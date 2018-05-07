 قوات سعودية في سقطرى لحلحلة التوتر بين الإمارات وحكومة هادي | أخبار | DW | 13.05.2018
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أخبار

قوات سعودية في سقطرى لحلحلة التوتر بين الإمارات وحكومة هادي

وصلت قوات ولجنة حكومية سعودية إلى أرخبيل سقطرى اليمني من أجل العمل على إنهاء الأزمة الراهنة بين الحكومة اليمنية والإمارات التي أرسلت قوات إلى الجزيرة بدون إبلاغ حكومة الرئيس هادي.
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​سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني إماراتي ​

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أن قوات سعودية وصلت الأحد (13 أيار/مايو 2018) إلى جزيرة سقطرى اليمنية بهدف دعم القوات الحكومية في ظل توتر بين الحكومة والإمارات، بعد نشر الأخيرة قوات لها في الجزيرة. وقال التحالف بحسب ما نقلت عنه قناة الإخبارية السعودية الحكومية إن وجود هذه القوات هو "لغرض التدريب والمساندة للقوات اليمنية". كما ذكر التحالف الذي تقوده المملكة أن الوصول إلى الجزيرة جاء بتنسيق مع الحكومة اليمنية.

من جانب آخر ذكرت مصادر يمنية مقربة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لوكالة الأنباء الألمانية أن لجنة سعودية رفيعة المستوى وصلت أيضاً إلى مطار سقطرى، مع مسؤولين يمنيين، كانوا موجودين في المملكة.

وأوضحت المصادر أنه "من المرجح أن تقوم اللجنة بالتوسط بين الحكومة اليمنية والإمارات، لإنهاء التوتر الحاصل في الجزيرة". وأفادت المصادر بأن" هذه اللجنة التقت برئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وناقشت سبل العمل على حل الإشكاليات العالقة في سقطرى".

مختارات

اشتدت حدة التوتر بين الإمارات وحكومة الرئيس هادي على خلفية نشر الأولى لقوات عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية. وبينما اعتبرت الحكومة اليمنية ذلك مساسا بسيادتها، تقول الإمارات إن هناك حملة مغرضة تشوه دورها في التحالف. (07.05.2018)

ومن المقرر حسب المصادر أن" تقنع اللجنة الإمارات، بسحب قواتها من الجزيرة، والعودة بالوضع إلى ما كان عليه، قبيل وجود هذه القوات التي ترفضها الحكومة اليمنية".

 

وكانت هذه اللجنة قد وصلت قبل أيام، من أجل التوسط لحل الأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات، بخصوص الوضع في جزيرة سقطرى، غير أن جهودها السابقة لم تكلل بالنجاح الفوري.

وتشهد الجزيرة توترا منذ قيام الإمارات بنشر قوات في سقطرى قبل نحو أسبوع. وكان مصدر حكومي يمني قد قال إن دولة الإمارات نشرت قوات في سقطرى بدون إبلاغ حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تسيطر على الجزيرة. وأثار ذلك غضباً بين السكان الذي قالوا إنه ليس على الجزيرة حوثيون لتبرير نشر تلك القوات، بحسب المصدر.

ودولة الإمارات شريك أساسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي ينفذ منذ 2015 ضربات في اليمن ضد الحوثيين ودعماً لحكومة الرئيس هادي. وبقيت سقطرى بمنأى عن أعمال العنف التي تجتاح اليمن. وتقع الجزيرة عند مخرج ممر مزدحم للنقل البحري يربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي.

Jemen Insel Sokotra (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

وتحظى الجزيرة بأهمية عالمية لتنوعها البيئي ويشار إليها أحيانا بجزيرة "غالاباغوس المحيط الهندي". وتقع على بعد حوالى 350 كلم قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وكان محللون قد قالوا إنه رغم كون دولة الإمارات شريكاً أساسياً في التحالف بقيادة السعودية الذي يحارب الحوثيين، إلا أنها نأت بنفسها مؤخراً عن هادي. وتعاونت دولة الإمارات بشكل وثيق مع الجيش اليمني وقامت بتدريب جنود لكنها أيضا تدعم الانفصاليين الذي يسيطرون على جنوب البلاد منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

على صعيد متصل، قال دبلوماسيون ومسؤولون يمنيون وصوماليون إن الإمارات تنشر قواتها وتضخ أموالاً لإنشاء شبكة قواعد وحلفاء مسلحين‭‭‭ ‬‬‬في اليمن وكذلك في الصومال كحماية من المتشددين الإسلاميين والنفوذ الإيراني.

وطورت الإمارات قدرات وحدات عسكرية محلية في اليمن وعززت نفوذها على طول ساحل البحر الأحمر لكنها فتحت مجالاً للخلاف مع الحكومة اليمنية المقيمة في الخارج.

وللإمارات موطئ قدم أيضاً في شمال الصومال على الجانب الآخر من مضيق باب المندب، الذي يمر عبره الكثير من النفط العالمي، حيث تؤسس الشركات الإماراتية موانئ تجارية وتنفذ قواتها مهام عسكرية وتدريبية.

وتتحرك الإمارات بشكل حاسم ضد التهديدات التي تراها من جماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة بينما تروج لنفسها في المقابل على أنها بلد مسلم مستقر ومنفتح وشديد التسامح. 

