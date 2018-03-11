 لايبزيغ يحقق فوزاً تاريخياً على بايرن في الدوري الألماني | عالم الرياضة | DW | 18.03.2018
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عالم الرياضة

لايبزيغ يحقق فوزاً تاريخياً على بايرن في الدوري الألماني

لأول مرة في تاريخ لقاءات الفريقين ألحق لايبزيغ الهزيمة بالفريق البافاري، الذي اقترب من الفوز بلقبه الـ28 من الدوري الألماني. كما انتصر دورتموند على هانوفر ليزاحم شالكه على الوصافة، وترك كولونيا المركز الأخير لهامبورغ

Bundesliga Leipzig gegen Bayern München - 2:1 (picture-alliance/dpa/S. Stache)

سجل فريق ريد بول لايبزيغ انتصاراً تاريخياً على ضيفه بايرن ميونيخ، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام الفريق البافاري، إلى فوز ثمين ومستحق 2 / 1 اليوم الأحد (18 مارس/ آذار) في ختام مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وبذلك كسر لايبزيغ سجل بايرن الخالي من الهزائم في الدوري الألماني في الشهور الأربعة الماضية، حيث تعود خسارته الثانية هذا الموسم إلى شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

افتتح بايرن التسجيل عن طريق ساندرو فاغنر في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل الغيني نابي كيتا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وفي الشوط الثاني، أضاف (البديل) تيمو فيرنر الهدف الثاني لفريق لايبزيغ في الدقيقة 56، ليقود فريقه لوضع حد لسلسلة هزائمه أمام بايرن التي دامت طوال مبارياتهما الأربع السابقة التي جمعت بينهما في مختلف المسابقات.

Bundesliga Leipzig gegen Bayern (imago/ActionPictures/P. Schatz)

ساندرو فاغنر يحتفل مع زملائه بهدف بايرن في لايبزيغ قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة ويلحقون ببايرن الهزيمة

ورغم الهزيمة، ظل بايرن، في موقعه بصدارة المسابقة برصيد 66 نقطة، بفارق 17 نقطة أمام أقرب ملاحقيه شالكه، ليبقى بحاجة للحصول على خمس نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية بالبطولة، من أجل الاحتفاظ باللقب رسميا للموسم السادس على التوالي، دون النظر لباقي نتائج منافسيه.

وفي المقابل، ارتفع رصيد لايبزيغ إلى 43 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين فقط خلف اينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

باتشواي يخطف الفوز لدورتموند

وفي مباراة سبقت مباراة بايرن مع لايبزيغ واصل المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي تألقه وقاد فريقه بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ضيفه هانوفر 1- صفر والاستمرار في مزاحمة جاره شالكه على الوصافة. وسجل باتشواي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 مستغلا كرة من ركلة ركنية انبرى لها الدولي اندريه شورله وتابعها الأول بيمناه داخل مرمى هانوفر. وبذلك عزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف شالكه الثاني، والذي كان تغلب على مضيفه فولفسبورغ بالنتيجة ذاتها السبت.

Bundesliga Borussia Dortmund - Hannover 96 | Schürrle und Batshuayi (imago/Eibner/M. Hommes)

باتشواي يحول ركنية شورله داخل شباك هانوفر ويخطف الفوز لبوروسيا دورتموند

كولونيا يترك المركز الأخير لهامبورغ

مختارات

اقتنص نادي شالكه وصافة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه هيرتا برلين 1-صفر السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري. وفشل بوروسيا دورتموند في استعادة موقعه في الوصافة. (03.03.2018)

عرقل هيرتا برلين انطلاقة مضيفه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم وانتزع تعادلا سلبيا ثمينا معه في المرحلة الرابعة والعشرين، كما فاز شتوتغارت على فرانكفورت ومونشنغلادباخ على هانوفر وتعادل هوفنهايم مع فرايبورغ. (24.02.2018)

