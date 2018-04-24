كلاب ألمانية عسكرية مجهزة بأنظمة مراقبة رقمية

نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن شركة هندسية تقوم بعرض تكنولوجيا بأنظمة الكاميرات اللاسلكية، كما تسعى الشركة الهندسية، وفقاً للتقرير، إلى ربط أنظمة كاميرا متطورة بفرق الكلاب التابعة للجيش الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن شركة "بي 3"( P3 ) ومقرها مدينة آخن غرب ألمانيا، قامت بتسويق نظام كاميرات للكلاب في معرض برلين الدولي للطيران.

ويتميز الجهاز الذي يبلغ وزنه 5 كيلو مترات، بكاميرا ومصدر طاقة، وجهاز إرسال فيديو لاسلكي، بالإضافة إلى نظام راديو ثنائي الاتجاه لإرسال الأوامر.

النظام تم عرضهُ في معرض برلين للطيران حيث تم عرض كاميرات بانوراميه بزاوية 360 درجة، كما تحتوي الأنظمة الأخرى في شركة P3 على التصوير الحراري أو الكاميرات للأشعة تحت الحمراء. ويسمح النظام باستخدام الكلاب المدربة في عملية الاستطلاع.

وقد صرح المدير الإداري لشركة P3 لـ "دي فيلت" قائلاً : "يتعلق الأمر بدعم القوات التي تقاتل بالصفوف الأولية في الجبهات القتالية".

أوامر تحكم عن بعد

ويقوم النظام اللاسلكي بنقل ما يصل إلى حدود كيلو متر واحد، كما يسمح لوحدة التحكم بإصدار أوامر عن بعد إلى الكلب. وناهيك عن الخدمات التي تقدمها للجيش الألماني، قالت الشركة إن اهتمامها ينصب ايضا على خدمات الشرطة والعملاء المدنيين في السوق.

ومنذ عام 2011، كانت الشركة الكندية (K9 Storm Incorporated ) تتعاون مع وكالات الدفاع من خلال تزويد الكلاب بدروع مضادة للسلاح ومجهزة بكاميرا تبلغ تكلفتها 30 ألف دولار. وحسب المعلومات الواردة فإن هذا المنتج(Intruder) قد تم استخدامه في عملية البحث عن أسامة بن لادن.

وفي عام 2016، قامت شركة هوني ويل الدولية (Honeywell)، بتسويق نظام كاميرا يشمل نظام رادار للملاحة، حيث يستخدم كنظام جرس(تنبيه) لإصدار الأوامر للكلاب.

ويذكر أن الجيش الألماني يستخدم الكلاب في عدة نواح عسكرية، بما في ذلك إسقاطها عبر المظلات من طائرات الهيلوكوبتر، ومساعدة الجنود المدنيين. كذلك في الكشف عن المتفجرات والمخدرات والألغام، والعلاج من اضطراب ما بعد الصدمة.

DW / ط. ف