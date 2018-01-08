 قصة شاب أفغاني ″خيّرته″ إيران بين الترحيل أو القتال في حرب الأسد | سياسة واقتصاد | DW | 12.05.2018
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سياسة واقتصاد

قصة شاب أفغاني "خيّرته" إيران بين الترحيل أو القتال في حرب الأسد

تقوم إيران بتجنيد الأفغان بشكل خاص للقتال إلى جانبها في الحرب السورية. ولا يذهب هؤلاء دائمًا إلى الحرب عن طواعية، وإنما الكثير منهم يجبر على ذلك. DW قابلت أحدهم في برلين عاش تجربة مريرة خيّر فيها بين الموت والموت.

Türkei Grneze Syrien Afrin Angriff (Getty Images/AFP/O. Kose)

في عام 2014، فرّ الشاب الأفغاني م. من كابول على أمل إيجاد حياة أفضل في إيران. لم يكن المراهق الأفغاني قد سمع قبل ذلك عن سوريا، أو عن الحرب الوحشية الدائرة فيها والتي كانت قد دخلت آنذاك عامها الثالث. لكن، عندما خُير من قبل الحرس الثوري الإيراني بين القتال في سوريا وبين ترحيله إلى الحدود الأفغانية، حيث كان مقاتلو طالبان يحتشدون،  بدا له القرار بسيطاً، فهو خيار بين "الموت" و"الحياة" كما كان يعتقد آنذاك. 

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في حوار مع DW يقول الشاب الأفغاني: "كنت أخاف الموت، لذلك اخترت سوريا"، أفغانستان مزقتها الحرب ولا مستقبل فيها. في حين عرض عليه وفي حال الذهاب إلى سوريا مبلغ يعادل 585 يورو شهريًا. وهو مبلغ جد مغري بالنسبة لشاب أفغاني كان يعمل خياطاً في مصنع إيراني قبل أن تقبض عليه الشرطة ضمن حملة تفتيش ضد المهاجرين الأفغان المقيمين بطريقة غير شرعية. وأثناء احتجازه في مركز للشرطة مع العشرات من الأفغان الآخرين، قرر م. مثله مثل جميع من كانوا معه الذهاب للقتال في سوريا، يتذكر الشاب الأفغاني.

يذكر أنه وفي عام 2014، رفعت إيران من مستوى دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، فبدأت بإرسال المزيد من القوات البرية، تشمل العديد من المهاجرين الأفغان مثل الشاب الأفغاني م.

الإغراء عن طريق الوعد بالخلاص

على الرغم من صعوبة التحقق من تصريحات الشاب الأفغاني، إلا أن قصته تمثل قصة الآلاف من الأفغان المقيمين في إيران بشكل غير قانوني والذين يتم تجنيدهم من قبل الحرس الثوري للقتال في سوريا. وتروّج إيران لتواجدها العسكري هناك بالقول بأنه يهدف إلى حماية المواقع الشيعية المقدسة. ويتم إغراء الأفغان بدخل ثابت وإمكانية الحصول على تصريح إقامة، وهذا ما يدفع الكثيرين على غرار م. للقتال في صفوف "لواء الفاطميون" الذي يتكون بالكامل من مقاتلين أفغان. ومعظمهم من أبناء الأقلية الشيعية المعروفة باسم "الهزارة"، الموجودة وسط البلاد. وقد تعرضت هذه الأقلية إلى العنف والاضطهاد لفترات طويلة من قبل حركة "طالبان".

Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/M. Voskresenskiy)

مقاتلون شيعيون في شرق تدمر في حزيران/ يونيو عام 2017

وحول "الهزازة" توضح هوميرا أيوبي، العضو في إقليم فرح الأفغاني على الحدود الإيرانية، في حوار مع DW بأن التجنيد في إيران "علني وبدون خوف"، وأنه بات معروفا أن الحرس الثوري "يستهدف" أبناء هذه الطائفة، لكن "لا أحد يريد التحدث عن الأمر". وتضيف أيوبي أنه و"في المقابل يحصل المقاتلون على المال والأمن، وفي بعض الحالات، على فرصة الالتقاء بالقادة الإيرانيين شخصياً". وحتى في أفغانستان نفسها، تباشر إيران بعملية التجنيد، إذ أن مقاتلين سابقين من "لواء الفاطميون" تواصلوا مع مجندين، قاموا بتأسيس مركز غير رسمي في غرب كابول حيث معظم السكان من الهزارة. وقال أربعة أشخاص تحدثوا إلى دويتشه فيله إن المركز يغير موقعه باستمرار.

