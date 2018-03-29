كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟  

أعلنت الحكومة الألمانية عن إطلاق برنامج "العودة الطوعية" لمن تقدموا بطلبات لجوء. DW عربية استطلعت رأي مهاجرين وطالبي لجوء عرب حول البرنامج الجديد.
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لا تخفي الحكومة الألمانية انزاعجها من ارتفاع رقم الأجانب الذين لا يملكون تصريحات بالإقامة، لذلك لجأت إلى "العودة الطوعية" بعد الفشل الواضح في ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم. غير أن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة.
في خطوة جديدة لتحفيز اللاجئين على العودة طوعية إلى بلادهم، تسعى الحكومة الألمانية إلى تخصيص مشروع جديد بقيمة 500 مليون يورو لدعم العودة الطوعية، لكن برنامج المساعدات لن يكون على شكل شيكات مالية فحسب.
حلت الذكرى السابعة لبداية الاحتجاجات ضد نظام الأسد بسوريا. وقام مؤخرا وفد من حزب البديل الألماني بزيارة سوريا، لأخذ انطباع عن الأوضاع الأمنية هناك. وقال عضو بالحزب إنه يعتقد في إمكانية إعادة لاجئين من ألمانيا إلى دمشق.
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