وتخلص كولونيا من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه باير ليفركوزن 2- صفر على ملعب "راين إينرغي" اليوم الأحد أيضاً. وبكر كولونيا، الذي كان حطم جميع الأرقام السلبية في بداية الموسم عندما جمع 3 نقاط فقط في مبارياته الـ 16 الأولى، بالتسجيل عبر الياباني يويا أوساكا في الدقيقة التاسعة. وأضاف سايمون تسولر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وهذا هو الفوز الخامس لكولونيا هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده إلى 20 نقطة صاعداً إلى المركز السابع عشر قبل الأخير وتاركا المركز الأخير لهامبورغ الذي كان خسر أمام ضيفه هرتا برلين 1-2 السبت وبات قريبا جداً من الهبوط الى الدرجة الثانية للمرة الاولى في تاريخه.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Ausrüster der Bundesliga 16/17 Bayern Münchens Mats Hummels

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    تعتبر شركة أديداس المزود الرئيسي لنادي بايرن ميونيخ باللوازم الرياضية. تدفع الشركة الألمانية حوالي 25 مليون يورو لخزينة بطل الدوري الألماني. مبلغ قليل نسبيا مقارنة مع تدفعه أديداس لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يتلقى مبلغا يفوق ما يحصل عليه بايرن ميونيخ بحوالي أربع مرات.

  • Ausrüster der Bundesliga 16/17 FC Schalke 04

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    شركة أديداس تزود أيضا فريق شالكه بكل ما يحتاجه لاعبوه من لوازم رياضية.

  • Ausrüster der Bundesliga 16/17 Borussia Dortmunds Rode, Kagawa, Reus und Götze

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    يعتبر فريق دورتموند أقوى منافس لفريق بايرن ميونيخ في الدوري الألماني. وصيف بطل الدوري يقتني لوازمه الرياضية من شركة بوما، وهي أقوى شركة منافسة لشركة أديداس في ألمانيا.

  • Mario Götze beim FC Bayern

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    عاد ماريو غوتسه إلى صفوف فريقه الأم بوروسيا دورتموند الذي يرتبط بعقد مع شركة بوما، لكن غوتسه يرتبط شخصيا بعقد مع شركة نايكي. وهو الأمر الذي تسبب له في حرج مع ناديه السابق بايرن ميونيخ عندما تم تقديمه للجمهور البافاري عقب انتقاله قبل ثلاث سنوات إلى بايرن ميونيخ، حيث ارتدى في أول ظهور له في ميونيخ قميصا يحمل اسم الشركة الأمريكية.

  • Ausrüster der Bundesliga 16/17 RB Leipzig - Ralf Rangnick - Red Bull

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    ستة أندية في الدوري الألماني ترتبط بعقد شراكة مع شركة نايكي. من بين هؤلاء الوافد الجديد على البوندسليغا نادي إر بي لا يبتسيغ.

  • Ausrüster der Bundesliga 16/17 SV Werder Bremen - Wiesenhof

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    أندية فيردر بريمن وأينتراخت فرانكفورت وأوغسبورغ بالإضافة إلى نادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين ترتبط بدورها بعقود شراكة مع شركة نايكي الأمريكية.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    نايكي تزود أيضا فريق فولفسبورغ بكل ما يحتاجه من لوازم رياضية. الشركة الأمريكية تمني النفس بأن ينجح فولفسبورغ في العودة للمنافسة في إحدى المنافسات الأوروبية، بعدما أخفق في ذلك الموسم الماضي.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    مهما كان اسم الشركة التي تزود أندية الدوري الألماني باللوازم الرياضية، فإن الأندية تتوقع منها ملابس رياضية عالية الجودة. فتمزق القمصان الرياضية خلال المباريات مثلا يضع الشركة والنادي على السواء في حرج.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    اختار نادي فرايبورغ العائد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) أن يرتبط بعقد شراكة مع شركة هومل (Hummel) الدنماركية.

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    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    صحيح أن شركات أديداس وبوما ونايكي تستحوذ على نصيب الأسد في صفقات تزويد أندية الدوري الألماني باللوازم الرياضية، لكن هناك شركات صغيرة واعدة استطاعت أن تأخذ نصيبها في هذه السوق، كما هو الشأن بالنسبة لشركة جاكو التي ترتبط بعقد شراكة مع نادي باير ليفركوزن ودارمشتات.

  • Ausrüster der Bundesliga 16/17 1. FC Köln

    الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

    شركة إيريما (Erima) التي تزود لاعبي نادي كولونيا بالملابس الرياضية تنتمي أيضا إلى عينة الشركات الصغيرة.

    الكاتب: ديرك كاوفمان/ع.ش


مختارات

الدوري الألماني ـ ساحة معركة لشركات صناعة اللوازم الرياضية

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