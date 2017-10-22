 كيف تؤثر تغذية الأب على صحة الجنين حتى قبل الحمل؟ | عالم المنوعات | DW | 25.05.2018

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منوعات

كيف تؤثر تغذية الأب على صحة الجنين حتى قبل الحمل؟

تأثير العادات الغذائية للأم الحامل على الجنين مسألة معروفة، إلا أن الدراسات العلمية لسنوات أهملت دور الأب رغم أنه يساهم بنصف المادة الوراثية للجنين. دراسة حديثة رصدت أهمية النظام الغذائي للأب حتى قبل حدوث الحمل.

Symbolbild Vater Kind Sprache lernen sprechen lernen (Fotolia/athomass)

لطالما تقبل الأمهات الحوامل على تناول أغذية صحية ومتوازنة خلال فترة الحمل للحفاظ على صحة الجنين، إلا أن دراسة علمية حديثة هي الأولى من نوعها، كشفت أن غذاء الأب، قد يلعب أيضاً دوراً حاسماً في صحة ذريته المستقبلية. وقد وجد الباحثون أن النظام الغذائي السيئ للأب - حتى قبل حدوث الحمل - يؤثر على صحة أطفاله في المستقبل وربما يتسبب في إصابتهم ببعض الأمراض الخطيرة.

وتوصل فريق بحثي ألماني صيني في جامعة بوتسدام الألمانية، من خلال إجراء تجارب على الحيوانات، إلى أن  نمط تغذية الأب أيضا  وليس الأم وحدها، له تأثير على صحة الجنين. وخلص الفريق البحثي إلى أن التجارب التي أجريت على الفئران أثبتت أن تناول أطعمة عالية الدهون، يمكن أن يؤثر سلباً على عملية التمثيل الغذائي للأجنة. كما أنه يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة العقلية للأجنة والأطفال فيما بعد.

مختارات

يقال عن بعض الأغذية كالحليب والقمح أنها مضرة بالصحة، إلا أن هذا الادعاء غير صحيح وفقاً لأخصائي التغذية مارتين كاتان*، الذي كشف لـ(DW) عن أكبر الخرافات، والادعاءات الخاطئة، التي يتداولها الناس عن بعض أنواع الأطعمة. (22.05.2018)

واستنتج الباحثون في دراستهم التي نشرت بمجلة  Diabetologia الألمانية الطبية، أن تغذية الأب لا تقل أهمية عن تغذية الأم في تأثيرها على صحة الجنين، وأن الرجال يجب أن يدركوا أهمية التغذية الصحية المتوازنة قبل الحمل لأن عادات الأب الغذائية الصحية قد تؤثر على الحيوانات المنوية ومادتها الوراثية، وتنتقل بالتالي إلى الشفرات الوراثية للأبناء، وتخفض من خطر إصابتهم لاحقاً بالتشوهات الخلقية والأمراض الخطيرة.

وركز الباحثون على العلاقة بين النظام الغذائي الغني بالدهون وعالي السكر والأملاح للأب أثناء وبعد نضج الحيوانات المنوية، وبين اضطراب نسبة الجلوكوز للجنين، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري بعد الولادة أو في مراحل عمرية متقدمة.

واستناداً إلى نتائج الدراسة بقيادة أخصائي أمراض الكلى، البروفيسور برتولد هوشر بجامعة بوتسدام، فمن الضروري أن يحصل كلاً من الأب والأم على كمية كافية من حامض الفوليك قبل الحمل. ويلعب حامض الفوليك في غذاء الأب دوراً مهما أيضاً في نسبة الخصوبة، إذ وجد الباحثون أن مجموعة الذكور الذين تناولوا أغذية تحتوي على كميات منخفضة من حامض الفوليك تعرضت لخطر العقم بسبب انخفاض معدلات الخصوبة لديهم.

جدير بالذكر أن دراسات عديدة تناولت أهمية الغذاء الصحي بالنسبة للأم الحامل وعلاقته بالجنين، إلا أن دور الأب الذي يساهم بنصف المادة الوراثية، لم يكن محل اهتمام في الأبحاث والدراسات العلمية إلا في الفترة الأخيرة.

