 كوريا الشمالية توافق على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع جارتها الجنوبية | أخبار | DW | 24.03.2018
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أخبار

كوريا الشمالية توافق على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع جارتها الجنوبية

وافقت كوريا الشمالية على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة بين الكوريتين، بحسب ما ذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.

Korea Demilitarisierte Zone DMZ (Getty Images/C. Court)

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت (24 آذار/مارس 2018) أن جارتها الشمالية وافقت على إجراء محادثات رفيعة المستوى يوم 29 آذار/ مارس في قرية بانمونجوم الواقعة على خط الهدنة بين الكوريتين للإعداد لقمة مرتقبة بين قادة البلدين في نيسان/ أبريل.

مختارات

في إعلان مفاجىء ومدهش، وافق الرئيس الأمريكي على عقد لقاء قريباً مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد حرب كلامية طويلة بينهما وتهديدت بحرب نووية مدمرة منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة. (09.03.2018)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا إذا اتخذت بيونجيانج "خطوات ملموسة". وستمثل القمة بين ترامب وكيم إن حدثت تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين. (10.03.2018)

وأفادت  وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أبلغت جارتها في وقت مبكر اليوم السبت، أن فريقا يضم ثلاثة مسؤولين بقيادة ري سون جوون رئيس لجنة (الوحدة السلمية لوطن الآباء) سيشارك في المحادثات، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان "بعثت كوريا الشمالية هذا الصباح برسالة عبر قناة اتصال في بانمونجوم وافقت خلالها على اقتراحنا إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين".

لكن المخاطر تحيط بقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والتي قد تعقد في أواخر مايو/ أيار. وأعلنت واشنطن وسيول أن مناوراتهما العسكرية المشتركة ستستأنف الشهر المقبل، لكن التدريبات الأساسية ستختصر لمدة شهر، في خطوة تبرز الانفراج الدبلوماسي حول المناورات التي طالما أثارت غضب بيونغ يانغ.

واختار ترامب هذا الأسبوع جون بولتون السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة المعروف بآرائه المتشددة إزاء بيونغ يانغ ليحل محل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إتش. آر. مكماستر. 

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Nordkorea Abschottung (Daily NK)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    صداقة إجبارية

    شهدت العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية في السنوات الأخيرة توتراً متصاعداً، بعدما كانت في السابق أكثر حميمية. ويتجلَى على حدود البلدين بعض مظاهر سوء العلاقات بينهما، حيث يخضع المسافرون هناك لعمليات تفتيش متشددة، تطال حتى أبسط الأمتعة والمتعلقات الشخصية.

  • Nordkorea Abschottung (Daily NK)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    إعادة بناء جسر الصداقة

    ورغم التوترات فإن كوريا الشمالية بحاجة إلى العلاقة مع الصين. ويخدم جسر الصداقة الصيني الكوري 70 في المائة من حجم التبادل التجاري بينهما. والآن أصبح الجسر متهالكا ويجب بناء آخر جديد. لكن على الجانب الكوري توقف العمل في بناء الجسر بسبب نقص الأموال، رغم وجود مستثمرين من القطاع الخاص الصيني.

  • Nordkorea Abschottung (Daily NK)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    أوامر بإطلاق النيران

    حتى وقت قريب كان هناك سياج من السلك الشائك على الحدود الشمالية مع روسيا والصين يمنع هروب الناس أو تهريب المخدرات. لكن في العام الماضي جرفت السيول بعض أجزائه كما أضرت بالباقي. وعليه قررت الإدارة المحلية بناء سياج جديد وأعطت أوامرها لحرس الحدود بإطلاق النار على المتسللين.

  • Nordkorea Abschottung (Uriminzokkiri TV)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    عودة الفارين

    منذ سنوات وعدد المواطنين الفارين من كوريا الشمالية في تناقص. غير أن هروب المواطنين يبقى مشكلة عويصة بالنسبة للنظام الكوري الشمالي. هنا في الصورة، نجمة تلفزيون كوريا الجنوبية، ليم جي هيون، التي عادت إلى كوريا الشمالية في ظل ظروف مريبة، وأخذت في يوليو/ تموز تتحدث في التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية عن مزاعم حول "الجحيم في الجنوب".

  • Nordkorea Abschottung (Wikipedia Commons)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    ابتزاز واختطاف

    كثير من الكوريين الشماليين يعودون إلى بلدهم عندما يجري اعتقال عائلاتهم أو ابتزازها. وطبقا لأحد التقارير فإن حكومة بيونغ يانغ اتخذت خطوة أوسع من ذلك، حيث تقوم بإرسال عملائها في مناطق الحدود الصينية لمطاردة مواطنيها الفارين واختطافهم من هناك. ويقال إن هؤلاء العملاء يقيمون في فندقين في مدينة داندونغ الصينية على الحدود الكورية الشمالية.

  • Nordkorea Abschottung (Tourism DPRK)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    جولات سياحية للأجانب

    رغم كل العزلة التى يفرضها نظام كوريا الشمالية على مواطنيه قام بتوجيه دعوة للسياح الأجانب لاستكشاف البلد عن طريق وكالة السفر الحكومية، التى تنظم رحلات إلى أماكن مختلفة. ويمكن للمهتمين اختيار نوع السياحة، التى يفضلونها: رياضية، ثقافية أو سياحة عمل، رغم غرابة الأمر. الكاتب: جان تومس/ فريدة تشامقجي


مختارات

عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

كوريا الشمالية تضيق الخناق على مواطنيها وتحرمهم من حق مغادرة بلدهم، كما تفرض حظراً على تسريب المعلومات إلى الخارج. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن بيونغ يانغ مقبلة على الانعزال أكثر من أي وقت مضى. (12.08.2017)  

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