كيف يحصل الطلاب الأجانب على معونة السكن في ألمانيا؟

معونة السكن والمعروفة بالألمانية بـ Wohngeld هي إعانة مالية تمنحها الحكومة الألمانية لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض في تكاليف السكن. وينظم قانون إعانة السكن والقانون الاجتماعي شروط الحصول على هذه المعونة. كما أن الحصول على معونة السكن Wohngeld لا يشترط امتلاك الجنسية الألمانية، ما يعني أنه يحق للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي والمقيمين بشكل قانوني في ألمانيا أيضاً تقديم طلب الحصول على معونة السكن، بشرط الحصول على تصريح صالح بالإقامة في ألمانيا، بحسب الموقع الإلكتروني www.wohngeld.org.

لكن يبقى من الصعب على الطلاب الحصول على هذه المعونة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية.

"بافوغ/ BAFِG"..العامل الحاسم

الأحقية في الحصول على القرض الطلابي BAFِG هي العامل الحاسم أيضا في الحصول على معونة السكن Wohngeld بالنسبة للطلبة في ألمانيا. فالطالب الحاصل على BAFِG لا يسمح له بالحصول على معونة السكن، بحسب قانون إعانة السكن WoGG. وذلك لأن القرض الطلابي BAFِG يتضمن جزء مخصص لإعانة الطالب على مصاريف السكن في ألمانيا.

متى يحق للطلاب الحصول على معونة السكن؟

يحق للطلاب في ألمانيا الحصول على معونة السكن Wohngeld في حالة سقوط أحقيتهم في الحصول على القرض الطلابي BAFِG. وحدد الموقع الإلكتروني www.wohngeld.org الحالات لا يحصل فيها الطلاب على BAFِG وهي كالتالي:

ـ تجاوز السن المحدد وهو30 سنة (برامج الماستر 35 سنة).

ـ التغيير المتأخر للتخصص الدراسي دون وجود "سبب مهم" بعد الفصل الدراسي الرابع.

ـ عدم تحقيق التحصيل الدراسي المطلوب في الوقت المحدد لذلك بدون وجود أسباب معترف بها قانونياً.

ـ تجاوز الحد الأقصى لإنهاء الدراسة دون وجود سبب معترف به قانونياً.

ـ قضاء فصل دراسي كإجازة والمعروف بـ Urlaubssemester.

ـ الالتحاق بمؤسسة تعليمية غير معترف بها من قبل الدولة، مثل المدارس الخاصة.

ـ الدراسة بشكل جزئي فقط، لأن التمويل يتطلب الدراسة بشكل مكثف.

ـ الحصول على الإعانات مثل المنح الدراسية المقدمة من صندوق دعم المتفوقين، حيث أن هذه الإعانات تحل محل BAFِG.

ـ وجود دراسة ثانية والتي تعرف بالألمانية بـ Zweitstudium.

"بافوك/ BAFِG" يمثل العامل الحاسم في الحصول على معونة السكن للطلاب.

"بافوك/ BAFِG".. قرض بنكي مع فوائد

منذ الأول من كانون الثاني/ يناير من عام 2009 يحق للطلاب الذين يحصلون على القرض الطلابي "بافوك/ BAFِG" في صورة قرض بنكي كامل ويتوجب عليهم فيما بعد سداده مع الفوائد، التقدم بطلب الحصول على معونة السكن.

السكن المشترك Wohngemeinschaft

السكن المشترك قد يخول في بعض الحالات للطالب الحصول على معونة السكن، على سبيل المثال في حالة العيش مع الأطفال أو أفراد العائلة أو شريك الحياة، بشرط أن يكون أحد أفراد في السكن على الأقل، غير طالباً، ولا يتلقى إعانات اجتماعية أخرى، حينها يمكن للطالب التقدم بطلب للحصول على معونة السكن. وقد شهدت معونة السكن زيادة في مبلغها اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير عام 2016. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول طلب الحصول على معونة السكن للطلاب المقيمين داخل السكن المشترك في ألمانيا، يمكن زيارة موقع www.studis-online.de.

كيف يتم تقديم طلب الحصول على معونة السكن؟

تتطلب هذه العملية تقديم طلب إلى المكتب المسؤول عن معونة السكن في المدينة التي يقطن فيها الطالب، وهناك يمكن الحصول على الاستمارات اللازمة، كما يمكن تحميلها عبر الإنترنيت. وبالإضافة إلى تعبئة استمارات الطلب، يتوجب على الطلاب أيضا إرفاق الطلب ببعض الوثائق الضرورية الأخرى، مثل عقد الإيجار وإثبات الدخل الشهري. ولا بد من تقديم الطلب في الوقت المناسب، لأن دراسته قد تستغرق بعض الوقت. وبعد قبول الطلب، تصرف معونة السكن لمدة 12 شهرًا، وبعدها يجب التقدم بطلب لاستئناف صرف المعونة.

ولأخذ فكرة عن مقدار معونة السكن التي يمكن للطالب الحصول عليها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني Wohngeldrechner وهو موقع خاص بحساب مقدار المعونة المتوقع.

الكاتبة: إيمان ملوك