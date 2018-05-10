كوريا الشمالية تكشف تفاصيل خطة لتفكيك موقع التجارب النووية

أعلنت كوريا الشمالية أنها سوف تتخلص من موقع تجاربها النووية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم السبت (12 أيار/مايو 2018). وذكرت وكالة الأنباء أن "مراسم تفكيك موقع الاختبارات النووية ستجري بين 23 و25 أيار/مايو (الحالي) حسب أحوال الطقس". وذلك وفاء بتعهد بيانغ يانغ السابق بالتوقف عن إجراء الاختبارات النووية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية إن الإجراء "يهدف إلى ضمان الشفافية" وسيتم السماح للصحفيين الدوليين بحضور الحدث. ويقول مسؤولون إن تفكيك الموقع، الذي يقع في منطقة جبلية نائية بكوريا الشمالية، سيشمل هدم أنفاقه من خلال انفجارات ومنع الوصول إليه.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في البلاد إن تفكيك الموقع سيشمل هدم جميع أنفاقه بالمتفجرات، وإغلاق مداخله، وإزالة جميع مواقع المراقبة وبنايات الأبحاث والمواقع الأمنية به. ويأتي الإعلان قبل قمة، من المقرر أن تعقد بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو المقبل.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)