنها تحافظ على صلابة الأغذية وتجعلها قابلة للحفظ لفترة طويلة، وهنا تكمن خطورة هذه الأغذية الجاهزة. وذكرت دراسة أمريكية حديثة أنه حتى نشاط دماغ الإنسان يقل عند تناول الدهون غير المشبعة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    مبيضات القهوة هي مواد غذائية صناعية تستعمل كبديل للحليب وتمزج مع القهوة، وعادة ما تكون نباتية وتستخدم بكثرة في ماكينات القهوة الأوتوماتيكية بسبب قابليتها للحفظ لفترة طويلة، لكنها مليئة بالدهون غير المشبعة وبالسكر.

    الكاتب: DW / زمن البدري


 

مختارات

الإفراط في طهي البطاطس والخبز قد يسبب السرطان  

هل ستختفي البطاطس المقلية التي نعرفها قريبا؟

إنها واحدة من الأطعمة الأكثر شعبية في العالم ويحبها الصغار والكبار معا، لكن العديد من خبراء التغذية أجمعوا منذ وقت طويل على أنها ليست طعاما صحيا وتساهم ليس فقط في زيادة الوزن وإنما من الممكن أن تسبب السرطان. (11.04.2018)  

دراسة تكشف سر "إدمان" السكريات والموالح!

تمثل الشوكولاتة "حالة إدمان" بالنسبة للبعض، في حين أن رقائق البطاطس المقلية المملحة ألذ بكثير من الشوكولاتة لآخرين، فما هو سر اختلاف درجة الميل للسكر والملح؟ دراسة موسعة حاولت الإجابة على هذا السؤال. (10.08.2015)  

احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

تعد الدهون غير المشبعة سببا رئيسيا للإصابة بأمراض القلب والشرايين. وهنالك الكثير من المواد الغذائية التي تحتوي على دهون غير مشبعة لكن لا يعرفها الكثير من الناس، فتعرف على بعضها في ألبوم للصور. (26.09.2015)  

مواضيع ذات صلة

Eisfans in Deutschland

مع هذه الحمية ستخسر الوزن دون أن تحرم نفسك مما تشتهيه 22.03.2018

الحلم الجميل بفقدان الوزن الزائد دون المعاناة من الشعور بالجوع الشديد أو احتساب السعرات الحرارية، قد يكون ممكناً الآن. إذ توصلت طبيبة أميركية إلى اكتشاف "الحمية الحجمية"، مع المحافظة على التنوع الغذائي. فكيف ذلك؟

Symbolbild Teller mit Spaghetti Gericht

معكرونة نباتية للحميات الغذائية 26.04.2017

الآن أصبحت المعكرونة على قائمة النظام الغذائي الصحي، وذلك أن البديل قد أصبح متوفراً بوجود معكرونة نباتية شهية تكاد تخلو من الكربوهيدرات وغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعرف باسم "زودلز".

Symbolbild Diät

طبيب بريطاني: "تقليعة الطعام النظيف" قد تؤدي للوفاة 26.07.2017

"الطعام النظيف" مصطلح مر بالتأكيد على معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما "انستغرام"، خلال الفترة الماضية. طبيب بريطاني حذر بشدة من هذا الاتجاه الغذائي الذي قال إنه قد يؤدي للوفاة.

Themenbild Facebook

 