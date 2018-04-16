 كيف تصبح قارئاً أسرع؟ | عالم المنوعات | DW | 21.04.2018
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منوعات

كيف تصبح قارئاً أسرع؟

من الممكن لأي شخص أن يكتسب مهارة القراءة السريعة وأن يزيد معدل سرعة القراءة لديه والاستفادة من الوقت الذي توفره، وزيادة قدرته على التركيز، وذلك عبر التمرين واتباع بعض الخطوات البسيطة لتحقيق ذلك.

Buchrücken Goethe Faust (imago/teutopress)

يرغب الكثيرون، وخصوصاً محبو القراءة، في اختصار الوقت الذي يتطلبه قراءة كتاب أو رواية أو مقال. فماذا لو كان ذلك ممكناً؟ تخيل كمية الكتب الإضافية التي يمكنك أن تقرأها أو الوقت الذي ستوفره للقيام بأعمال أخرى أو نشاطات ترفيهية. في الواقع، هناك بعض النصائح التي تتطلب القليل من التمرين فقط لتحظى بمهارة القراءة السريعة، وبالتالي تنمية إدراكك ومعرفتك. ومن أهمها:

1- توقف عن الحوار الداخلي، أو ما يعرف بالقراءة الصامتة دون نطق، إذ يميل معظم القراء إلى سماع أصواتهم أثناء القراءة، حيث تنطق الكلمات في رأسك بينما تقرأ. هذا يعد العقبة الأكبر أمام زيادة سرعة القراءة لديك. ذلك يعود إلى الطريقة التي يعلِّم بها المعلمون الأطفال القراءة: "انطق الكلمات بصمت في رأسك أثناء القراءة"، ما يؤدي إلى التمسك بهذه العادة. متوسط سرعة القراءة للكبار هو 300 كلمة في الدقيقة، وهو متوسط سرعة الكلام أيضاً. لذا، فإذا كنت ترغب بزيادة سرعة القراءة، عليك بالقضاء على الحوار الداخلي.

مختارات

يواظب البعض على قراءة مئات الكتب سنويا رغم تعدد انشغالاتهم. لكن آخرين يبررون العزوف عن القراءة بغياب الوقت. ولمساعدتهم على القراءة أنشأ مدون صفحة خاصة لتقديم النصائح للراغبين في قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب. (07.02.2017)

انطلق معرض بغداد الدولي للكتاب هذا العام بمشاركة كبيرة من العراقيين في الداخل والخارج، بالإضافة إلى مجموعة من الكتاب والأدباء من دول مختلفة، بينهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الكويتية بثينة العيسى. (31.03.2018)

2- تجنب إعادة القراءة: من المهم جداً كسر عادة إعادة قراءة الكلمات على الصفحة. إذا شاهدت عيني أي قارئ عادي، ستلاحظ أن نظره يقفز عبر الصفحة عوضاً عن القراءة الأفقية كما ينبغي. هذا لأن الشخص العادي – كما تفعل أنت ذلك أيضاً - يميل إلى الرجوع إلى الكلمات التي سبق أن قرأها. هذا هو الشيء الأهم الذي يمنعك من القدرة على زيادة سرعة القراءة.

3- النظرة الشاملة: حاول أن تقرأ سطراً كاملاً كل مرة، وهذا يعتمد على الرؤية الطرفية للعين. قم بمسح الصفحة بهذه الطريقة، وسترى أنك عندما تصل إلى أسفل الصفحة ستكون قد قرأتها بسرعة قياسية مع الفهم.

4- استعن بمؤقت: الآن يجب عليك اختبار نفسك والتدرب على زيادة سرعة قراءتك باستخدام مؤقت لتحديد سرعتك وحساب عدد الكلمات التي يمكنك قراءتها خلال دقيقة واحدة، وهذا بحسب ما نشره موقع (لايف هاك).

5- تحديد هدف: كل ما تحتاج إليه هو التدريب المستمر، لذا قم بتحديد هدف معين، مثلاً بتعيين عدد صفحات لقراءتها خلال يوم أو أسبوع. وكافئ نفسك عند تقدمك في كل مرة.

6- اقرأ أكثر: لا بد من القراءة أكثر لتحسينها.

7- استخدام أقلام ملونة: قد يكون استخدام قلم لتحديد ما قرأت يساعد على عدم تخطي السطور أو الرجوع إلى الخلف، كما قد يساعدك في المحافظة على تركيزك أثناء القراءة والمحافظة على سرعتك.

8- قراءة النقاط الرئيسية: إذا كان وقتك ضيقاً وبحاجة إلى قراءة شيء ما بأسرع ما يمكن، خذ نفساً عميقاً وافتح الكتاب واستغرق بعض الوقت في قراءة جميع العناوين الرئيسية والفرعية. اقرأ جدول المحتويات، الرسوم التوضيحية، والمخططات، بعد ذلك اقرأ الفقرة الأولى من كل قسم رئيسي. بحسب ما نشره موقع (مياند تولز).

اتباع هذه النصائح البسيطة بالإضافة إلى التمرين والقراءة الدائمة من الأمور الأساسية لتحسين سرعة القراءة .ودائماً تذكر أن تخبر نفسك عندما تحتاج إلى قراءة شيء ما بسرعة: "اسكت وابحث عن الصفحة".

