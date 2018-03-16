 كورتوا في مرمى سهام فان خال لأنه ″لم يغلق أقدامه″ أمام ميسي! | عالم الرياضة | DW | 27.03.2018
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عالم الرياضة

كورتوا في مرمى سهام فان خال لأنه "لم يغلق أقدامه" أمام ميسي!

يبدو أن أهداف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى فريق تشيلسي، لازالت تُلقي بظلالها على حارس الفريق تيبو كورتوا، الذي انتفض مؤخرا ضد تصريحات أدلى بها مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان خال تنتقد أداء الحارس البلجيكي.

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | 2. TOR Barcelona (Reuters/A. Gea)

عجز كورتو في الدفاع عن شباكه، صورة من الأرشيف.

رغم مرور حوالي شهر على مباراة برشلونة وتشيلسي، برسم إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لازالت أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك النادي اللندني، تضع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عُرضة للعديد من الانتقادات.

وتمكن ميسي من هز الشباك في مناسبتين، إذ قذف "البرغوث" الكرة من بين قدمي حارس تشيلسي الشاب، ليمنح بذلك النادي الكتالوني بطاقة التأهل إلى دوري الربع من مسابقة "الكأس ذات الأذنين"، فيما غادر النادي اللندني المسابقة، التي كان يُعول عليها لإنقاذ موسمه الكروي.

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في السنوات القليلة الماضية، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من مشكلة التقيؤ التي كان المشاهد الرياضي شاهدا عليها في بعض مباريات فريقه برشلونة أو منتخب بلاده. ميسي كشف أسباب هذه المشكلة وكيف نجح في تجاوزها. (21.03.2018)

كثيرا ما انهالت عبارات الثناء على تيبو كورتوا الذي يحرس عرين فريق تشيلسي منذ سنوات، لكن أداء الحارس البلجيكي الأخير، وتلقيه ثلاثة أهداف في لقاء برشلونة الأخير ألَّب الجماهير عليه وأشعل حس السخرية والفكاهة لديها. (16.03.2018)

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن حارس فريق تشيلسي تيبو كورتوا (25 عاما)، لم يتقبل الانتقادات التي وجهها له مؤخرا مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان خال، وأضاف الموقع البريطاني أن الحارس البلجيكي، يرى أن فان خال لا يملك الحق في انتقاد قدراته على التصدي للكرات.

وقال كورتوا "حينما أسمع خبراء يتحدثون، فإنني أعتقد أنهم لا يعرفون شيئا عن حراسة المرمى". وأضاف: "على سبيل المثال فان خال لا يحق له الحديث عن حراسة المرمى". وأردف "لعبت في مرات عديدة ضد ميسي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُسجل فيها الأهداف عبر تسديد الكرة من بين قدمي".

وتابع الحارس البلجيكي "بالنسبة لحارس في طولي، فمن المحتمل أن تكون هذه هي نقطة ضعفي. هذا شيء مُزعج، لكنني يجب أن أواجه الأمر ولا بد لي من الاعتراف بخطأي كرجل".

هذا وكان مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان خال، قد أكد أن مباراة تشيلسي وبرشلونة تغيرت بسبب خطأ الحارس كورتوا، مضيفا "كان يجب عليه إغلاق قدميه، إذ لا ينبغي السماح بحدوث ذلك".

جدير بالذكر أن تيبو كورتوا أكد فخره باللعب في فريق تشيلسي، وأمله في حصد المزيد من الألقاب مع النادي اللندني، وهو ما يُعتبر رسالة مبطنة إلى نادي ريال مدريد، الذي تشير بعض التقارير الصحفية إلى رغبته في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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