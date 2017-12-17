 لاجئون في ألمانيا شقوا طريق النجاح نحو الاندماج | أخبار | DW | 19.04.2018
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أخبار

لاجئون في ألمانيا شقوا طريق النجاح نحو الاندماج

كثيرون هم اللاجئون السوريون الذين تمكنوا في وقت وجيز من تحقيق النجاح في ألمانيا رغم الصعوبات، ليساهموا بذلك في تحسين صورة اللاجئ بألمانيا. نماذج للاجئين سوريين تمكنوا في مجالات مختلفة من الاندماج سريعا في مجتمعهم الجديد.
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لاجئون في ألمانيا شقوا طريق النجاح نحو الاندماج

     

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لاجئون في ألمانيا شقوا طريق النجاح نحو الاندماج  

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