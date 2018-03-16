كورتوا في مرمى سهام فان خال لأنه "لم يغلق أقدامه" أمام ميسي!

رغم مرور حوالي شهر على مباراة برشلونة وتشيلسي، برسم إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لازالت أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك النادي اللندني، تضع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عُرضة للعديد من الانتقادات.

وتمكن ميسي من هز الشباك في مناسبتين، إذ قذف "البرغوث" الكرة من بين قدمي حارس تشيلسي الشاب، ليمنح بذلك النادي الكتالوني بطاقة التأهل إلى دوري الربع من مسابقة "الكأس ذات الأذنين"، فيما غادر النادي اللندني المسابقة، التي كان يُعول عليها لإنقاذ موسمه الكروي.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن حارس فريق تشيلسي تيبو كورتوا (25 عاما)، لم يتقبل الانتقادات التي وجهها له مؤخرا مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان خال، وأضاف الموقع البريطاني أن الحارس البلجيكي، يرى أن فان خال لا يملك الحق في انتقاد قدراته على التصدي للكرات.

وقال كورتوا "حينما أسمع خبراء يتحدثون، فإنني أعتقد أنهم لا يعرفون شيئا عن حراسة المرمى". وأضاف: "على سبيل المثال فان خال لا يحق له الحديث عن حراسة المرمى". وأردف "لعبت في مرات عديدة ضد ميسي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُسجل فيها الأهداف عبر تسديد الكرة من بين قدمي".

وتابع الحارس البلجيكي "بالنسبة لحارس في طولي، فمن المحتمل أن تكون هذه هي نقطة ضعفي. هذا شيء مُزعج، لكنني يجب أن أواجه الأمر ولا بد لي من الاعتراف بخطأي كرجل".

هذا وكان مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان خال، قد أكد أن مباراة تشيلسي وبرشلونة تغيرت بسبب خطأ الحارس كورتوا، مضيفا "كان يجب عليه إغلاق قدميه، إذ لا ينبغي السماح بحدوث ذلك".

جدير بالذكر أن تيبو كورتوا أكد فخره باللعب في فريق تشيلسي، وأمله في حصد المزيد من الألقاب مع النادي اللندني، وهو ما يُعتبر رسالة مبطنة إلى نادي ريال مدريد، الذي تشير بعض التقارير الصحفية إلى رغبته في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.