كونتي يصدم عشاق دورتموند ...باتشواي عائد إلى تشيلسي

كان البلجيكي ميتشي باتشواي المصاب حاليا، الأمل المتبقي لعشاق نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للنهوض بفريقهم المتراجع هذا الموسم (المركز الرابع). فباتشواي ومنذ وصوله إلى معقل أسود ويستفاليا لم يذخر جهدا في الدفاع عن فريقه.

وقد قام اللاعب المعار من تشيلسي الإنجليزي بسد الفراغ في خط الهجوم الذي تركه المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي فقد في آخر أيامه مع دورتموند، احترام الجماهير بسبب إضرابه عن حصص التدريبات خلال فترة الاستعدادات لمرحلة إياب الدوري لإرغام إدارة ناديه على بيعه. وكما هو معلوم، انتقل في نهاية المطاف إلى أرسنال الانجليزي مقابل 68 مليون يورو.

أداء باتشواي والأهداف التي أحرزها لصالح دورتموند (سبعة) منذ وصوله إليه، دفعت بإدارة النادي إلى التفكير في الاحتفاظ به بعد انتهاء فترة الإعارة. مع العلم أن القيمة الشرائية لخدماته تقدر في بورصة اللاعبين بنحو 40 مليون يورو.

بل إن صحيفة ديلي ميل البريطانية سبق لها وأن تحدثت عن مشروع مقايضة بين تشيلسي ودورتموند. بموجبها يتخلى الفريق الأول عن باتشواي مقابل تخلي الفريق الثاني عن الأمريكي كريستيان بوليشيتش.

لكن اللاعب البلجيكي أصيب في الديربي الذي خسر فيه دورتموند أمام شالكه ضمن منافسات الدوري (2-0 ) وسيغيب إلى نهاية الموسم عن المنافسات. والأهم من ذلك أن مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي كشف للصحفيين وبوضوح أن اللاعب سيعود عند انتهاء مدة الإعارة إلى فريقه الأول، وأن ذلك غير قابل للنقاش.

ومن غير المستبعد أن يكون ما أعلن عنه كونتي هو نتيجة لرفض دورتموند التخلي عن المقاتل الصاروخي بوليسيتش البالغ من العمر (19 عاماً) والذي يربطه بالنادي عقد ممتد إلى غاية يوليو/ تموز 2020.

و.ب/ ع.خ