 كلينسمان يستبعد ألمانيا من دائرة أقوى المرشحين للقب المونديال | عالم الرياضة | DW | 16.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

كلينسمان يستبعد ألمانيا من دائرة أقوى المرشحين للقب المونديال

يطمح المنتخب الألماني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم المقررة في صيف 2018 الاحتفاظ باللقب العالمي، غير أن مدربه السابق يورغن كلينسمان يرى صعوبة في تحقيق هذا الحلم.

Guatemala vs USA Jürgen Klinsmann (Reuters/S.Martinez)

بالنسبة للمدرب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم يورغن كلينسمان فإن حظوظ المانشافات للحفاظ على لقب بطولة كأس العالم في روسيا 2018 ضعيفة، موضحا "نحن ضمن المرشحين، لكننا لسنا أقوى المرشحين". 

وعلّل رأيه بأن على ألمانيا أن تصل إلى المستوى ذاته من الشوق والحماسة لانتزاع اللقب كما كان الأمر في المونديال السابق. وأضاف "لقد عايشت ذلك في مونديال 94 و98. وحينها كن نشعر بما شعرنا به في مونديال 1990".

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم منتصف شهر يونيو/ حزيران وإلى غاية منتصف يوليو/ تموز في روسيا.

في الوقت ذاته، أبدى كلينسمان في حوار مع مجلة كيكر الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين (16 أبريل/نيسان 2018) إعجابا شديدا بالمستوى الذي حققه المنتخب الانكليزي لكرة القدم، وأوضح أن "انكلترا لها منتخب مثير جدا يضم عددا من الوجوه الشابة، والمواهب القوية. كما أن لهذا المنتخب أهدافا مختلفة"، مضيفا أن كرة القدم الانجليزية باتت منفتحة أكثر من أي وقت مضى على أفكار أخرى.

رغم ذلك تبقى الأرجنتين أكبر المرشحين لنيل اللقب، حسب كلينسمان.

وفي حواره هذا كشف المدرب الألماني عن استعداده لخوض تحدٍّ جديد في مجال التدريب بعد أن تولى تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 والمنتخب الأمريكي بين عامي 2011 و2016. وأضاف "أنا جاهز للبدء من جديد. وهناك فرص ستظهر عقب كأس العالم".

و.ب

  • Marokko Flagge (picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    القرب من أهم سوق كروي

    يحتل المغرب موقعاً استراتيجيا يُسهل من مهمة تدفق الجماهير إلى هذا البلد الإفريقي، الذي يبعد بضعة كيلومترات عن القارة الأوروبية، أهم سوق كروي. علاوة على ذلك، فإن توقيت المغرب يتلاءم مع توقيت "غرينيتش"، مما يعد نقطة قوية في صالح الملف المغربي. في المقابل، ستضطر الجماهير إلى التنقل بين ملاعب ثلاث دول كبرى في حال نجاح ملف الترشح الثلاثي (أمريكا، كندا، المكسيك) في الفوز بتنظيم مونديال 2026.

  • Werbeball für den Afrika-Cup 2010 (picture-alliance/dpa/B. Fonseca)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    دعم إفريقي كبير

    يحظى ملف المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2026 بدعم شبه كامل من مختلف الدول الإفريقية (54 دولة)، فالقارة السمراء نظمت هذا العرس العالمي مرة واحدة فقط (مونديال جنوب إفريقيا 2010). كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المسيئة" في حق بعض المهاجرين، خاصة من إفريقيا تقوي من إجماع الدول الإفريقية حول ملف المغرب.

  • Fußball WM Playoffs | Elfenbeinküste vs. Marokko (Getty Images/AFP/I. Sanogo)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    حضور جماهيري مُرتقب

    كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في المغرب، حيث ستضمن نسخة كأس العالم 2026 بنسبة كبيرة حضوراً جماهيراً كثيفاً. كما أن مواطني حوالي 70 دولة يمكنهم دخول التراب المغربي من دون تأشيرة واكتشاف المغرب، الذي يُعرف بانتشار قيم التسامح والتعايش بين العديد من الديانات. وسيمثل المونديال فرصة لمن أراد زيارة المغرب والتعرف على حضارته.

  • Symbolbild FIFA (picture-alliance/dpa/KEYSTONE/E. Leanza)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    تغيير طريقة التصويت

    أصبحت الدول الـ 211 المنتمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هي من تختار البلد، الذي سيحظى بشرف تنظيم المونديال، بدل اللجنة التنفيذية، كما كان مُتعارفا عليه في السابق، وهو ما يُعزز من شفافية اختيار البلد الأنسب، خاصةً وأن شبهات الفساد لازالت تحوم حول "الفيفا"، الذي يريد تلميع صورته مع رئيسه الجديد جياني إنفانتينو.

  • Fußball-WM 2026 in Marokko (picture-alliance/dpa/B. Horvat)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    ملف يخدم الكل

    أكدت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 أن ملفها يحترم مواصفات الفيفا: الملاعب وفضاءات التدريب ووسائل النقل وأماكن الإقامة، وأضافت أن تنظيم هذا العرس الكروي العالمي سيعود بالنفع على المغرب وإفريقيا واللاعبين والفيفا.

