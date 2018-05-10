 كيف تحول بوروسيا دورتموند إلى نادي ″فضائح″! | عالم الرياضة | DW | 10.05.2018
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عالم الرياضة

كيف تحول بوروسيا دورتموند إلى نادي "فضائح"!

في فترة من الفترات كان نادي دورتموند يعتبر المنافس الأول لبايرن ميونيخ محلياً، لكن الفريق الأصفر والأسود أصبح في الفترة الأخيرة يعيش عدة أزمات داخلية شكلت مادة إعلامية للصحافة الألمانية. فهل تحول دورتموند إلى نادي فضائح؟

Deutschland Peter Stöger (imago/L. Perenyi)

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه بصدد معاقبة لاعب خط وسطه المصاب سيبستيان روده بعدما صرح علناً بأنه يتوقع رحيل بيتر شتوغر عن منصب المدير الفني للفريق مع نهاية الموسم الجاري. وقال الرئيس التنفيذي للنادي هانس يواخيم فاتسكه في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية إن إدارة النادي ستفرض "عقوبات على روده" بسبب تصريحاته.

من جهته، أكد المدير الرياضي للنادي ميشائيل تسورك أن اللاعبين ليس من حقهم الإدلاء بأي تصريحات حول مستقبل مستخدمي النادي، مؤكداً أن النادي لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استمرار شتوغر أو تعيين مدير فني جديد مكانه في الموسم المقبل.

ما الذي يحدث في دورتموند؟

تصريح روده لقناة "سكاي" الرياضية الذي أكد فيه رحيل المدرب النمساوي عن دورتموند مع نهاية الموسم، وما خلفه من ردود فعل من مسؤولي النادي الأصفر والأسود، جعل وسائل الإعلام الألمانية تتساءل عما يحدث في البيت الداخلي لنادي دورتموند الذي تحول إلى نادي "فضائح"، كما وصفته صحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية، مطلقة عليه اسم "بوروسيا هوليود".

واعتبرت الصحيفة نفسها أن "تصريحات روده" لا تأتي بمعزل عن مجموعة من الأحداث التي شهدها النادي في الفترة الأخيرة، والتي جعلت منه نادي "فوضى" على غرار نادي هامبورغ أو فولفسبورغ اللذان يعيشان مشاكل داخلية عميقة.

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:0 (picture-alliance/SvenSimon/J. Kuppert)

الرئيس التنفيذي يواخيم فاتسكه (يمين) والمدير الرياضي ميشائيل تسورك (يسار) مستاءان من تصريحات روده

أزمة تواصل وفوضى

ويعاني  دورتموند من أزمة تواصل ظهرت بعض بوادرها العام الماضي، عندما أغضب المدرب السابق للفريق توماس توخل مسؤولي النادي بعد الهجوم الذي تعرضت له حافلة الفريق عندما كانت في طريقها إلى الملعب لمواجهة فريق موناكو الفرنسي ضمن بطولة دوري الأبطال.

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وكان توخل قد خالف موقف مسؤولي دورتموند عندما صرح بأن "لاعبيه لعبوا ضدا عن إرادتهم المباراة أمام موناكو في اليوم الموالي للاعتداء على حافلتهم". وكان تصريح توخل أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إقالته رغم إحرازه لقب كأس ألمانيا وتأهله إلى مسابقة دوري الأبطال.

كما كرّست مقاطعة عثمان ديمبيلي لتداريب الفريق بهدف الرحيل إلى برشلونة مع بداية الموسم من الصورة السلبية التي بدأت تترسخ حول النادي، والتي زاد عصيان المهاجكم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ المنتقل إلى أرسنال في تأكيدها بعدما كان يتغيب عن الحصص التدريبية للفريق والمشاركة في مباريات مع أصدقائه في ملاعب كرة القدم المصغرة.

 

  • Borussia Dortmund Teambus nach Explosionen (picture-alliance/AP Images/M. Meissner)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    بعد مغادرة حافلة فريق دورتموند الفندق متوجهة إلى الملعب للقاء فريق موناكو، انفجرت ثلاث عبوات ناسفة كانت موضوعة على الطريق الريفي الذي مرت به الحافلة. جرح لاعب دورتموند مارك بارترا، وشرطي كان برفقة الفريق.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04 Marc Bartra (picture-alliance)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    مدافع دورتموند فرانك بارترا، الإسباني الجنسية، أصيب في ذراعه. في البدء تحدث النادي عن إصابة خفيفة ثم أجريت له عملية جراحية في يده وذراعه.

  • UEFA Champions League Borussia Dortmund v AS Monaco Fans (Getty Images/Bongarts/D. Mouhtaropoulos)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    في لحظة انفجار القنابل كانت جماهير الناديين في انتظار وصول اللاعبين إلى الملعب. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجل المباراة إلى اليوم الأربعاء (12 نيسان/أبريل)، البعض لم يجدها فكرة صائبة.

  • Dortmund - Explosionen an BVB-Bus (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    رئيس نادي دورتموند هانز يواخيم فاتسكه تحدث عن صدمة أصابت لاعبي الفريق. وعن مباراة اليوم قال إن شعار اللاعبين سيكون "من أجل مارك بارترا".

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    كان من المقرر أن يعود مشجعو موناكو إلى بلادهم بعد انتهاء المباراة. تأجيلها دفع بهم للبقاء يوما آخر. وكبادرة طيبة دعا مشجعو دورتموند نظراءهم في موناكو إلى منازلهم للمبيت.

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    الهاتف المحمول نقل خبر استهداف الحافلة إلى داخل الملعب، تابع المشجعون الأنباء: استهداف الحافلة، إصابة مارك بارترا، تأجيل المباراة، ومن ثم عرض مشجعي دورتموند لنظرائهم من موناكو.

  • Dortmund - nach Bombenanschlag auf BVB-Bus - Michael Zorc (picture-alliance/Nordphoto/Kurth)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    صدمة ثم تفكير. كان حال مدير الفريق ميشائيل تسورك، كحال كل مشجعي وإدارة النادي.

  • Dortmund - Explosionen an BVB-Bus (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

    خيوط الجريمة بدأت بالظهور، في البدء لم تستبعد السلطات فرضية وقوف عناصر إسلامية متشددة خلف الاعتداء، لكنها عادت بعد أيام وأعلنت أنها أوقفت المشتبه به سيرغي دبليو، وهو مواطن ألماني- روسي بتهمة تنفيذ الاعتداء بدوافع "مالية". ويواجه سيرغي دبليو اتهامات بالشروع في القتل، والتسبب في انفجار وإحداث إيذاء بدني خطير.


مختارات

صدمة وتضامن .. بعد الاعتداء على فريق دورتموند

صدمة وغضب ومواساة بعد استهداف حافلة فريق دورتموند بثلاث عبوات ناسفة. التحقيق مستمر، والمباراة ستقام رغم الاعتداء. مشجعو دورتموند فتحوا أبواب منازلهم لضيوف المدينة من مشجعي موناكو. (12.04.2017)  

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