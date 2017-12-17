لاجئون في ألمانيا شقوا طريق النجاح نحو الاندماج  

كثيرون هم اللاجئون السوريون الذين تمكنوا في وقت وجيز من تحقيق النجاح في ألمانيا رغم الصعوبات، ليساهموا بذلك في تحسين صورة اللاجئ بألمانيا. نماذج للاجئين سوريين تمكنوا في مجالات مختلفة من الاندماج سريعا في مجتمعهم الجديد.
إرسال
فيسبوك
تويتر
جوجل +
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط http://p.dw.com/p/2wMcL
من تكفل بمساعدة لاجئين سوريين في ألمانيا، عليه الآن إعادة المساعدات المالية التي حصل عليها اللاجئون من الجهات المسؤولة، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا. الكفلاء معرضون الآن لمواجهة أزمة مالية كبيرة.
بعد بحث استقصائي قامت به صحيفتان ألمانيتان عن وجود ثغرات أمنية في نظام اللجوء الألماني بخصوص حماية البيانات الشخصية لطالبي اللجوء واللاجئين، وبات المُلاحقون منهم يتخوفون من إمكانية تجسس مخابرات دول خارجية عليهم.
بقيت قضية اللاجئين الحدث الأكثر جدلاً في ألمانيا خلال عام 2017، حيث كانت مجال نقاش وتبادل للاتهامات بين المعارضة والحكومة، خاصة خلال الحملات الانتخابية للأحزاب. لكن ما هي أبرز القضايا التي شغلت بال اللاجئين؟
2018 DW |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول