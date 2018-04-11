 لفتة رائعة من رونالدو للحارس العملاق بوفون | عالم الرياضة | DW | 12.04.2018
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عالم الرياضة

لفتة رائعة من رونالدو للحارس العملاق بوفون

لطالما انهالت الانتقادات على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب بعض تصرفاته التي تُوصف بـ"الغرور". هداف ريال مدريد قام بموقف كبير حيال الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، الذي بدا متأثرا للغاية. فماذا وقع بالضبط؟

UEFA Champions League Viertelfinale | Juventus Turin vs. Real Madrid (Reuters/M. Pinca)

صورة من الأرشيف.

رغم الأجواء المشحونة، التي شهدها لقاء فريق ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أبى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا أن يُسجل موقفا، يكشف جزء من شخصية الفائز بخمس كرات ذهبية.

وذكر موقع جريدة "ذا صن" أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، قاطع مقابلة تلفزيونية كان يُجريها حارس فريق يوفنتوس الأسطوري جيانلويجي بوفون، من أجل أن يُعبر عن احترامه الكبير للحارس الأسطوري، الذي سيعتزل كرة القدم نهاية هذا الموسم.

وأوضح الموقع البريطاني أن النجم البرتغالي، اعتذر عن مقاطعة حديث الحارس بوفون مع وسائل الإعلام، حيث عانق رونالدو الحارس الإيطالي بوفون وهمس في أذنه بعض الكلمات، وقبّله على وجنته ثم انصرف.

من جهة أخرى، تعرض بوفون (40 عاما) للطرد في مباراة أمس الأربعاء (11 أبريل / نيسان 2018)، بسبب اعتراضه على قرار الحكم منح ضربة جزاء لفريق ريال مدريد أثارت الكثير من الجدل، فقد وجّه حارس متصدر الدوري الإيطالي انتقادات لاذعة إلى حكم المباراة مايكل أوليفر، مؤكدا أنه كان خارج الخدمة.

وكانت نتيجة المباراة، تُشير إلى تقدم يوفنتوس على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة، بيد أن الحكم الانجليزي احتسب ركلة جزاء في الدقيقة الـ 93 من المباراة، وهو ما استغله فريق ريال مدريد من أجل إحراز هدف التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو (33 عاما)، يتصدر سباق هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا، ومن المتوقع أن ترتفع غلته من الأهداف في المباريات القادمة.

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