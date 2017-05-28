كيف يحصل الطلاب الأجانب على معونة السكن في ألمانيا؟

معونة السكن والمعروفة بالألمانية بـ Wohngeld هي إعانة مالية تمنحها الحكومة الألمانية لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض في تكاليف السكن. وينظم قانون إعانة السكن والقانون الاجتماعي شروط الحصول على هذه المعونة. كما أن الحصول على معونة السكن Wohngeld لا يشترط امتلاك الجنسية الألمانية، ما يعني أنه يحق للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي والمقيمين بشكل قانوني في ألمانيا أيضاً تقديم طلب الحصول على معونة السكن، بشرط الحصول على تصريح صالح بالإقامة في ألمانيا، بحسب الموقع الإلكتروني www.wohngeld.org.
لكن يبقى من الصعب على الطلاب الحصول على هذه المعونة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
"بافوغ/ BAFِG"..العامل الحاسم
الأحقية في الحصول على القرض الطلابي BAFِG هي العامل الحاسم أيضا في الحصول على معونة السكن Wohngeld بالنسبة للطلبة في ألمانيا. فالطالب الحاصل على BAFِG لا يسمح له بالحصول على معونة السكن، بحسب قانون إعانة السكن WoGG. وذلك لأن القرض الطلابي BAFِG يتضمن جزء مخصص لإعانة الطالب على مصاريف السكن في ألمانيا.
متى يحق للطلاب الحصول على معونة السكن؟
يحق للطلاب في ألمانيا الحصول على معونة السكن Wohngeld في حالة سقوط أحقيتهم في الحصول على القرض الطلابي BAFِG. وحدد الموقع الإلكتروني www.wohngeld.org الحالات لا يحصل فيها الطلاب على BAFِG وهي كالتالي:
ـ تجاوز السن المحدد وهو30 سنة (برامج الماستر 35 سنة).
ـ التغيير المتأخر للتخصص الدراسي دون وجود "سبب مهم" بعد الفصل الدراسي الرابع.
ـ عدم تحقيق التحصيل الدراسي المطلوب في الوقت المحدد لذلك بدون وجود أسباب معترف بها قانونياً.
ـ تجاوز الحد الأقصى لإنهاء الدراسة دون وجود سبب معترف به قانونياً.
ـ قضاء فصل دراسي كإجازة والمعروف بـ Urlaubssemester.
ـ الالتحاق بمؤسسة تعليمية غير معترف بها من قبل الدولة، مثل المدارس الخاصة.
ـ الدراسة بشكل جزئي فقط، لأن التمويل يتطلب الدراسة بشكل مكثف.
ـ الحصول على الإعانات مثل المنح الدراسية المقدمة من صندوق دعم المتفوقين، حيث أن هذه الإعانات تحل محل BAFِG.
ـ وجود دراسة ثانية والتي تعرف بالألمانية بـ Zweitstudium.
"بافوك/ BAFِG" يمثل العامل الحاسم في الحصول على معونة السكن للطلاب.
"بافوك/ BAFِG".. قرض بنكي مع فوائد
منذ الأول من كانون الثاني/ يناير من عام 2009 يحق للطلاب الذين يحصلون على القرض الطلابي "بافوك/ BAFِG" في صورة قرض بنكي كامل ويتوجب عليهم فيما بعد سداده مع الفوائد، التقدم بطلب الحصول على معونة السكن.
السكن المشترك Wohngemeinschaft
السكن المشترك قد يخول في بعض الحالات للطالب الحصول على معونة السكن، على سبيل المثال في حالة العيش مع الأطفال أو أفراد العائلة أو شريك الحياة، بشرط أن يكون أحد أفراد في السكن على الأقل، غير طالباً، ولا يتلقى إعانات اجتماعية أخرى، حينها يمكن للطالب التقدم بطلب للحصول على معونة السكن. وقد شهدت معونة السكن زيادة في مبلغها اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير عام 2016. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول طلب الحصول على معونة السكن للطلاب المقيمين داخل السكن المشترك في ألمانيا، يمكن زيارة موقع www.studis-online.de.
كيف يتم تقديم طلب الحصول على معونة السكن؟
تتطلب هذه العملية تقديم طلب إلى المكتب المسؤول عن معونة السكن في المدينة التي يقطن فيها الطالب، وهناك يمكن الحصول على الاستمارات اللازمة، كما يمكن تحميلها عبر الإنترنيت. وبالإضافة إلى تعبئة استمارات الطلب، يتوجب على الطلاب أيضا إرفاق الطلب ببعض الوثائق الضرورية الأخرى، مثل عقد الإيجار وإثبات الدخل الشهري. ولا بد من تقديم الطلب في الوقت المناسب، لأن دراسته قد تستغرق بعض الوقت. وبعد قبول الطلب، تصرف معونة السكن لمدة 12 شهرًا، وبعدها يجب التقدم بطلب لاستئناف صرف المعونة.
ولأخذ فكرة عن مقدار معونة السكن التي يمكن للطالب الحصول عليها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني Wohngeldrechner وهو موقع خاص بحساب مقدار المعونة المتوقع.
