كيف يحصل الطلبة الأجانب على السكن في ألمانيا؟

تشكل عملية البحث عن سكن مناسب السعر وقريب من أماكن الدراسة ، أحد أكبر التحديات التي تواجه الطلبة الأجانب الراغبين في بدء دراستهم الجامعية في ألمانيا. ويؤجل الكثير من هؤلاء الطلبة عملية البحث هذه إلى حين حصولهم على القبول الجامعي و الوصول إلى ألمانيا. غير أنه يفضل البدء في البحث عن سكن فور الحصول على القبول الجامعي وقبل مغادرة الطالب وطنه الأم. وتعد المدن الجامعية، خيار البحث الأول لدى الطلبة الأجانب عند بحثهم عن السكن، ويأتي بعد ذلك خيار السكن المشرك أو السكن الخاص. وتقدم دوائر شؤون الطلبة والمكاتب الدولية التابعة للجامعات الألمانية بعض المساعدات للطلبة خلال رحلة بحثهم عن السكن.

السكن الجامعي

يتمتع السكن الجامعي بشعبية كبيرة بين أوساط الطلبة الأجانب بسبب ميزاته العديدة، ويبرز من بينها التكلفة المناسبة وفرصة الاحتكاك بالطلبة الألمان بشكل يساعد على تحسين مستوى اللغة والتعرف على الثقافة الألمانية وثقافات أخرى من مختلف أنحاء العالم. وهنا تمنح طبيعة السكن داخل المدن الجامعية الطلبة فرصة تقاسم المطبخ وأمكنة أخرى. ويبلغ متوسط تكلفة الغرفة داخل السكن الجامعي حوالي 234 يورو شهرياً، بحسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD)، غير أنه ليس من السهل دائماً العثور على غرفة داخل المدن الجامعية، لأن عدد الطلبة الذين يرغبون بها يفوق عدد الغرف المتاحة.

لوحات الإعلانات في الجامعة وسيلة عملية للطلاب الباحثين عن سكن

يرفع البدء بالبحث عن شقة داخل السكن الجامعي في وقت مبكر حظوظ الطالب في الحصول على السكن المطلوب. ويقدم المكتب الدولي التابع للجامعة بعض المساعدات للطلبة الأجانب خلال بحثهم عن الغرفة اللازمة في المدن الجامعية. وهنا يحتاج الطالب إلى تقديم طلب سكن إلى دائرة شؤون الطلبة في الجامعة المعنية.

ويقدم موقع الخدمات الطلابية/ studentenwerke.de لائحة تتضمن دوائر شؤون الطلبة التابعة لمختلف الجامعات الألمانية، بالإضافة إلى خدمة البحث عن سكن عبر ها الموقع خاص بذلك وهو Wohnheimfinder، ويقدم موقع البحث هذا معلومات عن مختلف المدن الجامعية في ألمانيا، كما يمكن للطالب من خلاله تقديم طلبه لدى دائرة شؤون الطلبة بالجامعة المعنية. بالإضافة إلى هذا تقدم الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي/ DAAD الخدمة نفسها من خلال قاعدة بيانات واسعة تشمل جميع المدن الجامعية في ألمانيا وعناوينها ومعلومات تهم الطلبة حول كيفية تقديم طلب السكن.

السكن المشترك

خيار السكن مقابل تقديم المساعدة لكبار السن قد يكون الحل للطالب الجامعي

نظراً لارتفاع الطلب على السكن داخل المدن الجامعية، يلجأ الكثير من الطلبة إلى خيار السكن المشترك والمعرف باللغة الألمانية باسم Wohngemeinschaft، ويكون هذا النوع من السكن عبارة عن شقة مشتركة بين مجموعة من الطلبة، حيث يعيش كل منهم في غرفة خاصة به على أن يكون المطبخ والحمام للاستخدام المشترك. كما يتم تقاسم الإيجار والفواتير الأخرى مثل فواتير الكهرباء وخدمة الانترنت.

وبخلاف خيار السكن الجامعي، لا يستطيع الطالب تقديم طلب الحصول على سكن مشترك قبل وصوله إلى ألمانيا، غير أن بإمكانه البحث عن الشقة وتخطيط مواعيد معاينتها قبل ذلك. ويمكن للطالب نشر إعلان البحث عن سكن على لوحات الإعلانات في الجامعة أو على مواقع متخصصة. وتقدم دوائر شؤون الطلبة في الجامعات بوابات خاصة بالإعلانات على مواقعها الإلكترونية. ويحظى السكن المشترك بشعبية كبيرة في أوساط الطلبة ، حيث يعتمد حوالي 30 بالمائة منهم عليه، ويبلغ متوسط إيجار الغرفة حوالي 280 يورو شهريا حسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي/ DAAD.

www.studentenwerke.de.

السكن الخاص

أما الخيار الآخر فهو السكن الخاص الذي يمنح الطالب خصوصية أكبر، لكنه يعد الخيار الأعلى تكلفة مقارنة بالسكن داخل المدن الجامعية والسكن المشترك. وحسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي/ DAAD فإن تكلفة الغرفة لا تقل عن 357 يورو شهرياً. ويمكن للطالب البحث عن السكن الخاص عن طريق الصحف المحلية و إعلانات الإنترنت وكذلك المنصات الإلكترونية المختلفة مثل immonet و Immowelt. وتوفر منصات البحث هذه الكثير من الوقت على الطلبة خلال عملية البحث عن السكن.

طرق أخرى للحصول على سكن في ألمانيا

في حالة وصول الطالب إلى ألمانيا وتعثره في إيجاد السكن المشترك أو الخاص، فإن لديه فرصة للحصول على سكن بسعر مناسب لبضعة أيام عن طريق دوائر شؤون الطلبة أو بعض المؤسسات الكنسية. ويمكن للطلبة الحصول على غرفة في بيت ضيافة خاص أو فندق صغير يسمى بيت الشباب من خلال الموقع الإلكتروني Jugendherberge.

إضافة إلى ذلك هناك أيضاً خيار آخر أمام الطلبة الأجانب، وهو خيار السكن مقابل تقديم المساعدة والذي يسمى بالألمانية „Wohnen für Hilfe"، وهذا الخيار عادة ما يقدم من قبل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين هم بحاجة إلى المساعدة داخل منازلهم مقابل تأجير غرفة للطلبة. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات والشواغر حول هذا النوع من السكن عن طريق الموقع الإلكتروني www.wohnenfuerhilfe.info.

إيمان ملوك