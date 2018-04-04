 كلوب ″متشائل″ بشأن حالة صلاح بعد إصابته | عالم الرياضة | DW | 05.04.2018
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عالم الرياضة

كلوب "متشائل" بشأن حالة صلاح بعد إصابته

بعد خروجه إثر تعرضه لإصابة في المباراة مع مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، أكد نجم ليفربول محمد صلاح لمدربه كلوب أن "كل شيء على ما يرام"، لكن المدرب الألماني اعترف بقلقه حول لياقة هداف الفريق البدنية.

UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

صورة من الأرشيف

تبدو تقديرات المدرب الألماني يورغن كلوب لحالة محمد صلاح بعد إصابته في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، متراوحة بين التفاؤل والقلق فيما يشبه معنى العبارة الشهيرة التي عنون بها الأديب الفلسطيني الراحل ايميل حبيبي روايته "المتشائل". حيث أبدى كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي، اطمئنانه إلى وضع لاعبه المصري محمد صلاح الذي خرج في مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد ضيفه "السيتي" الأربعاء (الرابع من نيسان/أبريل 2018)، في ذهاب الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأوضح كلوب أن صلاح "اقترب مني على خط الملعب ليقول لي أن ثمة أمراً يزعجه. كان الأمر كافياً بالنسبة لي لإخراجه من الملعب". وأضاف المدرب الألماني "بعد المباراة قال إنه بحالة جيدة وإن الأمور ستكون على ما يرام"، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة انتظار "تشخيص حالته وليس تشخيصه لحالته".

وأشار كلوب إلى أنه سيتم تقييم حالة المهاجم قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت باستاد جوديسون بارك. و

وجدير بالذكر أن ليفربول حقق فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب (3-صفر). وسجل صلاح الهدف الأول، وكان صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو مانيه. إلا أن اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عاماً، ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي لهذا الموسم، خرج في الدقيقة 52 بعدما تحدث إلى مدربه الألماني.

ويشار إلى أنه وفي موسمه الأول مع ليفربول قادماً من روما الإيطالي، يقدم صلاح أداء لافتاً؛ إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي مع 29 هدفاً، بفارق خمسة أهداف عن مهاجم توتنهام الدولي الإنكليزي هاري كاين. وبات في رصيده 38 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بفارق هدف واحد فقط خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني.

خ.س/م.س (أ ف ب، رويترز)

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    عودة إلى الحياة

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    سيغيب ماكس كروزه، مهاجم فيردر بريمن، لأسابيع عن الملاعب بعد أصابته السبت (16/9/2017) أيضا في مباراة فريقه مع شالكه. حيث تدخل معه بعنف مدافع شالكه ثيلو كيرر، ليسقطه أرضا، ويتم نقله سريعا للمستشفى ويخضع لجراحة ناجحة، حسب بريمن. التدخل العنيف تسبب لكروزه في كسر على مستوى الترقوة، ويعتقد البعض أن الأمر كان سيصبح أشد خطورة لو تعلق بكسر على مستوى القدم.

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    غياب لأجل غير مسمى

    وفي اليوم التالي (الأحد) تعرض نجم أرسنال داني ويلبك (26 عاما) إلى إصابة على مستوى العضلة الضامة، وهو ما سيجعله يغيب عن المباريات لفترة غير معلومة. اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية خرج متأثرا بإصابته أثناء مباراة ديربي العاصمة البريطانية بين فريقه أرسنال وفريق تشيلسي في الدقيقة 73 من المباراة. وقال آرسين فنغر، مدرب أرسنال: "لا أعرف مدى خطورتها ولكن يبدو أنها ليست إصابة سهلة." (اعداد: مريم مرغيش)


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