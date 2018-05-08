كيف تستعد لمقابلة اللجوء؟ نصائح لا بد منها

الحصول على حق اللجوء أو الحماية ليس بالأمر الهين؛ لذا لا بد من التحضير جيداً قبل تقديم الطلب وإجراء المقابلة. منظمة RefuComm توفر لطالب اللجوء المعلومات والنصائح الضرورية.

تقدم منظمة RefuComm معلومات قيمة ومعلومات للاتصال بجهات وشخصية تقدم المساعدة لطالبي اللجوء، وتوضح خطوات تقديم الطلب خطوة بخطوة.

أولاً: يتلقى طالب اللجوء مكالمة هاتفية أو رسالة من سلطات اللجوء، لإعلامه بأن لديه مقابلة للبت بطلب لجوئه. ربما يتعين على طالب اللجوء الانتظار فترة طويلة نظراً لكثرة طلبات اللجوء.

تقول منظمة RefuComm أنه يُطلب من البعض أن يجيب على تساؤلات سلطات اللجوء كتابياً وأن يحضر الرد معه للمقابلة. وينبغي على طالب اللجوء التأكد فيما إذا كان يتوجب عليه تعبئة أوراق معينة وإحضارها إلى المقابلة.

إذا كان طالب اللجوء امرأة، يحق لها أن تطلب أن يكون المترجم والموظف الذي سيقابلها امرأة. كما يحق للرجل، في حال الضرورة، طلب أن يكون المترجم والموظف رجلاً.

وجود مترجم حق قانوني

يتوجب على طالب اللجوء إجراء المقابلة بلغة الأم. وحتى لو كان يجيد التكلم بلغة ثانية. وهنا يتعين على طالب اللجوء طلب مترجم. كما قد يسمح له باصطحاب شخص يثق به للمقابلة، بشرط أن يتم طلب ذلك من السلطات في وقت مبكر.

ما هي الأسئلة التي يمكن طرحها في المقابلة على طالب اللجوء؟

يتم توجيه أسئلة تتمحور حول خلفية طالب اللجوء وما الذي دفعه لمغادرة وطنه الأصلي. ومن بين الأسئلة المحتمل طرحها على طالب اللجوء، هي ما إذا استقر في مكان في بلده غير مدينته أو منطقته، ولماذا لا يستطيع العودة بسلام لوطنه الأصلي. علما أنه على طالب اللجوء أن يكون مستعدا لأسئلة قد تكون مؤلمة.

المصداقية

يتوجب على طالب اللجوء تقديم إثباتات على كل ما يقوله في المقابلة. وهذا يعني تقديم تفاصيل دقيقة عما حدث له ومعه. ويتعين عليه تقديم وثائق وصور داعمة لما يقول، إن أمكن ذلك. كإظهار صور على هاتفه الجوال، أو تسجيلات صوتية مثلا.

يسجل الموظف الذي يجري المقابلة جميع أقوال طالب اللجوء. ويقرر بشكل "موضوعي ومحايد" فيما إذا كان وضعه يناسب المعايير الموضوعة للحصول على حق اللجوء والحماية. لذا من الضروري على طالب اللجوء أن يكون دقيقا جدا في أقواله.

معايير المصداقية والتقييم

ينبغي على طالب اللجوء أن يستعد لرواية قصته بالتسلسل التاريخي مقدماً أكبر قدر ممكن من التفاصيل. قد يكون من المساعد في المقابلة تدوين أسماء وأعمار أفراد عائلة طالب اللجوء قبل المقابلة.

أثناء المقابلة، من الأفضل إحضار أدلة تدعم أقوال طالب اللجوء. وحسب منظمة RefuComm فإن الأدلة قد تشمل المواد المكتوبة والديجتال والصور وآثار جروح على الجسد وتسجيلات صوتية وفيديو.

من الأفضل عدم تدوين القصة أو أجزاء منها على ورقة وإحضارها للمقابلة؛ إذ أن ذلك قد يعطي الانطباع أن طالب اللجوء يقدم قصة مفبركة.

سيتم تقييم مصداقية طالب اللجوء بناء على ترابط واتساق قصته ومدى مطابقتها مع ما قاله باقي أفراد أسرته. قد يبحث من يجري المقابلة عن معلومات عن وطن طالب اللجوء ويطابقها مع قصته، مما يعني من الضروري تقديم معلومات تبدو قابلة للتصديق وممكنة الحدوث.

من الأفضل عدم قول أي شيء غير صحيح. على سبيل المثال، في حال عدم تذكر التواريخ بالضبط، يُنصح بالابتعاد عن الدخول في باب التخمين.

أنواع اللجوء والحماية

منظمة RefuComm تورد ثلاث أنواع للجوء والحماية حسب القانون الأوروبي: حق اللجوء الكامل، الحماية الثانوية، والإقامة الإنسانية. وتوجد معايير لكل نوع، يمكن الاطلاع عليها بالضغط على الرابط التالي.

السرية

يتم التعامل بسرية تامة مع كل المعلومات التي تم تقديمها من لحظة إعلان التقدم بطلب لجوء. ولن يتم تقديم تلك المعلومات للبلد الأصلي أو لأي جهة أو شخص ممكن أن تتسبب بأذية لطالبي اللجوء. وفي معظم الحالات، يمكن إيقاف المقابلة عند الضرورة كما في حال المرض ومن ثم متابعتها في يوم آخر.

قد يتم تسجيل المقابلة صوتياً ومن ثم تفريغها لاحقاً. عندها سيتم قراءة النص على طالب اللجوء بلغة الأم. وهنا ينبغي طلب نسخة عن النص على الفور أو قبل صدور البت بطلب اللجوء.

العثور على محامي وواجباتهم

حسب القانون يحق لطالبي اللجوء في معظم الدول الأوروبية الحصول على محامي وبالمجان. وينصح بالتوجه لمحامي قبل إجراء المقابلة. ومن الممكن طلب التزويد بأرقام لمحامين مختصين من قبل سلطات اللجوء المحلية ومن منظمات المجتمع المدني. لا يُنصح بالتوجه لمحامي بناء على نصائح المعارف والأصدقاء. عند رفض أحد المحامين قبول قضية اللجوء، عندها يكون من الأفضل البحث عن غيره.

تقدم منظمة RefuComm معايير للحكم على جودة الاستشارة التي يقدمها المحامي لطالب اللجوء:

· طرح الأسئلة على طالب اللجوء لمعرفة حالته وتاريخ حياته

· إعلامه بالضبط عما سيقدمه ويفعله

· فهم خلفيات القضية في البلد الأصلي قبل إجراء مقابلة تجريبية

· شرح معايير منح اللجوء والمفاهيم الأساسية

· إجراء مقابلة تجريبية

· منح ما يكفي من الوقت

· مناقشة الأدلة الداعمة التي من الممكن أن يتم تقديمها

· شرح حقوق طالب اللجوء في المقابلة وبعد المقابلة

· شرح ما يحدث عند رفض طلب اللجوء وكيفية الحصول على مساعدة في حال قرر طالب اللجوء الاستئناف.

مهاجر نيوز 2018