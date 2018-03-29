 كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 29.03.2018
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سياسة واقتصاد

كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟

أعلنت الحكومة الألمانية عن إطلاق برنامج "العودة الطوعية" لمن تقدموا بطلبات لجوء. DW عربية استطلعت رأي مهاجرين وطالبي لجوء عرب حول البرنامج الجديد.
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كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟

                 

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كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟  

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