  • Marokko Fußball Cruz Azul gegen Western Sydney Wanderers in Rabet im Regen (picture-alliance/AP Images/Abdeljalil Bounhar)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    ضعف البنية التحتية

    ورغم كل ما سبق فإن المغرب لديه بنية تحتية ضعيفة بالمقارنة مع الملف الثلاثي (الأمريكي- المكسيكي- الكندي)، الذي يُعد جاهزاً من الآن لاحتضان كأس العالم، فيما يتحتم على المغرب توفير 14 ملعباً تستوفي معايير دفتر تحملات "الفيفا"، علاوة على ذلك، فإن نسخة 2026 ستشهد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا، مما يرفع من حجم الضغوط على البلد المُنظم.

  • Marokko Proteste gegen wirtschaftliche Marginalisierung in Jerada (Getty Images/AFP/F. Senna)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    احتجاجات اجتماعية

    تعيش مناطق متفرقة في المغرب منذ مدة على وقع احتجاجات ذات طابع اجتماعي، وقد تُحسب هذه النقطة على ملف المغرب، خاصة وأن الاستقرار عنصر مهم في جذب السياح والشركات المعلنة، التي قد تُحدد وجهة كأس العالم سنة 2026. ورغم الاحتجاجات فقد نجح المغرب مسبقا في تنظيم نسخة ناجحة من قمة المناخ العالمية "كوب 22".

  • Parade zum 35. Jahrestag der Gründung der Polisario in Westsahara (picture-alliance/dpa/M. Messara)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    الهاجس الأمني

    يتواجد المغرب بجوار منطقة تُحيط بها النزاعات، خاصة نزاع الصحراء، الذي يمتد منذ عدة عقود. وقد تضعف المخاوف الأمنية من فرص المغرب في احتضان كأس العالم سنة 2026.

  • Russland Moskau Fußball WM Trophäe (picture-alliance/GES-Sportphoto/A. Golovanov)

    في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

    معايير صارمة

    تُلزم معايير "الفيفا" أن تكون حركة المطارات محددة في 60 مليون مسافر على الأقل سنويا، فيما تتسع مطارات المغرب إلى 20 مليون مسافر في السنة، زيادة على ذلك، فإن "الفيفا" يفرض على كل مدينة يتسع ملعبها لحوالي 46 ألف مشجع أن يكون لديها فنادق تتسع لحوالي 30 ألف شخص. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

4 محاولات فاشلة لاستضافة المونديال.. فهل ينجح المغرب في الخامسة؟  

دكة بدلاء إشبيلية تطلب "الرأفة" من ميسي!  

البرازيل تهزم ألمانيا وتستعيد بعض كبريائها بعد هزيمة 2014  

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن!

تدخل المنافسة على تنظيم نهائيات كأس العالم 2026 الأشواط الحاسمة بين المغرب وملف أمريكا المشترك، فيما يسعى المغرب إلى تجاوز خساراته السابقة وتنظيم العرس الكروي العالمي كثاني بلد ينظمه في "القارة السمراء" رغم صعوبة المهمة. (05.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Screenshot Twitter Morocco2026

4 محاولات فاشلة لاستضافة المونديال.. فهل ينجح المغرب في الخامسة؟ 05.04.2018

بعدما أخفق في أربع محاولات سابقة، يقدم المغرب ملف ترشيحه للمرة الخامسة لاستضافة بطولة كأس العالم 2026. الإخفاقات السابقة، لم تثن المغاربة عن مواصلة حلمهم بتنظيم هذا العرس الكروي. فهل ينجح الملف المغربي هذه المرة؟

هل يكسر المغرب حلقات الإخفاق ويفوز بتنظيم مونديال 2026؟ 05.04.2018

يسعى المغرب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم 2026، حيث عمل على تفادي الأخطاء التي حرمته من تنظيم البطولة في أربع محاولات سابقة من خلال تقديم ملف متكامل. فكيف كانت التجارب السابقة وما هي انعكاساتها على الملف الحالي؟

Fußball Fans Marokko

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! 05.04.2018

تدخل المنافسة على تنظيم نهائيات كأس العالم 2026 الأشواط الحاسمة بين المغرب وملف أمريكا المشترك، فيما يسعى المغرب إلى تجاوز خساراته السابقة وتنظيم العرس الكروي العالمي كثاني بلد ينظمه في "القارة السمراء" رغم صعوبة المهمة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

زوجة حكم مباراة اليوفي والريال ضحية لشتائم المشجعين

كلينسمان يستبعد ألمانيا من دائرة أقوى المرشحين للقب المونديال

البحث مستمر عن "مغتصب" ألمانية في قطار خاص

هل اقترب مشوار ديمبيلي في برشلونة من نهايته؟

بطولة ألمانيا: شالكه يتمسك بالمركز الثاني بفوزه على دورتموند

خمسة أسباب قد تدفع برشلونة إلى إقالة فالفيردي!