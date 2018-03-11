لايبزيغ يحقق فوزاً تاريخياً على بايرن في الدوري الألماني | عالم الرياضة | DW | 18.03.2018

سجل فريق ريد بول لايبزيغ انتصاراً تاريخياً على ضيفه بايرن ميونيخ، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام الفريق البافاري، إلى فوز ثمين ومستحق 2 / 1 اليوم الأحد (18 مارس/ آذار) في ختام مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وبذلك كسر لايبزيغ سجل بايرن الخالي من الهزائم في الدوري الألماني في الشهور الأربعة الماضية، حيث تعود خسارته الثانية هذا الموسم إلى شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

افتتح بايرن التسجيل عن طريق ساندرو فاغنر في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل الغيني نابي كيتا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وفي الشوط الثاني، أضاف (البديل) تيمو فيرنر الهدف الثاني لفريق لايبزيغ في الدقيقة 56، ليقود فريقه لوضع حد لسلسلة هزائمه أمام بايرن التي دامت طوال مبارياتهما الأربع السابقة التي جمعت بينهما في مختلف المسابقات.

ساندرو فاغنر يحتفل مع زملائه بهدف بايرن في لايبزيغ قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة ويلحقون ببايرن الهزيمة

ورغم الهزيمة، ظل بايرن، في موقعه بصدارة المسابقة برصيد 66 نقطة، بفارق 17 نقطة أمام أقرب ملاحقيه شالكه، ليبقى بحاجة للحصول على خمس نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية بالبطولة، من أجل الاحتفاظ باللقب رسميا للموسم السادس على التوالي، دون النظر لباقي نتائج منافسيه.

وفي المقابل، ارتفع رصيد لايبزيغ إلى 43 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين فقط خلف اينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

باتشواي يخطف الفوز لدورتموند

وفي مباراة سبقت مباراة بايرن مع لايبزيغ واصل المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي تألقه وقاد فريقه بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ضيفه هانوفر 1- صفر والاستمرار في مزاحمة جاره شالكه على الوصافة. وسجل باتشواي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 مستغلا كرة من ركلة ركنية انبرى لها الدولي اندريه شورله وتابعها الأول بيمناه داخل مرمى هانوفر. وبذلك عزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف شالكه الثاني، والذي كان تغلب على مضيفه فولفسبورغ بالنتيجة ذاتها السبت.

باتشواي يحول ركنية شورله داخل شباك هانوفر ويخطف الفوز لبوروسيا دورتموند

كولونيا يترك المركز الأخير لهامبورغ

وتخلص كولونيا من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه باير ليفركوزن 2- صفر على ملعب "راين إينرغي" اليوم الأحد أيضاً. وبكر كولونيا، الذي كان حطم جميع الأرقام السلبية في بداية الموسم عندما جمع 3 نقاط فقط في مبارياته الـ 16 الأولى، بالتسجيل عبر الياباني يويا أوساكا في الدقيقة التاسعة. وأضاف سايمون تسولر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وهذا هو الفوز الخامس لكولونيا هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده إلى 20 نقطة صاعداً إلى المركز السابع عشر قبل الأخير وتاركا المركز الأخير لهامبورغ الذي كان خسر أمام ضيفه هرتا برلين 1-2 السبت وبات قريبا جداً من الهبوط الى الدرجة الثانية للمرة الاولى في تاريخه.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)