 كل ما تريد معرفته عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين | معلومات للاجئين | DW | 08.04.2018
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معلومات للاجئين

كل ما تريد معرفته عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

هناك مقولة قديمة تقول إن تربية الطفل تحتاج إلى التعاون بين جميع أفراد القرية. لكن مساعدة اللاجئين الفارين من الاضطهاد تتطلب جهوداً أكبر من ذلك بكثير، وهذا هو عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

Afghansitan UNHCR startet Winterhilfe für Vertriebene im Westen (DW/Shoib Tanha Shokran)

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) هي أهم منظمة لحماية اللاجئين حول العالم. تساعد المنظمة اللاجئين وعديمي الجنسية في العودة إلى الوطن أو إعادة التوطين والاندماج.

كيف تأسست المنظمة؟
نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، نزح ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا. فأسست منظمة الأمم المتحدة المتشكلة حديثاً حينها المنظمة الدولية للاجئين (IRO) عام 1946، والتي ساعدت الناس الذين نزحوا بسبب الحرب في جميع أنحاء أوروبا. وفي خمسينيات القرن الماضي حلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محل تلك المنظمة، ووسعت مهمتها في جميع أنحاء العالم.

كيف تساعد المنظمة اللاجئين؟
ساعدت المفوضية اللاجئين في انتفاضة عام 1956 في هنغاريا، بالإضافة إلى إنهاء الاستعمار في أفريقيا في الستينات، وفي الصراعات الداخلية الأخرى طوال العقود التالية.

مختارات

تعمل المنظمة بشكل أساسي في المجالات التالية:

الحماية: تعمل المفوضية مع الحكومات المحلية للمساعدة في الاندماج والعودة الطوعية، إذا لزم الأمر.

المأوى: توفر المفوضية المواد اللازمة لإنشاء الملاجئ الصغيرة للاجئين أو بناء المخيمات لهم.

الدعم والتأييد: تعمل المنظمة على حماية حقوق اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

تعمل المنظمة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى، بما في ذلك الجمعيات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

كما توفر المفوضية الإمكانية لإعادة التوطين. ففي عام 2017 قدمت المفوضية أكثر من 75 ألف طلب لإعادة توطين اللاجئين، وتمت إعادة توطين أكثر من 65 ألف شخص في نفس العام بمساعدة المفوضية.

كيف تعمل المنظمة؟
لدى المفوضية حوالي 11 ألف موظف يعملون في 130 دولة. وقد بلغت ميزانيتها 6,54 مليار دولار عام 2016، وساعدت ملايين اللاجئين منذ تأسيسها.

تتلقى المنظمة تبرعات من العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ففي عام 2017 تبرعت الولايات المتحدة للمفوضية بأكثر من 1.45 مليار دولار، وتبرعت ألمانيا بنحو 477 مليون دولار، بينما تبرعت بقية دول الاتحاد الأوروبي بمبلغ 436 مليون دولار.

كما تتلقى المفوضية التمويل من عدد من المانحين من القطاع الخاص، مثل منظمة Espana con ACNUR في إسبانيا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس في الولايات المتحدة، ومؤسسة تاداشي ياناي (واحد من أغنى الرجال في اليابان)، إلى جانب منظمات أخرى. وقد تبرعت هذه المنظمات  بأكثر من 400 مليون دولار في عام 2017.

تلقت المفوضية جائزة نوبل للسلام في عامي 1954 و1981 بالإضافة إلى جائزة أنديرا غاندي للسلام ونزع السلاح والتنمية عام 2015. والمفوضية نفسها تمنح سنوياً جائزة نانسن للاجئين لتقدير الجهود في مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم.

كاي دامباخ/ م.ع.ح

  • Flüchtlingskrise Deutschland Flüchtlinge am Bahnhof in München

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    المحطة الأولى للوافدين الجدد كانت على الغالب محطة مدينة ميونيخ الرئيسية، حيث وقف أعداد كبيرة من المتطوعات والمتطوعين الألمان لاستقبال الناس والترحيب بهم وتقديم بعض الخدمات الأولية كزجاجات مياه الشرب لهم.

  • Deutschland Flüchtlinge in München Flüchtlingshilfe

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    وكان جمع الملابس، وبينها حفاضات الأطفال، من المبادرات السريعة. التي أطلقها المتطوعون الألمان لمساعدة العائلات الوافدة مع أطفالها.

  • Deutschland Initative Freifunk für Asylbewerber

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن المبادرات التي تفنن بها المتطوعون الألمان لمساعدة اللاجئين، تلك التي أطلقها مجموعة من الشباب في دورتموند تحت أسم "فريفونك" أي "الاتصال الحر" ومكنت اللاجئين من استخدام الانترنت مجاناً.

  • Deutschland Günter Reichert Initiator der Asylothek

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن المبادرات الشخصية لمساعدة اللاجئين أيضاً، قدم المعماري غونتر رايشيرت خدمة تعليم القراءة والكتابة باللغة الألمانية لأطفال اللاجئين في مدينة نورينبيرغ. وعلى ضوء تلك المبادرة تأسست لأول مرة أول مكتبة لطالبي اللجوء سميت "أزولوتيك".

  • Deutschland Stiftung Gute-Tat.de in Berlin

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    وساهمت مؤسسة "كات تات دي أي" الخيرية في العاصمة برلين في تقديم خدمة الاستشارات العامة للاجئين وذلك بهدف حفظ حقوقهم وإرشادهم خلال العملية البيروقراطية في دوائر الدولة.

  • Deutschland Symbolbild Flüchtlinge Wirtschaft Fabrik Ausbildung

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ولم يغيب دور الشركات الألمانية في الإسراع بتقديم تسهيلات وخدمات لدمج المهاجرين الجدد في سوق العمل، بينها تقديم دورات مهنية تأهيلية وزج البعض من اللاجئين في العملية الإنتاجية في المصانع لكسب الخبرة والمهارة.

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن أبرز الشركات الألمانية التي ساهمت في مبادرة دمج اللاجئين في سوق العمل، شركة مرسيدس لصناعة السيارات المعروفة عالمياً على نطاق واسع.

    الكاتب: حسن ع. حسين


مختارات

أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

مع زيادة أعداد اللاجئين الوافدين على ألمانيا انطلقت عدة مبادرات ألمانية بهدف مساعدتهم ما عكس "ثقافة ترحيب" كبيرة. تلك المبادرات ساهمت في تخفيف حدة معاناة اللاجئين ومساعدة السلطات المعنية في تنظيم شؤونهم بشكل سليم وسريع. (13.12.2015)  

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