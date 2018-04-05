كلينسمان يستبعد ألمانيا من دائرة أقوى المرشحين للقب المونديال

بالنسبة للمدرب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم يورغن كلينسمان فإن حظوظ المانشافات للحفاظ على لقب بطولة كأس العالم في روسيا 2018 ضعيفة، موضحا "نحن ضمن المرشحين، لكننا لسنا أقوى المرشحين".

وعلّل رأيه بأن على ألمانيا أن تصل إلى المستوى ذاته من الشوق والحماسة لانتزاع اللقب كما كان الأمر في المونديال السابق. وأضاف "لقد عايشت ذلك في مونديال 94 و98. وحينها كن نشعر بما شعرنا به في مونديال 1990".

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم منتصف شهر يونيو/ حزيران وإلى غاية منتصف يوليو/ تموز في روسيا.

في الوقت ذاته، أبدى كلينسمان في حوار مع مجلة كيكر الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين (16 أبريل/نيسان 2018) إعجابا شديدا بالمستوى الذي حققه المنتخب الانكليزي لكرة القدم، وأوضح أن "انكلترا لها منتخب مثير جدا يضم عددا من الوجوه الشابة، والمواهب القوية. كما أن لهذا المنتخب أهدافا مختلفة"، مضيفا أن كرة القدم الانجليزية باتت منفتحة أكثر من أي وقت مضى على أفكار أخرى.

رغم ذلك تبقى الأرجنتين أكبر المرشحين لنيل اللقب، حسب كلينسمان.

وفي حواره هذا كشف المدرب الألماني عن استعداده لخوض تحدٍّ جديد في مجال التدريب بعد أن تولى تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 والمنتخب الأمريكي بين عامي 2011 و2016. وأضاف "أنا جاهز للبدء من جديد. وهناك فرص ستظهر عقب كأس العالم".

و.ب