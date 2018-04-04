كلوب "متشائل" بشأن حالة صلاح بعد إصابته

تبدو تقديرات المدرب الألماني يورغن كلوب لحالة محمد صلاح بعد إصابته في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، متراوحة بين التفاؤل والقلق فيما يشبه معنى العبارة الشهيرة التي عنون بها الأديب الفلسطيني الراحل ايميل حبيبي روايته "المتشائل". حيث أبدى كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي، اطمئنانه إلى وضع لاعبه المصري محمد صلاح الذي خرج في مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد ضيفه "السيتي" الأربعاء (الرابع من نيسان/أبريل 2018)، في ذهاب الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأوضح كلوب أن صلاح "اقترب مني على خط الملعب ليقول لي أن ثمة أمراً يزعجه. كان الأمر كافياً بالنسبة لي لإخراجه من الملعب". وأضاف المدرب الألماني "بعد المباراة قال إنه بحالة جيدة وإن الأمور ستكون على ما يرام"، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة انتظار "تشخيص حالته وليس تشخيصه لحالته".

وأشار كلوب إلى أنه سيتم تقييم حالة المهاجم قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت باستاد جوديسون بارك. و

وجدير بالذكر أن ليفربول حقق فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب (3-صفر). وسجل صلاح الهدف الأول، وكان صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو مانيه. إلا أن اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عاماً، ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي لهذا الموسم، خرج في الدقيقة 52 بعدما تحدث إلى مدربه الألماني.

ويشار إلى أنه وفي موسمه الأول مع ليفربول قادماً من روما الإيطالي، يقدم صلاح أداء لافتاً؛ إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي مع 29 هدفاً، بفارق خمسة أهداف عن مهاجم توتنهام الدولي الإنكليزي هاري كاين. وبات في رصيده 38 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بفارق هدف واحد فقط خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني.

خ.س/م.س (أ ف ب، رويترز)