الكاتبة: إيمان ملوك
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
بحث مضن عن غرفة للسكن
كثيرا ما يواجه الطلاب مشكلة في إيجاد مسكن ذلك أن الطلب على السكن الجامعي كبير جدا وأكبر من قدرة الاستيعاب. وتعد كل من مدينتي ميونخ وفرانكفورات من أغلى المدن من ناحية الإيجار، حيث يبلغ معدل إيجار غرفة واحدة في شقة جماعية 493 يورو في ميونخ و421 يورو في فرانكفورت. يحاول الطلاب مساعدة بعضهم البعض من خلال إعلانات عن غرف شاغرة في بهو الجامعات.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
السكن لدى الوالدين
يسكن نحو 27 بالمائة من الطلاب لدى آبائهم وأمهاتهم. ويُعتبر هذا النوع من السكن مريحا وأقل تكلفة: ذلك أن الطلاب يوفرون إيجار الغرفة بالإضافة إلى أنهم لا يولون هما لطبخ الطعام أو غسل الملابس. ولكن لكل شيء ثمنه: ذلك أن السكن لدى الوالدين يعني الرضوخ لتعاليمهما وقواعدهما في العيش والقليل من الحرية.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
النوم في قاعات الرياضة
لكن أولئك الذي يدرسون في جامعات بعيدة عن مقر سكن والديهم يضطرون للبحث عن سكن جماعي. وفي بعض المدن الكبيرة التي يكثر الطلب على جامعاتها، مثل ميونخ أو كولونيا أو فرانكفورت، فإن إيجاد سكن يمكن دفع إيجاره أصبح أمرا صعب المنال كالفوز في اليانصيب. وحتى لا ينامون في الشارع يضطر البعض إلى النوم بصفة جماعية في قاعات للرياضة تابعة للجامعة إلى أن يجدوا سكنا لهم.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
السكن الجامعي
يقيم نحو 12 بالمائة من الطلاب في ألمانيا بالسكن الجامعي. وفي المبيتات الجامعية الجديدة تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 17 مترا مربعا. أما في المبيتات القديمة فإنها أصغر بكثير. وقد أصبح من النادر أن يسكن الطالب لوحده في غرفة لوحده، حيث غالبا ما يسكن ثلاثة أو أربعة طلاب مع بعضهم البعض. ويبلغ معدل الإيجار في السكن الجامعي نحو 230 يورو وهو سعر لا يمكن إيجاده في القطاع الخاص.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
قصدير من الخارج وسجاد في الداخل
الغرف القصديرية ليست بالأمر الجديد، فقد تم استخدامها في الثمانينات في ألمانيا عندما كان الطلب على السكن الجامعي أكبر بكثير من العرض. حينها كانت هذه الغرف حلا مؤقتا للطلاب. وقد تم اعتماد هذه الغرف في مدينة ميونخ الألمانية حيث الأسعار عالية والطلب كبير على السكن. وقد تعتمد مدن أخرى هذا الحل لطلابها في حال لم يتم إيجاد سكن مناسب لهم.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
غرف على شكل مكعبات
في غرف صغيرة جدا على شكل مكعبات لا تتجاوز مساحتها نحو سبعة أمتار مربعة يمكن للطلاب في مدينة ميونخ السكن في قرية "او تو/ O2 Village). توفر الغرفة المرافق الضرورية للحياة كحمام ومطبخ ومكان للجلوس والنوم. ويبلغ إيجار الغرفة الواحدة 150 يورو شهريا.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
سكن في بيت تاريخي
في مدينة غوتنغن الألمانية قامت مصالح شؤون الطلبة بإعادة ترميم هذا البيت القديم جدا وتحويله إلى سكن جامعي يتهافت عليه الطلاب نظرا لجماليته وكونه يجمع بين التاريخ والعيش المريح في قلب الطبيعة.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
سكن للطلاب على شكل ثكنة عسكرية
في هذا السكن الجامعي في مدينة بون، والذي بني على شكل ثكنة عسكرية يتقاسم الطلاب المطبخ والحمام يحاول الطلاب التأقلم مع هذا النوع من السكن. الشيء الذي يتميز به هذا السكن أنه يقدم خدمات في مختلف المجالات للطلاب الأجانب الجدد.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
أجيال مختلفة تحت سقف واحد
تسكن الطالبة سارة لدى السيدة المتقاعدة كلارا فورست. ومقابل الحصول على غرفة للسكن تقوم سارة بمساعدة كلارا في البيت والحديقة وتقوم بالتبضع وغسل الأواني مثلا. ومنذ عام 1992 هناك مكاتب متخصصة في التوسط لهذا النوع من السكن الجماعي الذي يجمع بين أجيال مختلفة. وفي بعض الأحيان يتحول هذا النوع من السكن إلى صداقة حقيقية.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
أعمال الحراسة مقابل السكن
عندما تبقى المصانع القديمة أو المستشفيات أو المدارس فارغة، فإن مالكيها يخشون من أن يتم العبث بها من قبل غرباء أو تتعرض للنهب. ومنذ عام 2010 يمكن للطلاب التقدم لوظيفة حارس لهذه البنايات مقابل السكن فيها. كما أن هناك قواعد تنظم هذا النوع من السكن، حيث لا يحق للحارس التدخين أو أن تكون له حيوانات تعيش معه أو إقامة حفلات لأكثر من عشرة أشخاص.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
العيش في دير تابع للكنيسة
في دير فارغ بمدينة أولم الألمانية يعيش منذ 2012 سبعة وعشرون طالبا من جنسيات مختلفة. ومن لا يستطيع دفع الإيجار من الطلاب الأجانب، فإن الكنيسة توفر عشر غرف للسكن بدون مقابل. ولكن عقود الإيجار محددة زمنيا كما أن الكنيسة لم تحدد ما الذي ستفعله بالدير مستقبلا.
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ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة
فكرة مستقبلية لحل أزمة السكن الجامعي
بعض المسامير والبراغي تكفي لإنشاء غرفة – هذا الرسم على شاشة الكمبيوتر يعكس فكرة لإحدى الشركات السويدية إنتر إيكيا حول إمكانية إنجاز غرف وسكن للطلاب في ألمانيا. ولكن ذلك لا يزال حبرا على ورق أو رسما على جهاز الكمبيوتر.
الكاتب: سوزانه كوردس/ش.ع