لاعب بايرن ميونيخ مارتينيز يحذر من الاستهانة بفريق أشبيلية

يعتبر أشبيلية من الفرق الأضعف المتبقية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن تعادله المثير 2-2 في الدوري الاسباني الليلة الماضية مع ضيفه برشلونة المتصدر جاء بمثابة تحذير لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا والذي سيواجهه في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال الثلاثاء المقبل.
واقترب الفريق الأندلسي من أن يصبح أول فريق يهزم برشلونة في الدوري المحلي ودوري الأبطال هذا الموسم قبل أن تهتز شباكه مرتين عن طريق لويس سواريز والبديل ليونيل ميسي في غضون دقيقة واحدة. وأشاد فينشنزو مونتيلا مدرب أشبيلية بأداء لاعبيه رغم شعوره بالإحباط لعدم الفوز ومن ثم الحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ضيفه بطل ألمانيا.
وقال المدرب الايطالي الذي تأهل فريقه لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على مانشستر يونايتد الانجليزي "الليلة سأنام جيدا.. أنا فخور بفريقي وبالروح التي ظهر بها لكن علينا تقديم أداء أفضل والعمل على التهديف عندما تتاح لنا الفرصة لذلك. سنحت لنا فرص لحسم الفوز وللأسف لم نفعل".
من جهته قال خافي مارتينيز لاعب خط وسط بايرن إن على الفريق، الذي يحل بايرن ضيفا على أشبيلية غدا الثلاثاء، الكفاح وتقديم أفضل ما لديه من أجل تجاوز عقبة أشبيلية الإسباني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وصرح مارتينيز لشبكة "إي.إس.بي.إن" نشرتها اليوم الاثنين "ربما يعتقد الناس أنه (أشبيلية) ليس بكفاءة فرق مثل برشلونة وريال مدريد، ولكنني لا أتفق مع ذلك.. لو لم نظهر بأفضل مستوياتنا، قد يتغلبوا علينا."
وكان أشبيلية قد صعد إلى دور الثمانية بالفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر.
وبين لاعب خط الوسط في بايرن إن ما حققه أشبيلية في دور الستة عشر يشكل "مثالا جيدا" لما يمكن أن يحدث، وأضاف "أعتقد أن اشبيلية كان جديرا بالفوز في المباراتين، في أشبيلية ومانشستر."
وتحدث الإسباني الدولي مارتينيز عن تتويج أشبيلية بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية في 2014 و2015 و2016 ، مشيدا بقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط التي تحملها المباريات الدولية المهمة. وقال مارتينيز "يعرفون كيفية التعامل مع المباريات المهمة وكيفية تجاوزها."
ع.أ.ج/ م س (د ب أ، رويترز)
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
حتى الآن حقق بايرن ميونيخ الفوز 8 مرات في الدوري الألماني بنتيجة 7- صفر. وكانت أول مرة يحقق فيها تلك النتيجة عندما فاز على كولونيا في 15 مايو/ أيار 1971 في المرحلة الـ 31 من منافسات الدوري الألماني. وفي ذلك الموسم تساوى بايرن في النقاط مع بوروسيا مونشغلادباخ، الذي حصل على لقب البطولة.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
الفوز بنتيجة سبعة أهداف نظيفة حققها بايرن للمرة الثانية أمام فريق "روت-فايس أوبرهاوزن" وكان ذلك في 19 فبراير/ شباط 1972. وللأسطورة غيرد مولر فضل كبير في هذا الفوز، إذ سجل 5 أهداف من السبعة. وساهم القيصر بيكنباور بصنع خمسة منها. وآنذاك كان الراحل أودو لاتيك مدربا لبايرن ميونخ.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
فوز آخر لبايرن على أرضه بنتيجة سبعة أهداف نظيفة جاء في 6 فبراير/ شباط 1982. مهرجان الأهداف، الذي أقامه بايرن آنذاك كان أمام فريق فورتونا دوسلدورف. ثلاثة من هذه الأهداف كانت من توقيع اللاعب كورت نيدرماير. ومع ذلك لم يتمكن بايرن من الحصول على اللقب، الذي كان من نصيب هامبورغ.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في المرحلة الـ 15 من منافسات الدوري الألماني لموسم 1990/ 1991 فاز بايرن ميونيخ على أرضه بسبعة أهداف نظيفة، وكان ذلك الفوز على فريق فاتنشايد. ويرجع الفضل في هذه النتيجة إلى الدنماركي بريان لاودروب، إذ سجل هدفين وصنع ثلاثة. أما الانتصارات الأخرى لبايرن بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، فكانت أمام بريمن مرتين عام 1980 و2013. وأمام هانوفر عام 2010 وفرايبورغ عام 2011.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
أما الفوز بثمانية أهداف فقد احتفل به بايرن على أرضه أمام فريق شالكه. حيث فاز الفريق البافاري بنتيجة 1/8، وكان ذلك في 9 أبريل/ نيسان 1988. الأسطورة لوتار ماتيوس سجل ثلاثة من أهداف بايرن الثمانية، علما بأن شالكه كان متقدما في البداية بهدف سجله ماتياس شيبر.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في الموسم الماضي من الدوري الألماني فاز بايرن بنتيجة تاريخية على فريق هامبورغ. كان ذلك في 14 فبراير/ شباط 2015. وكانت نتيجة الفوز الساحق هي 8/ صفر. ستة من هذه الأهداف سجلها كلا من آريين روبين وتوماس مولر وماريو غوتزه، إذ سجل كل واحد منهم هدفين. وكان هذا الفوز هو الأعلى في موسم 2014/ 2015.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
لم يكن الموسم الكروي الماضي (2014 /2015 ) هو الوحيد الذي اكتسح فيه بايرن ضيفه هامبورغ، ففي 30 مارس/ آذار 2013، فاز بايرن بنتيجة 2/9. أربعة من أهداف بايرن كانت بتوقيع كلاوديو بيزارو، أفضل هداف أجنبي في تاريخ البوندسليغا. أما هدفا هامبورغ، فحققهما جيفري بروما وهايكو فيسترمان.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في 10 سبتمبر/ أيلول 1976 لم يكن بايرن ميونخ من أفضل الفرق المنافسة في البوندسليغا، رغم ذلك تمكن من تحقيق نصر ساحق على فريق تنس بروسيا برلين، إذ هزمه بنتيجة 9/ صفر. خمسة من هذه الأهداف كانت من توقيع الأسطورة غيرد مولر، الذي سجل 28 هدفا خلال 25 مباراة شارك فيها في ذلك الموسم.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
ويتقاسم فريق "أوفنباخ كيكرز" مع فريق "تنس بوروسيا برلين" المرتبة الثانية في قائمة أعلى فوز حققه بايرن في مسيرته الكروية. ففي 13 مارس/ آذار1984، فاز بايرن ميونخ على ضيفه "أوفنباخ كيكرز" بتسعة أهداف نظيفة.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
أما المرتبة الأولى في قائمة أعلى فوز حققه البايرن في مسيرته الكروية، فتعود إلى فريق بوروسيا دورتموند. ففي موسم 1971/ 1972 وتحديدا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، فاز بايرن ميونيخ على ضيفه دورتموند بنتيجة ساحقة (1/11)، علما بأن دورتموند هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية ذلك الموسم.
الكاتب: دالين صلاحية