وعينت الإمارات مسؤولين عسكريين أجانب كباراً لتحديث جيشها منهم قائد القوات الخاصة الاسترالية السابق الجنرال مايك هندمارش الذي يتبع مباشرة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ويشرف هندمارش على الحرس الرئاسي وهي وحدة مكلفة بتوجيه الحملة الإماراتية في اليمن.

 

ز.أ.ب/ع.غ (أ ف ب، رويترز)

  • Jemen Insel Sokotra Drachenbaum (picture-alliance/Wildlife/S. Muller)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    شجرة "دم الأخوين"، التي أقترن أسمها باسم هذه الجزيرة، وتعتبر من أشهر الأشجار النادرة التي لا تنمو إلا في جزيرة سقطرى، الجزيرة التي تحمل اسم الأرخبيل المكون من ست جزر. من شقوق هذه الشجرة تسيل مادة لزجة حمراء تُترك حتى تجف لتستخدم كعلاج طبي. اثير جدل كبير مؤخراً حول أنباء عن نقل بعض هذه الأشجار إلى الإمارات.

  • Jemen Insel Sokotra (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    صورة نادرة تعود إلى القرن التاسع عشر لجزيرة سقطرى التي تتمتع بأهمية تاريخية بسبب وقوعها عند نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب وشرق القرن الأفريقي، ما جعلها محطة هامة على طريق التجارة الرئيسي القديم. هذه الأهمية لم تتراجع حتى يومنا هذا، ما يفسر ربما النزاع الأخير بين اليمن والإمارات حول نشر الأخيرة قوات عسكرية فيها.

  • Jemen Insel Sokotra Drachenbaum (picture-alliance/Wildlife/S. Muller)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    اشتهرت سقطرى بإنتاج اللبان والصبر السقطري وأيضاً "الند" وهو أحد أصناف البخور. ويُستخرج من لحاء شجرها مادة صمغية تستخدم في العلاج والصباغة، كما في الصورة أعلاه. في الماضي البعيد كان يُنظر إلى هذه السلع نظرة تقديس، لذا سميت في التاريخ القديم بـ"الأرض المقدسة".

  • Jemen Insel Sokotra Wüstenrose (picture-alliance/blickwinkel/U. Katz)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    أُدرجت اليونسكو الجزيرة على لائحة التراث العالمي عام 2008 لاحتوائها على حوالي 680 نوعا من النباتات النادرة، ونحو 270 نوع من النباتات التي لا تنمو في أي مكان آخر.

  • Jemen Insel Sokotra Schmutzgeier (picture-alliance/Wildlife/S. Muller)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    تعتبر جزيرة سقطرى موطن رئيسي لكثير من الطيور المهاجرة والنادرة كطائر الصقر الحوام السقطري وطائر القسقس وطائر العوسق وغيرهم الكثير.

  • Jemen Insel Sokotra (picture-alliance/Bildagentur-online/Tips Images)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    سحر جمال هذه الجزيرة ومناظرها الخلابة جعلها قبلة للسياح من مختلف أرجاء العالم، ما جعل السياحة أحد موارد الدخل لسكانها. يبعد الأرخبيل نحو 350 كلم عن الشواطئ اليمينة ما جعلها بمعزل عن التحولات السياسية التي شهدها اليمن في خضم ما يُسمى بـ"الربيع العربي".

  • Jemen Insel Sokotra (picture-alliance/dpa/J. Arhab)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 3700 كلم مربع وتفيض سواحلها بثروة سمكية، ما جعلها من أهم مناطق الصيد في اليمن. كما تشتهر بشعابها المرجانية واللؤلؤ.

  • Jemen Insel Sokotra Wüstenrose (picture-alliance/Wildlife/S. Muller)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    إعادة

    سقطرى بنباتاتها النادرة أصبحت متحف للتنوع الطبيعي، وهو ما جعلها عرضة لمطامع خارجية للسيطرة عليها. وكان البرتغاليون ومن ثم الهولنديون قد سيطروا على جزر الأرخبيل في مرحلة الاستكشافات الجغرافية. هدوء سقطرى عكره مؤخراً قيام الإمارات بنشر قوات وآليات عسكرية، استنكرته حكومة الرئيس هادي من السعودية، التي توسطت بدورها بين الجانبين.

  • Jemen Insel Sokotra Drachenbaum (picture-alliance/blickwinkel/U. Katz)

    سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

    تظاهر سكان الأرخبيل اليمني للمطالبة بمغادرة القوات الإمارتية، وفي تطور لاحق أكدت السعودية أن وفداً عسكرياً زار جزيرة سقطرى والتقى رئيس الوزراء اليمني احمد بن دغر وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق. طرفه الفضلي


مختارات

سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني - إماراتي

بقي أرخبيل سقطرى بعيداً عن تطورات الصراع اليمني وعنفه، وتحظى أكبر جزر الأرخبيل بأهمية عالمية لتنوعها البيئي، لكن هذا الهدوء عكر صفوه قيام الإمارات بنشر قوات عسكرية، ما أثار أزمة مع حكومة الرئيس هادي. (08.05.2018)  

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​سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني إماراتي ​  

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