لاجئون في ألمانيا شقوا طريق النجاح نحو الاندماج  

ما الذي شغل بال اللاجئين في ألمانيا وأثار قلقهم عام 2017؟

بقيت قضية اللاجئين الحدث الأكثر جدلاً في ألمانيا خلال عام 2017، حيث كانت مجال نقاش وتبادل للاتهامات بين المعارضة والحكومة، خاصة خلال الحملات الانتخابية للأحزاب. لكن ما هي أبرز القضايا التي شغلت بال اللاجئين؟