لاعب بايرن ميونيخ مارتينيز يحذر من الاستهانة بفريق أشبيلية

يعتبر أشبيلية من الفرق الأضعف المتبقية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن تعادله المثير 2-2 في الدوري الاسباني الليلة الماضية مع ضيفه برشلونة المتصدر جاء بمثابة تحذير لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا والذي سيواجهه في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال الثلاثاء المقبل.

واقترب الفريق الأندلسي من أن يصبح أول فريق يهزم برشلونة في الدوري المحلي ودوري الأبطال هذا الموسم قبل أن تهتز شباكه مرتين عن طريق لويس سواريز والبديل ليونيل ميسي في غضون دقيقة واحدة. وأشاد فينشنزو مونتيلا مدرب أشبيلية بأداء لاعبيه رغم شعوره بالإحباط لعدم الفوز ومن ثم الحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ضيفه بطل ألمانيا.

وقال المدرب الايطالي الذي تأهل فريقه لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على مانشستر يونايتد الانجليزي "الليلة سأنام جيدا.. أنا فخور بفريقي وبالروح التي ظهر بها لكن علينا تقديم أداء أفضل والعمل على التهديف عندما تتاح لنا الفرصة لذلك. سنحت لنا فرص لحسم الفوز وللأسف لم نفعل".

من جهته قال خافي مارتينيز لاعب خط وسط بايرن إن على الفريق، الذي يحل بايرن ضيفا على أشبيلية غدا الثلاثاء، الكفاح وتقديم أفضل ما لديه من أجل تجاوز عقبة أشبيلية الإسباني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح مارتينيز لشبكة "إي.إس.بي.إن" نشرتها اليوم الاثنين "ربما يعتقد الناس أنه (أشبيلية) ليس بكفاءة فرق مثل برشلونة وريال مدريد، ولكنني لا أتفق مع ذلك.. لو لم نظهر بأفضل مستوياتنا، قد يتغلبوا علينا."

وكان أشبيلية قد صعد إلى دور الثمانية بالفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.

وبين لاعب خط الوسط في بايرن إن ما حققه أشبيلية في دور الستة عشر يشكل "مثالا جيدا" لما يمكن أن يحدث، وأضاف "أعتقد أن اشبيلية كان جديرا بالفوز في المباراتين، في أشبيلية ومانشستر."

وتحدث الإسباني الدولي مارتينيز عن تتويج أشبيلية بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية في 2014 و2015 و2016 ، مشيدا بقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط التي تحملها المباريات الدولية المهمة. وقال مارتينيز "يعرفون كيفية التعامل مع المباريات المهمة وكيفية تجاوزها."

ع.أ.ج/ م س (د ب أ، رويترز)