هيومان رايتس ووتش: مراهقين ضمن المجندين

وفقاً لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان للعام الماضي، فقد تمّ تجنيد قاصرين في الـ14 من العمر ضمن صفوف هذا اللواء. وكتب المشرفان على التقرير أن "تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة للمشاركة في العمليات القتالية، يدخل ضمن جرائم الحرب"، وذلك بموجب القانون الدولي. 

 م. كان أيضاً في الرابعة أو الخامسة عشر من العمر حين ذهب إلى سوريا، فلا يمكن تحديد عمره بالضبط، إذ توفيت والدته عند ولادته. أما والده فهو مدمن مخدرات، وتركه في وقت مبكر، ولهذا السبب لا يعرف تاريخ ميلاده بالظبط. لكنه يقول إن الحرس حدد عمره عند الثامنة عشرة. وقد تم تدريبه في إيران لمدة شهر واحد، ليتم بعد ذلك إرساله إلى دمشق مع بعض المجندين الأفغان الآخرين، والذين كان الكثير منهم قاصرين. 

عند وصولهم إلى سوريا، سرعان ما شرعوا في الانتقال من جبهة إلى أخرى: المليحة، درعا، الحمرا،..أسماء لم تكن تعني لهم شيئاً، باستثناء الذكريات غير الواضحة عن القنابل المتفجرة، عن القتال من شارع إلى شارع ، ومن بيت إلى بيت. وفي بعض الأحيان حتى الأمل في الموت، حتى ينتهي كل شيء.

يمسك م. صدغيه في كل مرة يتغلب عليه الصداع، عنما يغوص فيها في التفكير في الوقت الذي أمضاه في سوريا. هذا الشاب النحيل الجسم و ذو شعر قصير يتحدث عن الحرب والموت بطريقة أولئك الذين رأوا أكثر مما يستطيعون تحمله.

تغطي ذراعيه ندوبا لا حصر لها، اندمجت في نسيج  جلدي معقد. ويتحدث إلى DW عن كوابيس حول صديقه المفضل الذي تمزق إلى أشلاء أمام عينيه، وحول الرعب الأبدي للحياة في منطقة الحرب، عندما يمكن أن يكون كل يوم هو اليوم الأخير.  وهو ما حصل لما لا يقل عن ستة من أصدقائه المقربين. 

سعادة في المحنة؟

بعد تسعة أشهر في سوريا، وصل كل شيء إلى نهاية مفاجئة ومؤلمة، إذ أن الصاروخ الذي قتل صديقه المفضل عباس، أصاب وجهه وساقيه. بعد أن تم معالجته بشكل مؤقت في سوريا، تم إرساله إلى مستشفى في طهران، والذي يقول إنه كان مليئًا بالمقاتلين الأفغان الجرحى. حين أطلق سراحه، أخذ كل مستحقاته، إضافة إلى ما يقرب من 5900 يورو، دفعها إلى المهرب لنقله إلى أوروبا. ويقول م. إنه لم يكن يعرف الكثير عن أوروبا، ولم يسمع قط عن ألمانيا، لكن الأهم من ذلك أن يذهب  إلى مكان آمن لا يجبر فيه على القتال. 

حالياً ينتظر م. في برلين قرارالسلطات الألمانية حول طلبه للجوء. وفي حقيقة الأمر فرصه ضعيفة خاصة بعد أن صنفت ألمانيا أجزاء من أفغانستان على أنها مناطق آمنة، وعلى ضوء ذلك يتم ترحيل الأفغان بشكل متزايد.

الشاب الأفغاني م. يسترجع ماضيه، ويفكر في لو أنه اتخذ القرار الصحيح عندما خيّره الحرس الثوري؟ يرفع كتفيه ويقول: "ربما قرار القتال في سوريا كان خطاً، لكن كنت صغيراً ولم أكن ذكياً بما يكفي".

نعومي كونراد/ إ.م

  • Syrien - Schiitische Hisbollah (Getty Images/AFP/Str)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    في سنة 2014 ومع اقتراب نظام الأسد من الانهيار تحت وطأة تقدم المعارضة السورية المسلحة، تدفق الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية على سوريا بدعم من إيران. تنوعت هذه الميليشيات ما بين الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم. ويقوم قادة من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على تجنيد وتدريب هذه المليشيات في سوريا.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    تشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عدد مقاتلي المليشيات العراقية في سوريا يتراوح ما بين 15إلى 20 ألف مقاتل، فيما يقدر عدد مقاتلي حزب الله اللبناني بنحو 7 إلى 10 آلاف مقاتل وقرابة 5 إلى 7 آلاف مقاتل أفغان وإيرانيين. لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/M. Zaatari)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله اللبناني

    يأتي في المرتبة الأولى من حيث كثرة أعداد مقاتليه في سوريا حيث تتراوح أعدادهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل. مقر القوات هو مدينة القصير بريف حمص الغربي. تنشط عناصره على حدود سوريا مع لبنان، لكن مع الوقت تمدد وجودهم ووصلوا إلى ريف حمص وسط البلاد. سقط من عناصر الحزب أعداد كبيرة خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    فيلق القدس

    وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. قائدُه هو اللواء قاسم سليماني. يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة وينسب إليه الفضل في الاستيلاء على الكثير من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/M. Voskresenskiy)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الباقر

    يتواجد في مدينتي حلب ودير الزور وهو من أبرز المجموعات المسلحة التي دعمتها إيران ودربتها خلال السنوات الماضية في سوريا. تأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف الانتقام من فصائل الجيش الحر التي يتهمها بقتل والده بعد دخولها إلى مدينة حلب عام 2012.

  • Screenshot Facebook Syrien Schiitische Gruppen (facebook/LwaAlamamAlhsyn)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الإمام الحسين

    يشترك لواء الإمام الحسين مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق، كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني في منطقة حرستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق. ينسب اللواء إلى نفسه مهمة حماية مرقد السيدة زينب. يتكون من مقاتلين إيرانيين وعراقيين وأفغان وبعض السوريين وجنسيات أخرى.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/K. Abbas)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات عراقية

    تتواجد بكثرة على الأراضي السورية. وتقدر مصادر في المعارضة السورية عدد عناصر الميليشيات العراقية في سوريا بنحو 20 ألف مقاتل.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J. al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حماية مرقد زينب

    تتركز مقرات الميليشيات العراقية في مناطق مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J.al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله العراقي

    ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي، وحركة نجباء العراق، وميليشيات الإمام الحسين، وأسود الله، وكتائب الإمام علي، واتحاد أصحاب الحق، وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس وقوات فيلق بدر.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AA/S. M. Leyla)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات أفغانية

    أهمها "لواء فاطميون" الذي أسسه علي رضا توسلي عام 2014 لقتال المعارضة السورية. قوامه عناصر شيعية من قومية الهزارة بأفغانستان. يحصل اللواء على التمويل والتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني. يُقدر تعداد أفراده في سوريا بحوالى 3000 مقاتل، فيما تشير المصادر الإيرانية إلى أن العدد يصل إلى 14ألف مقاتل. تتركز عملياته بدير الزور والبوكمال. قُتل مؤسس التنظيم علي الرضا توسلي في اشتباك مع جبهة النصرة في درعا.

  • Das leben an der Syrisch-Irakischen Grenze (DW/K. Zurutuza)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيا باكستانية

    وتتمثل في لواء زينبيون، وهو ميليشيا باكستانية شيعية، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوريا. يحصل على المال والتدريب من فيلق القدس. صنفته وكالة أنباء فارس كقوة هجومية من النخبة ويضمّ أكثر من 5000 من المقاتلين الشيعة الباكستانيين الشباب، لكن رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى قدرت العدد بما لايزيد عن الألف. يتمركز أفراد اللواء في شمال حلب وجنوبها وجنوب دمشق ودرعا.


مختارات

في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

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