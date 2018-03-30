 قوات الأكراد بسوريا.. مصير معلق بترامب وأردوغان وماكرون | أخبار | DW | 30.03.2018
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أخبار

قوات الأكراد بسوريا.. مصير معلق بترامب وأردوغان وماكرون

شنت تركيا حرباً كلاميةً على فرنسا بسبب نيتها في الوساطة بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية. بينما نفى مسؤولون أمريكيون علمهم بخطط الرئيس ترامب بسحب جنود أمريكيين يدعمون تلك القوات.
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قالت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة الجمعة (30 مارس/ آذار 2018) إنها لم تُبلغ بأي خطة لانسحاب القوات الأمريكية، التي تعمل في سوريا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار أمس الخميس إلى أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا "قريباً جداً"، تصريح مفاجئ نفت حتى وزارة خارجيته علمها به أو بأي خطط مرتبطة به.

وقوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، هي الشريك الرئيسي للتحالف بقيادة واشنطن في سوريا، حيث يشارك نحو ألفي جندي أمريكي في المعركة ضد تنظيم "داعش". وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل لرويترز في رسالة مكتوبة: "لا يزال عملنا وتنسيقنا مستمراً في إطار برنامج الدعم والعمليات المشتركة في جميع المناطق". ووصف تصريح ترامب بأنه "ليس واضحاً والتصريحات التي أتت من مسؤولين أمريكيين آخرين في الإدارة الأمريكية لم تؤكد ذلك أو تنفه".

مسؤولون أمريكيون لا يعلمون بخطة ترامب؟

مختارات

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفداً من قوات سوريا الديموقراطية، مؤكداً "دعم فرنسا" لهم، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، وأعرب ماكرون عن "أمله في إقامة حوار بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا". (29.03.2018)

أقرت واشنطن بأن قسما من المقاتلين الأكراد في قوات "قسد" غادروا مواقعهم إلى عفرين لمؤازرة رفاقهم في صد الهجوم التركي على المنطقة، الأمر الذي تسبب بـ "وقفة عملانية" في المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". (06.03.2018)

وعندما سُئِلت المتحدثةُ باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن كانت الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا أجابت أنها ليست على علم بأي خطة من هذا النوع. وسُئِل المتحدثُ باسم التحالف الجمعة إن كانت القوات الأمريكية تلقت إخطاراً بقرار للانسحاب أو تستعد لتنفيذ ذلك فأجاب بأنه لن يعقب على أي عمليات مستقبلية. وقال الكولونيل رايان ديلون في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يزال يسيطر على أراض في منطقتين بسوريا قرب هجين على نهر الفرات وفي دشيشة قرب الحدود مع العراق.

وذكر أنه جرى تقليص عمليات التحالف الهجومية بسبب الأحداث في شمال غرب سوريا حيث تتصدى قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب لتوغل تركي يستهدف الوحدات في مدينة عفرين السورية. وقال ديلون: "التحالف وقوات سوريا الديمقراطية يواصلان البحث عن فرص لاستغلال نقاط داعش وتنفيذ ضربات ضد من تبقوا من الإرهابيين".

استياء تركي من فرنسا

من جانب آخر رفضت تركيا الجمعة أي وساطة فرنسية بين أنقرة وقوات سوريا الديموقراطية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا العرض خلال لقائه وفداً من قوات سوريا الديموقراطية في وقت متأخر أمس الخميس. وأعرب ماكرون عن "أمله في إقامة حوار بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا، بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي"، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.

إلا أن تركيا رفضت ذلك بشكل مطلق، في خطوة من المرجح أن تزيد التوتر بينها وبين فرنسا التي عبرت عن قلقها بشأن العملية العسكرية التركية الجارية في شمال سوريا. وقال بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، إن الموقف الفرنسي يضع باريس على مسار تصادم مع أنقرة. وكتب على تويتر الجمعة "من يتعاونون مع الجماعات الإرهابية ويتضامنون معها ضد تركيا... سيصبحون هدفاً لتركيا مثل الإرهابيين"، وأضاف "نأمل ألا تتخذ فرنسا مثل هذه الخطوة غير المنطقية".

وبدوره لم يرحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات الرئيس ماكرون وقال إنه "حزين جداً" لموقف فرنسا "الخاطئ تماماً". وقال أردوغان في خطاب حاد اللهجة ألقاه أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة "من أنتم لكي تتحدثوا عن وساطة بين تركيا ومنظمة إرهابية؟". وأضاف أردوغان "لا تتدخلوا في أشياء تتعدى حدودكم، لا نحتاج وسيطاً".

Syrien Afrin Einmarsch Milizen (Getty Images/AFP/B. Kilic)

مقاتلون عرب يتجولون في عفرين بعد الاستيلاء عليها، بمساعدة تركية، من أيادي وحدات حماية الشعب الكردية

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو "ليس من الممكن القول إن بلداً يستقبل وحدات حماية الشعب الكردية في الإليزيه ليس منحازاً. أنتم في صف واحدٍ مع الارهابيين".

ومن جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: "نرفض أي جهد يهدف إلى تشجيع حوار أو اتصالات أو وساطة بين تركيا وهذه المجموعات الإرهابية".

وشكلت قوات سوريا الديموقراطية خلال السنوات الاخيرة رأس حربة في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائه الغربيين.

وأطلقت تركيا في كانون الثاني/ يناير الماضي عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا وطردتها في 19 آذار/ مارس من معقلها عفرين.

ص.ش/ع.غ (رويترز، أ ف ب)

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.

  • Syrien Provinz Rakka YPG-Kämpfer

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.

  • Flughafen von Tabka von ISIS eingenommen

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)

    الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش


مختارات

جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

ظهرت صور لقوات أميريكية خاصة في شمال الرقة السورية بجانب قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية. وظهر على أكتف هؤلاء الجنود شعار الوحدات وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بالكيل بمكيالين. (27.05.2016)  

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفداً من قوات سوريا الديموقراطية، مؤكداً "دعم فرنسا" لهم، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، وأعرب ماكرون عن "أمله في إقامة حوار بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا".

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