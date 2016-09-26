 ″لعنة″ استضافة مونديال 2006 تلاحق مسؤولين رياضيين ألمان | أخبار | DW | 23.05.2018
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أخبار

"لعنة" استضافة مونديال 2006 تلاحق مسؤولين رياضيين ألمان

وجه الادعاء العام الألماني تهمة التهرب الضريبي لرئيس اتحاد كرة القدم الألماني الأسبق، ثيو تسفانستايغر، في ملف يتعلق بنهائيات كأس العالم التي استضافتها ألمانيا عام 2006، حسب ما أعلم محامي المتهم.

Fußball-WM 2006 - Organisationskomitee (picture-alliance/dpa/DB Kunz)

أعلن محامي رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الأسبق، ثيو تسفانستايغر، اليوم الأربعاء (23 أيار/مايو 2018)، أن الادعاء الألماني وجه لموكله اتهاماً بالتهرب من الضرائب في أمور ذات صلة بنهائيات كأس العالم التي استضافتها ألمانيا  عام 2006.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن النيابة العامة في فرانكفورت وجهت اتهامات  لتسفانستايغر، فيما يخضع الآن خليفته في رئاسة الاتحاد فولفغانغ نيرسباخ، الذي غادر منصبه أيضا، وهورست شميدت السكرتير العام السابق للاتحاد، للتحقيق في اتهامهما بالتهرب الضريبي، لكن لم يتم التأكد بعد من التهم الموجهة إليهما.

ويشار إلى أنه جرت تحقيقات واسعة بشأن دفعة مالية قدمتها اللجنة المنظمة لمونديال 2006 برئاسة فرانز بيكنباور، تبلغ قيمتها 6.7  ملايين يورو (7.3 ملايين دولار) للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام2005. ونفى بيكنباور  دفع أي رشى تتعلق بالبطولة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Deutschland Franz Beckenbauer in München

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فرانز بيكنباور

    حتى الآن لم تنته ذيول فضيحة حول شبهة دفع مبالغ مالية لنيل ألمانيا شرف استضافة بطولة كأس العالم 2006، الذي كان قيصر الكرة الألمانية، فرانز بيكنباور، رئيس لجنتها المنظمة. الجديد مؤخرا هو ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الألمانية عن حصول بيكنباور على 5.5 مليون يورو (6.17 مليون دولار) ضمن اتفاق مع أحد رعاة البطولة الستة، شركة أودست للمراهنات. وكان بيكنباور قد ظهر في إعلانات للشركة المذكورة.

  • Joseph Blatter

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جوزيف بلاتر

    في آخر سلسلة من فضائح بلاتر أعلن الفيفا في حزيران 2016 أن بلاتر واثنين من مساعديه تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة السابقة. وكشفت التحقيقات أيضا أن "أدلة كشفت عن جهود مشتركة بين ثلاثة من المسؤولين البارزين السابقين بالفيفا للتربح من خلال الزيادات السنوية للرواتب، ومكافآت كأس العالم وغيرها من الحوافز."

  • Michel Platini UEFA Präsident

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ميشيل بلاتيني

    ترأس بلاتيني الاتحاد الأوروبي منذ 2007 قبل أن يوقفه الفيفا في عام 2015 عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. ويعود إيقافه إلى دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دولار حصل عليها عام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل 9 سنوات لجوزيف بلاتر رئيس الفيفا آنذلك. وأوقف 8 سنوات في بادئ الأمر ثم قلصت العقوبة إلى 4 أعوام. علق بلاتيني على ذلك: "أنا مرتاح الضمير ومتأكد من أني لم ارتكب أي غلطة، وسأواصل معركتي القانونية".

  • Fußball FIFA Mohamed Bin Hammam

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    محمد بن همام

    حامت اتهامات حول الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القطري محمد بن همام، بشأن استخدام ثروته واتصالاته لحشد التأييد لصالح ملف قطر، للفوز بشرف استضافة مونديال 2022. غير أن لم يُثبت عليه شيء. ولكن في عام 2012 أوقف الفيفا ابن همام مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وذلك بسبب فضيحة مالية تتعلق برشوة أعضاء في الفيفا للتصويت لصالحه خلال حملته للفوز برئاستها في مواجهة جوزيف بلاتر.

  • FIFA Vizepräsident Jeffrey Webb

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيفري ويب

    أوقف الفيفا رئيس اتحاد كونكاكف (اتحاد كرة القدم لشمال ووسط أمريكا والكاريبي) والنائب السابق لرئيس الفيفا، جيفري ويب، مدى الحياة وفرض عليه غرامة مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو مليون دولار أميركي). وأدين ويب بـ"تضارب المصالح" و"الفساد". وكانت السلطات السويسرية قد اعتقلت جيفري ويب مع ستة آخرين من الفيفا، ومن ثم سلمته مخفوراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Jerome Valcke

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيروم فالكه

    أعلن الفيفا في 13 يناير/ كانون الثاني 2016 إقالة أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه من منصبه بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 بطريقة غير مشروعة. كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تعتقد "أن جيروم فالكه أقدم على تحويل عشرة ملايين دولار لحساب مصرفي يتحكم فيه جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا وأن هذا المال جاء من جنوب أفريقيا التي استضافت بطولة كأس العالم 2010"

  • FIFA-Interimsgeneralsekretär Markus Kattner mit sofortiger Wirkung entlassen

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ماركوس كاتنر

    شغل الألماني ماركوس كاتنر عدة مناصب رفيعة في الفيفا: المسؤول المالي، نائب السكرتير العام، من سبتمبر/ أيلول 2015 الأمين العام بالنيابة وحتى إقالته في أيار 2016. في أيار الماضي تم تسريحه من قبل الفيفا بسبب استغلاله لمنصبه وانتهاكات محتملة للقواعد العامة للسلوك وتضارب المصالح وتبادل الهدايا والمصالح، وكذلك الرشوة والفساد "في سياق الرواتب والمكافآت.. وكذلك مخصصات أخرى" في عقده.

  • Deutschland DFB Präsident Wolfgang Niersbach Rücktritt

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فولفغانغ نيرسباخ

    قررالفيفا إيقاف، فولفغانغ نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد الألماني ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط كروي لتورطه في قضية فساد متعلقة بمنح شرف استضافة مونديال 2006 لألمانيا. يذكر أن فولفغانغ نيرسباخ قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، بعد أن بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقا بشأن الفساد بمنح ألمانيا استضافة المونديال.

  • Vereinigte Arabische Emirate Chuck Blazer in Abu Dhabi

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    تشاك بليزر

    أوقفت لجنة الأخلاق بالفيفا الأمريكي، تشاك بليزر، مدى الحياة عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة باللعبة لضلوعه في فضائح فساد: "عرض، قبول، دفع واستلام مبالغ مالية غير قانونية وغير معلنة، رشاوى وعمولات بالإضافة إلى مكائد أخرى لجلب المال". واعترف بليزر بأنه مع مسؤولين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقوا على تلقي رشى تتعلق في تسهيل اختيار جنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2010".

    الكاتب: خالد سلامة


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