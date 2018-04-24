كلاب ألمانية عسكرية مجهزة بأنظمة مراقبة رقمية

نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن شركة هندسية تقوم بعرض تكنولوجيا بأنظمة الكاميرات اللاسلكية، كما تسعى الشركة الهندسية، وفقاً للتقرير، إلى ربط أنظمة كاميرا متطورة بفرق الكلاب التابعة للجيش الألماني.
وأوضحت الصحيفة أن شركة "بي 3"( P3 ) ومقرها مدينة آخن غرب ألمانيا، قامت بتسويق نظام كاميرات للكلاب في معرض برلين الدولي للطيران.
ويتميز الجهاز الذي يبلغ وزنه 5 كيلو مترات، بكاميرا ومصدر طاقة، وجهاز إرسال فيديو لاسلكي، بالإضافة إلى نظام راديو ثنائي الاتجاه لإرسال الأوامر.
النظام تم عرضهُ في معرض برلين للطيران حيث تم عرض كاميرات بانوراميه بزاوية 360 درجة، كما تحتوي الأنظمة الأخرى في شركة P3 على التصوير الحراري أو الكاميرات للأشعة تحت الحمراء. ويسمح النظام باستخدام الكلاب المدربة في عملية الاستطلاع.
وقد صرح المدير الإداري لشركة P3 لـ "دي فيلت" قائلاً : "يتعلق الأمر بدعم القوات التي تقاتل بالصفوف الأولية في الجبهات القتالية".
أوامر تحكم عن بعد
ويقوم النظام اللاسلكي بنقل ما يصل إلى حدود كيلو متر واحد، كما يسمح لوحدة التحكم بإصدار أوامر عن بعد إلى الكلب. وناهيك عن الخدمات التي تقدمها للجيش الألماني، قالت الشركة إن اهتمامها ينصب ايضا على خدمات الشرطة والعملاء المدنيين في السوق.
ومنذ عام 2011، كانت الشركة الكندية (K9 Storm Incorporated ) تتعاون مع وكالات الدفاع من خلال تزويد الكلاب بدروع مضادة للسلاح ومجهزة بكاميرا تبلغ تكلفتها 30 ألف دولار. وحسب المعلومات الواردة فإن هذا المنتج(Intruder) قد تم استخدامه في عملية البحث عن أسامة بن لادن.
وفي عام 2016، قامت شركة هوني ويل الدولية (Honeywell)، بتسويق نظام كاميرا يشمل نظام رادار للملاحة، حيث يستخدم كنظام جرس(تنبيه) لإصدار الأوامر للكلاب.
ويذكر أن الجيش الألماني يستخدم الكلاب في عدة نواح عسكرية، بما في ذلك إسقاطها عبر المظلات من طائرات الهيلوكوبتر، ومساعدة الجنود المدنيين. كذلك في الكشف عن المتفجرات والمخدرات والألغام، والعلاج من اضطراب ما بعد الصدمة.
DW / ط. ف
-
خدمت البشرية ـ حيوانات في مهمة إلى الفضاء الخارجي!
الكلب الأول في الفضاء
قبل 60 عاما بالضبط أرسل الاتحاد السوفياتي الكلبة "لايكا" إلى الفضاء. وكانت أول حيوان ذو أربعة أرجل يصل إلى الفضاء الخارجي. بيد أنها لم تكن أول كائن حي. فقد سبقها قبل 10 سنوات ذباب الفاكهة، الذي على كان متن صاروخ. وتوفيت الكلبة "لايكا" بعد ساعات قليلة من إقلاع المركبة الروسية.
-
خدمت البشرية ـ حيوانات في مهمة إلى الفضاء الخارجي!
أول الناجين
على الرغم موت الكلبة "لا يكا" واصل الاتحاد السوفياتي إرسال الكلاب إلى الفضاء، لكن في ظروف أحسن من السابق، حيث نجح في بعث الكلاب "ستريلكا" و"بيلكا" إلى الفضاء وتمكنتا من العودة إلى الأرض على قيد الحياة. وفي سنة 1961 حصلت ابنة الرئيس الأمريكي السابق كينيدي على جرو من الكلبة "ستريلكا" كهدية.
-
خدمت البشرية ـ حيوانات في مهمة إلى الفضاء الخارجي!
قرود عوض كلاب
عوض الكلاب أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية القرود إلى الفضاء. واعتمدت وكالة الفضاء "ناسا" على القرود في رحلتها الأولى في الفضاء الخراجي. وتوفي القرد الأول "غوردو" الذي تم بعثه إلى الفضاء سنة 1958. فيما حالف الحظ القرود "ابلي" و"ميس بيكر" (انظر الصورة) في البقاء على قيد الحياة أثناء رحلتها الأولى في الفضاء الخارجي سنة 1959.
-
خدمت البشرية ـ حيوانات في مهمة إلى الفضاء الخارجي!
عمر مديد لرائدة فضاء!
بعدما تمكنت القرود "ابلي" و"ميس بيكر" من العودة إلى كوكب الأرض على قيد الحياة. توفيت القردة "ابلي" ساعات قليلة بعد عملية الهبوط وذلك أثناء عملية جراحية. فيما عاشت القردة "ميس بيكر" (الصورة) عمرا أطولا، لتفارق الحياة سنة 1984 عن عمر ناهز( 27 عاما).
-
خدمت البشرية ـ حيوانات في مهمة إلى الفضاء الخارجي!
في كبسولة الفضاء
بخلاف القرود "ابلي" و"ميس بيكر" لم يكن ينبغي على القرد الصغير "سام" اختبار انعدام الوزن، بل كانت رحلته في كبسولة أمريكية تتعلق بوظيفة نظام الإنقاذ. وتمكن "سام" من العيش أثناء الرحلة وكذلك خليفته من الإناث "ميس سام".
-
خدمت البشرية ـ حيوانات في مهمة إلى الفضاء الخارجي!
الشمبانزي الأول
"هام" هو أول شمبانزي يصل إلى الفضاء سنة 1961، حيث كان عديم الوزن لمدة ست دقائق. وتكلف هذا الشمبانزي بمهمة رائدة، ففي نفس السنة (1961) أطلقت وكالة الفضاء "ناسا" بمعية " الان شيبارد" على متنها رحلات السفر إلى الفضاء. وتوجب على "هام" بمساعدة بدلته المخصصة للفضاء إعطاء معلومات مهمة عن كيفية تحمل كائن حي انعدام الوزن.
-
خدمت البشرية ـ حيوانات في مهمة إلى الفضاء الخارجي!
مخلوقات صغيرة جدا
ذهبت أوقات إرسال الكلاب والقرود إلى الفضاء الخارجي، ففي الوقت الحالي تعتبر المخلوقات الصغيرة مهمة وقوية. وفي سنة 2017 أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة من بطيء الخطو لمدة 12 يوما إلى الفضاء. وتعرضت الحيوانات الصغيرة إلى الإشعاع الكوني وتمكنت كلها تقريبا من البقاء على قيد الحياة. إعداد: ليزا هينل / رضوان مهدوي