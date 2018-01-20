كيف تسبب ترامب في خلاف بين كيم كاردشيان وزوجها؟

عبر مغني الراب وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، كانييه ويست من خلال تغريدة له على تويتر عن حبه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفا إياه بالأخ.

وغرد مغني الراب الشهير:"لا يجب عليك أن تتفق مع ترامب، لكن الجماهير لن تستطيع أن تجعلني لا أحبه، فكلانا مفعم بالطاقة... إنه أخي. أحب الجميع، ولا أتفق مع كل ما يفعله أي شخص. هذا ما يجعلنا فريدين. ولدينا حق أن نفكر باستقلالية".

وأثارت هذه التغريدة سخط الكثيرين الذين هاجموا كانييه إلى درجة خسارته لتسعة ملايين متابع لصفحته على تويتر، الذين قرروا إلغاء متابعته. في حين شكر ترامب كانييه من خلال تغريدة على صفحته على تويتر.

من جهتها عبرت كيم كاردشيان عن اختلافها مع زوجها في رأيه حول ترامب، لكنها دافعت في نفس الوقت عن حريته في التعبير عن آرائه قائلة:"اعتقد أن الناس من حقهم أن تكون لهم آراؤهم الخاصة حتى لو كانت مختلفة عن رأيي. ثم إنه-زوجها- لم يقل إنه يتفق مع سياسته." في إشارة منها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ر.ن/ ا.ف