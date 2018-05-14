 لاجئو لبنان القدامى والجدد.. وقدرات دولة الأرز الضعيفة | سياسة واقتصاد | DW | 22.05.2018
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سياسة واقتصاد

لاجئو لبنان القدامى والجدد.. وقدرات دولة الأرز الضعيفة

رغم صغر مساحته وتواضع موارده وبستة ملايين نسمة عدد سكانه، كان لبنان بلد لجوء ومنذ عام 1948، عندما احتضن أوائل اللاجئين الفلسطينيين، ثم أضيف إليهم لاجئو سوريا. كل شيء بات ضيقا إلا الاستياء فهو يزاد يوما بعد يوم.

Libanon Gemeindezentrum Shabriha (DW/D. Hodali)

مركز البلدية شبريحا ـ أطفال لاجئون

المسافة من بيروت إلى صور في جنوب لبنان هي حوالي 75 كلم. ويقود الطريق على ضفاف الساحل البحري وبجوار أشجار النخيل ومزارع كبيرة للفواكه. وقبل الوصول إلى وسط المدينة في صور ببضع كيلومترات بعيدا عن المنظر الجميل تقع شبريحا، مجمع سكني غير رسمي للاجئين فلسطينيين في لبنان. والطريق إلى هناك وعر، وعلى هامش الطريق تتناثر الأزبال. وعندما يكون الجو ممطرا تغمر المياه بعض الطرقات. ولا يتعذر رؤية مركز البلدية مع ساحة الرياضة واللعب. هناك يتم تقديم دروس الإغاثة الأولية ودروس الكومبيوتر وورش عمل ثقافي مختلفة. والمبنى محاط بسياج.

ويمكن سماع أصوات الأطفال من بعيد: فبعضهم ينبسط بسباق الكيس في الوقت الذي يجلس فيه الآباء في الظل ويدردشون. وبعض الشبان والبنات يتدربون معا ضمن فريق كرة القدم الجديد. "آتي بسرور إلى هنا. هنا نحن متضامنين"، تقول بنت في الحادية عشرة من عمرها وتعود جريا إلى الفريق.

ومركز البلدية أصبح مكانا للقاء: هناك يجتمع فلسطينيون من لبنان وفلسطينيون وسوريون هربوا من سوريا ولبنانيون. وليس عاديا أن يجلسوا جميعا مع بعضهم البعض. "عندما جئنا قبل ست سنوات من سوريا، شعرنا طويلا بأننا غرباء"، تقول سيدة شابة ترفض الكشف عن اسمها. "ولكن الوضع يتحسن ببطيء".

شبريحا هي واحدة من المجمعات السكنية غير الرسمية الـ 42 الموجودة خارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المعترف بها في لبنان. وعاش اللاجئون الفلسطينيون الذين يصل عددهم إلى نحو 2800 شخصا طويلا فيما بينهم، واليوم يحتضن المكان الصغير ضعف عدد هؤلاء السكان. والكثير من اللاجئين السوريين، غالبا من أصول فلسطينية انضموا إليهم، لأن سعر الإيجار منخفض. والكثير منهم نجوا من حي اليرموك بالقرب من دمشق الذي تعرض سكانه طوال شهور للتجويع من قبل الجيش السوري والترهيب من قبل تنظيم "داعش".

Libanon Gemeindezentrum Shabriha (DW/D. Hodali)

مركز البلدية شبريحا ـ اطفال يتدربون

لاجئون يساعدون لاجئين

"عندما وصل الناس من سوريا إلى شبريحا، كان السكان مستعدين لتقديم المساعدة"، تقول فادية دهشة، مديرة أحد المشاريع التنموية في منظمة Popular Aid for Relief and Development. هذه المنظمة غير الحكومية تنظم الكثير من ورشات العمل في مركز البلدية الذي تم تأسيسه ببرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بدعم مالي من ألمانيا واليابان. "الناس هنا تذكروا النكبة، تلك الكارثة التي حصلت قبل 70 عاما عندما هُجروا أو أُجبروا على الهرب من فلسطين"، تقول السيدة. واللاجئون القدامى ساعدوا لاجئين جدد.

وفي جميع المناطق تقريبا في لبنان حيث استقر لاجئون فلسطينيون كان مجال السكن محدودا، وفي الغالب متدهورا. وهكذا هي عليه الحال في شبريحا. لكن السكان في شبريحا تضامنوا، وتقاسموا ما يمكن تقسيمه فيما بينهم، تقول فادية دهشة.

وفي الوقت الذي تخضع فيه مخيمات اللاجئين الفلسطينية الرسمية في لبنان لهيئة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين من فلسطين ( أونروا)، تبقى التجمعات السكنية غير الرسمية متصلة بالبلديات اللبنانية حيث يحق للأنروا ضمان التعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين.