ر.ض/ ي.أ

  • The Duchess Anna Amalia Library in Weimar (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    أجمل المكتبات في العالم

    مكتبة نهضت من بين الرماد، حصلت مكتبة الدوقة آنا أماليا في مقاطعة فايمار على إسمها الحالي في عام 1991، وكانت هذه المكتبة تسمى طوال الثلاثمائة عام الماضية بمكتبة الدوق. تعرض البناء وقاعة الروكوكو الشهيرة (في الصورة أعلاه) إلى حريق أدى إلى حدوث تدمير جزئي وأجريت عملية صيانة لمبنى المكتبة وأفتتحت بتاريخ الـ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

  • University of Technology Library in Delft, the Netherlands (picture-alliance/Nicholas Kane/Arcaid)

    أجمل المكتبات في العالم

    هل هو إستاد لكرة القدم أم هو مكتبة عامة؟ لاتقلق حتى إذا كنت لاتحمل بطاقة طالب فلا زال بإمكانك أن تزورمكتبة جامعة التكنولوجيا في مدينة ديلفيت الهولندية. أقيمت المكتبة على منحدر مُغطى بالعشب الأخضر المبهر للبصر، ويتوسط بناء المكتبة الذي يتألف من أربعة طوابق مليئة بالكتب برج مخروطي الشكل يرتفع إلى 42 متراً .

  • Biblioteca Joanina in Coimbra, Portugal (picture-alliance/akg-images/H. Champollion)

    أجمل المكتبات في العالم

    أدرجت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية مكتبة جوانينا العامة في مدينة كويمبرا البرتغالية ضمن قائمة عام 2013 الخاصة بأكثر المكتبات العامة روعة وإثارة في العالم. تحمل المكتبة إسم ملك البرتغال جون الخامس الذي أمر ببنائها. صنعت رفوف الكتب من أخشاب التوليب والأبنوس، ويُشكل بناء المكتبة اليوم جزءاً من كلية الحقوق.

  • The new Library of Alexandria (picture-alliance/Arco Images GmbH)

    أجمل المكتبات في العالم

    العالم القديم يلتقي بالحداثة، كانت مكتبة الإسكندرية تُعتبر المكتبة الأكثر شهرة في العالم قبل أن يدمرها حريق قبل نحو الألفي عام، ويُقال أن حوالي الـ 490 ألف من لفافات نبات البردي تتضمن شتى أنواع العلوم والمعارف قد إحترقت بفعل النيران. وتسير مكتبة الإسكندرية العامة الجديدة على منوال المكتبة القديمة، وقد افتُتِحَت بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين أول 2002 وبلغت تكاليف بنائها أكثر من 187 مليون يورو.

  • Abbey library of Saint Gall in St. Gallen, Switzerland (picture-alliance/Stuart Dee/robertharding)

    أجمل المكتبات في العالم

    يعود تاريخ بعض العينات التي تمتلكها مكتبة دير سانت غالن في مدينة سانت غالن السويسرية إلى أكثر من 1300 عام ، وبإستطاعة الزوار مشاهدة مخطط بناء الدير الذي يعتبر من أقدم المخططات في أوروبا، كما بإستطاعة الزوار مشاهدة المومياوات المصرية. وقد أدرجت في عام 1983 ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي.

  • The Library of Congress in Washington, D. C (picture-alliance/JOKER/H. Khandani)

    أجمل المكتبات في العالم

    ننصحك بزيارة مكتبة الكونغرس إذا حط الترحال بك في العاصمة الأمريكية واشنطن دي. سي. تأسست المكتبة في عام 1800 غير أنها تعرضت لحريق بعد 14 عاماً لاحقة على يد البريطانيين. قام الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية ثوماس جيفرسون ببيع قرابة الـ 6،500 ألف كتاب من كُتبه الخاصة لجمع 24 الف دولار لإعادة صيانة وتأهيل المكتبة. بُنيت قاعة المطالعة الرئيسة على طراز عصر النهضة الجديدة.

  • The Long Room in the Trinity College Library in Dublin (Imago/imagebroker)

    أجمل المكتبات في العالم

    يبلغ طول قاعة المكتبة القديمة التابعة لكلية ترينيتي في مدينة دبلن 64 متراً ويبلغ عرضها 12 متراً، وتمتد على طابقين، لم تكن المكتبة بهية على هذه الشاكلة إلى أن أزيلت قشرة السقف الجصية واستبدلت بأخشاب شجرة السنديان

  • The National Library of China in Beijing (Getty Images/AFP/W. Zhao)

    أجمل المكتبات في العالم

    تُعتبر المكتبة العامة الوطنية في الصين التي تضم في أرشيفها أكثر من ثلاثين مليون كتاب واحدة من بين أكبرسبع مكتبات في العالم. تأسست مكتبة العاصمة عام 1809، ثم أعيدت تسميتها مكتبة بكين العامة في عام 1928، وبعد قيام جمهورية الصين الشعبية تمت الموافقة على تسميتها بمكتبة بكين العامة في عام 1998.

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

أجمل المكتبات في العالم

وجدت المكتبات منذ أكثر من أربعة آلاف سنة مضت، واحتفلت ألمانيا مؤخراً بالعيد الوطني للمكتبات، إليكم قائمة بأكثر المكتبات العامة روعة في عالمنا اليوم. (10.11.2017)  

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