س.م/ ا.ف 

  • Mandelmilch in vintage Milchflasche mit Trinkhalmen (picture-alliance/chromorange)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    حليب اللوز

    كثر الاهتمام بحليب اللوز مع ازدياد أعداد نباتيي التغذية، لكن دراسة على موقع "فوكوس" الألماني كشفت أن حليب اللوز ليس له تلك الفوائد الصحية الكبيرة، إذ يحتوي على 2 بالمائة فقط من اللوز وبروتينات أقل مقارنة بحليب البقر. لذلك فإنه لا يعطي شعوراً سريعاً بالشبع. كما أنه يحتوي على مثبتات ومستحلبات. ويشتبه الأطباء في أن المستحلبات تسهل التهاب الأمعاء.

  • Vitamintabletten und Zitrusfrüchte (Getty Images)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    أقراص الفيتامين

    يتجاهل البعض تناول الفواكه، لذلك يحاولون التعويض عن نقص الفيتامينات بالأقراص. لكن أقراص الفيتامينات ليست صحية كما قد توهم تسميتها. وحسب الموقع الألماني فإن بعض الدراسات كشفت أن هذه الأقراص يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان. لذلك يُنصح بالفواكه لإمداد الجسم بالفيتامينات.

  • Agaven Agave Pflanze (Fotolia/Stephan von Mikusch)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    شراب الآغاف (الصبار الأمريكي)

    هل يشكل شراب الآغاف (الصبار الأمريكي) بديلاً صحياً للسكر؟ ليس صحيحاً تماماً. فرغم أن الشراب يحتوي على كمية أقل الجلوكوز مقارنة بالسكر التقليدي، لكنه يبقى غنياً بالفركتوز (سكر الفاكهة)، وهو ما يؤدي إلى سرعة تخزين الدهون في الكبد. وذلك يتسبب الدمج بين شراب الآغاف والأطعمة المقلية بأضرار كبيرة للكبد.

  • Kokosnuss (Imago/AFLO)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    زيت جوز الهند

    يستعمل الكثيرون زيت جوز الهند لتسريح الشعر أو لتقوية الأسنان أو للأكل مع الخبز. لكن استخدامه بدلاً من زيت الزيتون يحرمهم من الكثير من الأحماض الدهنية غير المشبعة والمفيدة للجسم.

  • Kokosnüsse in Brasilien (picture-alliance/dpa)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    ماء جوز الهند

    في السنوات القليلة الماضية ازداد الإقبال على ماء جوز الهند، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن. لكن يمكنك أن توفر مالك عوضاً عن شراء هذا الشراب المكلف. فشرب كوب ماء وأكل قطعة صغيرة من جوز الهند تمد الجسم بكل هذه الفيتامينات والمعادن.

  • Deutschland Weltgrößte Ernährungsmesse Anuga 2015 (picture-alliance/dpa/M. Hitij)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    المنتجات الخالية من الجلوتين

    باتت الكثير من المواد الغذائية المصنعة خالية من الجلوتين أيضاً: كالمعكرونة والبيتزا وحتى الخبز. ويتناولها حتى الأشخاص الذين لا يتحملون الجلوتين لأنهم يعانون من حساسية القمح. لكنهم غير مضطرين إلى ذلك، إذ تحتوي المنتجات الخالية من الجلوتين على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فترفع نسبة السكر في الدم وتزيد الوزن.

  • foodwatch Säfte, Schorlen, und Nektare, die mit Gelatine geklärt wurden (foodwatch)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    العصائر الجاهزة

    أكل الفاكهة أم شرب عصيرها؟ من الناحية الصحية يجب أن تأخذ بالخيار الأول، لأن الكثير من العصائر تحتوي على كميات قليلة من المواد البالستية والمغذية مقارنة بالفاكهة. كما أن هذه العصائر الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، الأمر الذي يؤدي لإجهاد البنكرياس ويزيد بالتالي من وزن الجسم.

  • Fliegenpilz (picture-alliance/ZB/S. Kahnert)

    8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

    زبدة اللوز

    يلجأ الكثيرون إلى شراء زبدة اللوز طمعاً في مصدر غذاء صحي. لكنهم لا يعلمون أن تناول زبدة الفول السوداني الأرخص ثمناً صحي أكثر من زبدة اللوز، إذ تحتوي على البروتينات الكاملة والدهون الصحية وفيتامين E.


 

مختارات

8 مواد يمكننا الاستغناء عنها بسهولة في تغذيتنا

يقع الكثير من الأشخاص ضحية ما يُشاع عن الفوائد الصحية لبعض الأطعمة وما تروجه الإعلانات عنها، فيدفعون ثمناً غالياً لها، لكن في الحقيقة يمكن الاستغناء عنها بسهولة وتعويضها بأطعمة أخرى أرخص ثمناً وأكثر فائدة. (04.12.2016)  

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