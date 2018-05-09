لأنها امرأة.. مقص الرقابة الإيرانية يطال حكمة كرة قدم ألمانية!

"لقد كانت مباراة متعبة لسادة الرقابة في إيران"، هكذا كتبت مراسلة التلفزيون الألماني"ARD"، ناتالي أميري على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وتقصد ناتالي بتغريدتها هذه مباراة كرة قدم برسم الدوري الألماني "البوندسليغا"، جمعت بين فريقي كولونيا وبايرن ميونيخ نهاية الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز بطل ألمانيا بـ3-1.

وقادت الحكمة الألمانية يبيانا شتاينهاوس (39 عاما) اللقاء، بيد أن قناة إيرانية بثت اللقاء، كانت تعمد إلى نقل صور لملعب المباراة والجماهير بدلا من صور لحكمة اللقاء شتاينهاوس، إذ يبدو أن بعض المسؤولين في إيران لا يرغبون في أن ترى جماهير كرة القدم في هذا البلد، امرأة تقود مباريات الساحرة المستديرة.

وتُعد يبيانا شتاينهاوس أول حكمة تقود مباراة ضمن بطولات النخبة الأوروبية، إذ قادت في العاشر من أيلول/سبتمبر 2017 مباراة برسم المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم، بين فريقي هرتا برلين وفيردر بريمن (انتهت بالتعادل 1-1). ومنذ بداية الموسم الكروي الحالي تقود شتاينهاوس مباريات "البوندسليغا".

منع الإيرانيات من دخول الملاعب

وتمنع إيران منذ قرابة 40 سنة على النساء دخول ملاعب كرة القدم، غير أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن، عقب زيارة قام بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيرفع قريبا الحظر المفروض على النساء. كما أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحمان فضلي، أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على دخول النساء لملاعب كرة القدم.

في المقابل، رفضت السلطات الدينية في إيران مقترح وزير الرياضة بتخصيص منصات عائلية في الملعب، للنساء من أجل مشاهدة مباريات كرة القدم.

وتؤكد بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض النساء في إيران ترتدين ملابس رجالية في محاولة لدخول ملاعب كرة القدم، إذ ألقي القبض مؤخرا على 35 امرأة متنكرة في زي الرجال في مباراة كروية بالدوري الإيراني.

DW/ ر.م/ع.ج.م