لا وجود للعمل والسكن والكهرباء ونقل الأزبال

وتدفق السكان الجدد لم يدفع البلدية اللبنانية المسؤولة في العباسية إلى الاستثمار في البنية التحتية في شبريحا. وهذه ليست حالة وحيدة: فمن جهة البلديات لا تتوفر على ما يكفي من المال. ومن جهة أخرى لا يتوقع سياسيون الحصول على أصوات ناخبين من اللاجئين، لأنه لا يحق لهم الانتخاب، كما تقول شيراز موجالي. " كما أن البلديات لا تريد تقوية الطابع غير الرسمي للتجمعات السكنية".

Libanon Gemeindezentrum Shabriha (DW/D. Hodali)

وبما أن هناك نقصا في كثير من الأشياء، فإن المنافسة على أماكن السكن ومواطن العمل نشأت بين اللاجئين. وعلى هذا النحو لجأ أرباب العمل مجال فجأة إلى التقليص من رواتب العمال اليوميين. والبنية التحتية المجهدة للمكان عانت أكثر تحت العدد المتزايد للسكان. وتزايدت كميات الأزبال التي لا ينقلها أحد، وقلً التيار الكهربائي وضاق مجال السكن. فقط الاستياء هو الذي زاد.

وضع الفلسطينيين في لبنان كان أصلا قبل الحرب السورية سيئا. وحقوقهم إلى اليوم ماتزال محدودة رغم أنهم يعيشون في الجيل الثالث والرابع في لبنان. فهم يتوارثون وضع اللجوء ولا يحق لهم ملكية الأرض أو العقار. والمهن الأكاديمية مثل الطبيب والمحامي أو المهندس لا يحق لهم مزاولتها، وإذا كان لهم عمل، فهم لا يحصلون إلا على أجر يقل عما يتلقاه اللبنانيون. وحتى السوريين لا يحق لهم ممارسة عدة مهن في لبنان، وهم كبش فداء لكل ما هو سلبي في لبنان.

فلسطينيون في لبنان ـ بدون حقوق ومنسيون

بسبب تدفق اللاجئين السوريين يشعر الكثير من الفلسطينيين بمزيد من الإهمال. فانتباه العالم يتوجه صوب اللاجئين من سوريا، كما يشكو العديد من الفلسطينيين. واضح أن السوريين يمرون حاليا بأوقات عصيبة، إلا أنه بإمكانهم العودة يوما ما إلى ووطنهم، وذلك غير ممكن بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين لا يحق لهم حتى زيارة وطنهم. وعوض ذلك يتم مطالبتهم بتقاسم القليل الذي يملكونه.

واقترحت هيئة غوث اللاجئين عدة مرات إقامة معسكرات إيواء للاجئين السوريين، إلا أن الحكومة في بيروت عارضت ذلك في كل مرة. فهي لا تريد إيجاد بنية ثابتة لمزيد من اللاجئين ـ وهي مجهدة. وطبقا لأرقام رسمية يعيش في لبنان 450.000 فلسطيني وأكثر من 1.5 مليون سوري في بلد يضم نحو أكثر من ستة ملايين نسمة. ولمواجهة هذا الوضع السيء يعمل برنامج التنمية للأمم المتحدة منذ 2013 على تحسين ظروف العيش في التجمعات السكنية غير الرسمية، مثل ما هو الحال في شبريحا. ويعيش 75.000 فلسطيني في لبنان في أحياء غير رسمية، يًضاف إليهم 30.000 فلسطيني من سوريا و 5000 سوري.

غرباء يتحولون إلى أصدقاء

ومركز البلدية في شبريحا هو آخر مشروع لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة. لقد تم إقناع البلدية اللبنانية بوضع قطعة أرض رهن التصرف. وفي ورشات العمل لمركز البلدية يمكن أن يتعارف الناس. وتقول فادية دهشة بأن "ذلك يخلق أجواء التقارب ويقضي على الأحكام المسبقة". وأحيانا تتبادل النساء وصفات طبخ، وتتحدثن عن حياتهن. وإذا تقابل الأطفال خارج مركز البلدية، فهم يرون في الآخر فقط صديق الفريق الكروي: "وكل شيء آخر لا قيمة له".

ديانا هودالي/  م.أ.م

  • Libanon Rashid Karami, Pierre Gemayel, Hussein Oweini, Raymond Edde (picture-alliance/AP Images/K. Strumpf)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    1- عائلة الجميل

    كان يتزعم مناطق لبنان قبل استقلاله العديد من العائلات الإقطاعية والتي تولّى بعض أفرادها قيادة البلاد بعد الاستقلال. وقد أصبح رجالات الاستقلال بذرة لعائلات سياسية مازالت تلعب دوراً في القرار السياسي حتى الآن. من أولئك الرجالات بيير الجميل (على يسار الصورة في الصف الأول) وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي.

  • Anti-syrischer Minister Gemayel im Libanon getötet (picture-alliance/dpa/A. Amro)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    1-عائلة الجميل

    تولى نجله أمين الجميل رئاسة الجمهورية خلفاً لأخيه بشير الذي اغتيل قبل تسلم الرئاسة. دخل نجل أمين الجميل، بيير الجميل، البرلمان عام 2000، وتم اغتياله عام 2006، وجاء بعده أخوه سامي الذي دخل البرلمان عام 2009. الصورة تجمع أمين الجميل (على اليمين) ووالدته ونجله بيير الجميل الذي تم اغتياله.

  • Libanon Camille Chamoun (Gemeinfrei)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    2- عائلة شمعون

    كان كميل شمعون وزيراً في حكومة الاستقلال الأولى، وأصبح لاحقاً الرئيس الثاني بعد الاستقلال. أنشأ حزب «الوطنيين الأحرار» وترأسه حتى وفاته.

  • Libanon Plakat Bashir Gemayel (Getty Images/AFP/P. Baz)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    2- عائل شمعون

    ولى كميل شمعون ابنه داني قيادة الميليشيا المسلحة لـ"الأحرار"، وبعد اغتيال داني شمعون عام 1991، عاد نجله دوري شمعون إلى لبنان ليترأس الحزب. في أسفل الصورة ملصق لداني شمعون مع عائلته، وفوقها صورة لبشير الجميل الذي تم اغتياله قبل أن يستلم منصب رئاسة لبنان.

  • Libanon Suleiman Frangieh (Romanian Communism Online Photo Collection )

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    3-عائلة فرنجية:

    أنتخب سليمان فرنجية رئيساً للبنان عام 1970، وهو ابن حميد فرنجية الذي كان واحداً من رجالات الاستقلال. اغتيل ابن سليمان، النائب والوزير طوني فرنجية عام 1978 على يد ميليشيا "القوات اللبنانية".

  • Libanon Sleiman Frangieh (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    3- عائلة فرنجية

    بعد اغتيال طوني فرنجية، تولى نجله سليمان طوني فرنجية قيادة تيار المردة بعده، كما شغل عدة وزارات وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

  • Wahlkampf im Libanon (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    4- عائلة الحريري

    بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تولى ابنه سعد الحريري قيادة تيار المستقبل. ويشغل سعد الحريري منصب رئيس الوزراء اللبناني. وعمته بهية الحريري نائبة في البرلمان منذ عام 1992.

  • Libanon MP Tammam Salam (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    5-عائلة سلام:

    كان رئيس الوزراء الراحل صائب سلام أحد أهم رجال الدولة قبل الحرب الأهلية، وتولى رئاسة الحكومة في عهد 4 رؤساء لبنانيين. وبعد وفاته عام 2000 خلفه سياسياً ابنه تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني السابق.

  • Libanon Rashid Karami, Pierre Gemayel, Hussein Oweini, Raymond Edde (picture-alliance/AP Images/K. Strumpf)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    6-عائلة كرامي:

    كان عبدالحميد كرامي أحد رجال الاستقلال، وقد تولى ولداه رشيد وعمر منصب رئاسة الوزراء في 10 حكومات. أما حفيده فيصل عمر كرامي فشغل منصب وزير في حكومة نجيب ميقاتي 2011. في الصورة يظهر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامي (على اليمين) مع كل من حسين عويني وريموند أده وبيير الجميل.

  • Libanon 40. Todestag Kamal Jumblatt (picture-alliance/abaca/A. Safadi)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    7-عائلة جنبلاط: (دروز)

    ورث وليد جنبلاط زعامة طائفة الدروز الموحدين ورئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي عن والده الراحل كمال جنبلاط. في الصورة يظهر جنبلاط وهو على قبر والده في الذكرى الأربعين لاغتياله. وقد قلّد جنبلاط نجله تيمور الزعامة الدرزية عام 2017.

  • Libanon Beerdigung (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    8- عائلة أرسلان: (دروز)

    النائب والوزير السابق طلال أرسلان هو نجل النائب والوزير السابق عبد المجيد أرسلان الذي كان أحد رجالات الاستقلال.

  • Libanon 2006 | Hassan Nasrallah & Nabih Berri (picture-alliance/dpa/H. Ibrahim)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    9- عائلات شيعية (عائلة الأسعد وآل حمادة)

    لعبت بعض العوائل الشيعية دوراً بارزاً في لبنان قبل ظهور الحركات الشيعية مثل حركة أمل وحزب الله، والتي حجّمت دور تلك العائلات. إلا أن بعض أفرادها مايزالون يزاولون السياسة مثل رئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد، ابن رئيس مجلس النوّاب اللبناني السابق كامل الأسعد. بالإضافة إلى رئيس حركة قرار بعلبك – الهرمل علي صبري حمادة، ابن رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة.

    الكاتب: محي الدين حسين


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